L’affaire Phillip Schofield laisse l’émission matinale d’ITV sous le feu des critiques au Royaume-Uni

LONDRES – Une émission matinale saine en Grande-Bretagne est devenue un drame à part entière, saisissant la nation avec des scandales impliquant un animateur vedette, une liaison avec un jeune collègue masculin, une querelle entre l’un des couples dorés de la télévision et même les funérailles de la reine. Voici ce que vous devez savoir sur la saga, qui est décrite comme une version britannique réelle de la série Apple TV « The Morning Show ».

Qui est Phillip Schofield et pourquoi les gens sont-ils en colère contre lui ?

Schofield, 61 ans, est un titan de la télévision en Grande-Bretagne, où beaucoup ont grandi en le regardant animer des émissions pour enfants sur la BBC. Il a ensuite rejoint le rival ITV en 2002 et est devenu un incontournable de « This Morning », une émission de petit-déjeuner légère et primée.

Il a été rejoint sur le célèbre canapé bleu par la co-animatrice Holly Willoughby – une autre grande star britannique – et ensemble, le couple a été décrit comme le couple en or de la télévision de jour au cours des 13 dernières années.

Schofield a également fait la une des journaux et a gagné la sympathie à travers le pays, en 2020 lorsqu’il est sorti en tant que gay en direct dans l’émission, sanglotant dans les bras de Willoughby. Sa femme depuis près de 30 ans a déclaré qu’elle soutenait sa décision de faire son coming-out, et les deux sont restés mariés.

Cependant, Schofield a brusquement quitté « This Morning » la semaine dernière et a admis plus tard avoir eu une liaison avec un jeune collègue dans une interview avec le journal Daily Mail.

« J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune à » This Morning « », a déclaré Schofield. « Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié. »

Il a rapidement été critiqué par les fans et les critiques, ainsi que par ses propres agents – qui l’ont lâché – après que la nouvelle de sa liaison a explosé. De nombreux Britanniques se demandent même maintenant si le spectacle peut survivre.

Comme cela arrive souvent avec les scandales britanniques, l’indignation semble être moins sur l’affaire elle-même et plus sur le fait d’une dissimulation et l’abus de pouvoir potentiel impliqué dans une relation de travail.

Les agents de Schofield ont déclaré qu’ils appréciaient «l’honnêteté et l’intégrité» et le laissaient tomber parce qu’il leur avait menti au sujet de l’affaire. ITV a déclaré dans un communiqué qu’il était « profondément déçu par les aveux de tromperie » et qu’il avait déjà enquêté sur les « rumeurs d’une relation » entre Schofield et un employé, mais les deux parties avaient « catégoriquement et à plusieurs reprises nié les rumeurs ». Une partie de l’indignation est également liée à l’image de Schofield en tant que personnalité de confiance avec laquelle de nombreuses personnes ont grandi.

Le scandale est loin du ton normal de « This Morning », qui, comme de nombreuses émissions matinales britanniques, se présente comme une expérience de petit-déjeuner légère pour les téléspectateurs qui commencent leur journée en préparant le petit-déjeuner et en sirotant un café. L’émission présente généralement des recettes faciles, des conseils de jardinage, des vedettes de feuilletons télévisés et des politiciens; Le Premier ministre Rishi Sunak était l’invité ce mois-ci.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille », a déclaré Schofield dans son communiqué. « Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme. »

Attendez – tout cela semble familier – n’est-ce pas comme l’intrigue de « The Morning Show » ?

Oui, les gens remarquent des similitudes avec la série Apple TV « The Morning Show », mettant en vedette Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Cette émission impliquait un présentateur masculin expulsé du programme au milieu d’un scandale #MeToo et a examiné les implications pour le co-animateur Aniston, qui a été laissé pour compte.

Les fans de l’émission britannique, ainsi que le tabloïd Daily Mail, ont fait des comparaisons entre l’émission fictive et les retombées réelles, avec un fan disant: « Holly Willoughby est littéralement Jennifer Aniston. »

Dans une tournure étrange, Schofield a également fait une apparition dans « The Morning Show » lors de son lancement en 2019; il est apparu à la télévision, en arrière-plan, derrière Jennifer Aniston. Les fans britanniques sur Twitter n’ont pas tardé à créer une simulation affiches remplacer les stars américaines par Schofield et Willoughby et l’appeler un « moment de cercle complet ».

Tout comme pour le drame de fiction américain, les détectives de fauteuil et les fans ont essayé de comprendre ce que la co-animatrice Willoughby aurait pu savoir du scandale et si elle faisait partie de la dissimulation.

Elle a publié des déclarations sur Instagram à ses 8,3 millions de followers affirmant qu’elle ne savait rien de l’affaire et se sentait trahie.

« Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a dit que ce n’était pas le cas », a déclaré Willoughby, 42 ans. « Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. »

Certains téléspectateurs disent qu’elle a dû avoir une idée de la relation, tandis que ses fans fidèles disent que c’est Schofield qui a jeté le discrédit sur la série et ruine la carrière légendaire de Willoughby.

Qu’est-ce que la reine a à voir avec tout ça ?

Les journaux britanniques adorent les scandales – et celui-ci leur a donné l’occasion de couvrir toutes les autres controverses auxquelles Schofield et « This Morning » ont été confrontés.

Les anciens animateurs de l’émission sont intervenus avec des allégations d’une culture «toxique» entourant le programme, avec une étoile accusant Schofield de « comportement contrôlant et coercitif ». Un autre a déclaré qu’il était « de plus en plus inquiet des choses en coulisses » et avait signalé la culture « toxique » à la direction, des allégations que les médias britanniques comparent au scandale qui a touché « The Ellen DeGeneres Show » aux États-Unis.

ITV a déclaré dans un communiqué avoir effectué un examen et « n’avoir trouvé aucune preuve d’intimidation ou de discrimination », tandis que Schofield a écrit sur Instagram qu' »il n’y avait pas de toxicité » dans l’émission, et que les critiques les plus bruyantes contre lui étaient « des personnes avec un rancune contre moi.

Cependant, la controverse la plus britannique dont les gens se souviennent concerne peut-être maintenant deux institutions nationales, la reine Elizabeth II et les files d’attente.

Willoughby et Schofield ont gagné en notoriété l’année dernière, faisant la une des journaux et provoquant l’indignation du public, lorsqu’ils ont été accusés de « sauter la file d’attente » pour visiter le cercueil du monarque alors que les membres du public faisaient la queue pendant des heures pour lui rendre hommage. (Le saut de file d’attente est considéré comme particulièrement flagrant en Grande-Bretagne, offensant le sens du fair-play et de l’ordre des gens.) Les deux animateurs ont nié avoir coupé la ligne et ont déclaré qu’ils avaient filmé avec les accréditations médiatiques requises.

Pour l’instant, d’autres présentateurs complètent l’émission et essaient de perfectionner l’art britannique de rester calme et de continuer.

« Nous savons tous que nous sommes dans l’actualité en ce moment », a déclaré l’animateur Dermot O’Leary lors de l’émission de lundi.