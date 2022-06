L’affaire Proud Boys retardée, révélant des tensions entre les enquêtes du 6 janvier

Les procureurs ont nié avoir coordonné leurs accusations pour coïncider avec les audiences publiques du comité et ont fait valoir que les jurés potentiels à Washington ne sont pas plus susceptibles d’avoir regardé les événements télévisés que ceux de Miami ou de New York.

Pourtant, un autre point de friction est apparu entre le comité de la Chambre et le ministère de la Justice : la question de savoir quand le panel prévoit de publier jusqu’à 1 000 transcriptions d’entretiens menés avec ses témoins.

Le comité a suggéré de rendre les transcriptions publiques dès juillet, après avoir initialement annoncé qu’elles pourraient être publiées en septembre. Mais ces deux dates ont bouleversé les avocats des Proud Boys qui, avant l’audience de mercredi, ont déclaré au juge Kelly qu’ils étaient préoccupés par la publication des transcriptions et la partialité d’un jury à l’approche de leur procès.

Les avocats craignent également que de nouveaux détails sur leurs clients ne figurent dans les transcriptions, ce qui pourrait envenimer davantage un jury ou nuire à leurs défenses. Au moins deux Proud Boys liés à la procédure pénale ont accordé des interviews au comité : M. Tarrio, qui a été accusé de complot séditieux, et Jeremy Bertino, qui est mentionné dans les documents judiciaires mais qui n’est pour le moment pas inculpé.

Le gouvernement, pour ses propres raisons, s’est également inquiété de ce que les transcriptions pourraient contenir, et la semaine dernière, les procureurs ont déposé des documents judiciaires dans l’affaire Proud Boys, qui comprenaient une lettre que le ministère de la Justice avait envoyée au personnel du comité.

Dans la lettre de deux pages, les responsables du département ont accusé le panel d’entraver à la fois les futures affaires pénales et les affaires déjà en cours en refusant de partager les transcriptions. Les responsables ont déclaré qu’ils craignaient particulièrement qu’en retenant les transcriptions, le comité rende plus difficile pour les procureurs d’évaluer la crédibilité des témoins qui auraient pu à la fois parler au panel et comparaître secrètement devant un grand jury.