L’affaire Shanquella Robinson reportée en raison de problèmes d’extradition politique

Shanquella Robinson n’a toujours pas obtenu la justice qu’elle et sa famille méritent et il semble que le processus se soit heurté à un autre obstacle…

Selon NYPost, il y a quelques “problèmes politiques” qui doivent être résolus pour que le meurtrier présumé de Shanquella puisse faire face à des accusations. En 1978, les États-Unis et le Mexique ont convenu d’un traité d’extradition qui permettrait aux criminels de l’un ou l’autre pays d’être appréhendés et envoyés là où leurs crimes ont été commis. Pour que cela se produise, plusieurs entités doivent approuver l’extradition, notamment le département d’État américain et le ministère de la Justice. En outre, Interpol doit être informé via une “notice rouge” qu’une personne a été accusée d’un crime. Pour le moment, rien de tout cela n’a été mis en place.

Le fait est que le traité était censé éliminer toute la bureaucratie. L’idée est que les deux pays se font confiance et si l’un ou l’autre dit qu’un citoyen est présumé responsable d’une violation, alors les deux parties respecteront la demande d’extradition.

Selon Dmitriy Shakhnevich, professeur au John Jay College of Criminal Justice :

“Mais encore une fois, le but du traité est qu’un pays ne remette pas vraiment en question l’autre, n’est-ce pas”, a expliqué Shakhnevich. “Le traité signifie que nous comprenons les processus juridiques de l’autre, de sorte que si nous prenons une décision, cette décision doit être respectée.”

En attendant, selon WCNC, un rassemblement est prévu samedi après-midi à Charlotte, en Caroline du Nord, où des orateurs publics prendront probablement les gouvernements américain et mexicain à partie pour leur incompétence. La sœur de Shanquella, Quilla Long, fait définitivement partie de ceux qui ne se mordent pas la langue.

“Tout le monde est arrêté et purge sa peine là-bas”, a déclaré mercredi Quilla Long, la sœur de Robinson. “Ce sera la justice pour nous.”

Nous espérons que la justice n’est pas loin. Ces “amis” savent tous quelque chose et à ce stade, ils sont tous complices.