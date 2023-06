Shakira a révélé comment elle avait découvert l’infidélité présumée de l’ex Gerard Piqué dans une nouvelle interview.

Shakira, 46 ans, a annoncé sa séparation de l’ancienne star du football espagnol en juin 2022 après 11 ans ensemble. La pop star a admis que sa vie « s’effondrait » après la rupture et a expliqué comment elle avait découvert qu’il l’aurait trompé en parlant avec le média People en Español.

L’interprète de « Hips Don’t Lie » a révélé que son père avait été « gravement blessé » au moment de la séparation.

« Il est allé à Barcelone pour me consoler après que j’ai été rongé par la tristesse à cause de ma séparation », a déclaré Shakira au point de vente.

« Alors qu’il était à [my son’s] première communion, il a été grièvement blessé dans un accident », se souvient-elle. « Tout s’est passé d’un coup. Ma maison s’effondrait. J’apprenais par la presse que j’avais été trahi pendant que mon père était aux soins intensifs. »

Shakira a admis qu’elle ne pensait pas qu’elle « allait survivre » à un moment donné.

« L’homme que j’ai le plus aimé dans ma vie, mon père, me quittait quand j’avais le plus besoin de lui », a-t-elle révélé. « Je ne pouvais pas lui parler, ni aller voir mon meilleur ami pour les conseils dont j’avais tant besoin. »

Le père de Shakira s’est rétabli, bien que la pop star ait expliqué que le processus avait été « très dur et lent ».

« Il a surmonté le COVID une fois, deux accidents, une pneumonie et cinq opérations chirurgicales – tout cela à 91 ans, en moins de six mois. Mon père est le plus grand exemple de résilience, et ma mère a été à ses côtés jour et nuit. nuit », a-t-elle poursuivi. « Ils ont tous deux été le reflet de ce rêve qui ne s’est pas réalisé pour moi. Mais j’espère qu’ils sont pour mes enfants des modèles d’amour, de patience dans les relations, de dévouement absolu et de joie de vivre. »

Après sa séparation avec Piqué, Shakira a sorti la chanson « BZRP Music Session # 53 », qui, selon beaucoup, a confirmé que le footballeur l’avait trompée. La chanteuse « Waka Waka » est apparue dans un épisode de « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en mars où elle a parlé de ce que la chanson signifiait pour elle.

« Le truc avec cette chanson, c’est qu’elle est devenue un hymne pour tant de femmes. J’ai eu une année très difficile après ma séparation, et écrire cette chanson a été si important pour moi », a-t-elle déclaré à l’époque, avant d’ajouter : « Ça a été une façon saine de canaliser mes émotions. »

« Après avoir sorti cette chanson, j’ai vraiment eu l’impression de ne même pas avoir de fans », a déclaré Shakira à Fallon. « J’ai une fraternité de femmes qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui pensent comme je pense, qui ressentent ce que je ressens, qui ont dû supporter tant de conneries comme moi. »

« Et vous savez, j’ai écrit la chanson pour moi », a-t-elle poursuivi. « Mais aussi, je pense que c’était censé être – et probablement pour tant de femmes là-bas qui avaient aussi besoin d’un forum et d’une voix pour les représenter de tant de façons. »

Bien qu’ils ne se soient jamais mariés, Shakira et Piqué partagent deux enfants ensemble : Milan et Sasha.

