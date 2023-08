L’affaire pénale du conducteur de Tesla se termine, les questions juridiques sur le pilote automatique se poursuivent

LOS ANGELES –

Une poursuite pénale contre un conducteur de Tesla dans le comté de Los Angeles pourrait prendre fin le mois prochain, la dernière étape d’une affaire qui serait la première fois que les procureurs américains ont porté des accusations de crime contre un automobiliste qui utilisait un système de conduite partiellement automatisé.

Mais toute conclusion de l’affaire du chauffeur Kevin Aziz Riad offre peu de réconfort à Lorena Ochoa, dont le conjoint était l’une des deux personnes tuées dans l’accident de 2019 dans une banlieue de Los Angeles. Elle pense que Tesla et Aziz Riad, qui ont reçu une peine de probation, devraient faire face à des conséquences plus sévères.

Une audience de restitution pour Aziz Riad prévue mardi a été reportée au 19 septembre. Un juge déterminera combien d’argent il doit aux familles de Gilberto Alcazar Lopez et Maria Guadalupe Nieves-Lopez. Aziz Riad utilisait le pilote automatique, et l’affaire a soulevé des questions juridiques et éthiques sur la technologie, en particulier à mesure que les ventes de Tesla augmentent et que de plus en plus de constructeurs automobiles équipent les voitures de systèmes similaires.

Les familles des victimes ont déposé séparément des poursuites civiles contre Aziz Riad et Tesla qui sont en cours.

Mardi, l’avocat de la défense Peter Johnson et le procureur William Pfaff ont déclaré à la juge Tammy Chung Ryu qu’ils souhaitaient reporter l’audience d’Aziz Riad au mois prochain.

« Il a beaucoup de remords pour ce qui s’est passé », a déclaré Johnson. Aziz Riad, qui portait un masque facial et se couvrait les yeux avec ses mains, s’est éloigné d’un journaliste cherchant un commentaire.

Tesla affirme sur son site Web que ses voitures nécessitent une surveillance humaine et ne sont pas autonomes, mais les critiques disent que le constructeur de véhicules électriques poursuit une campagne de marketing trompeuse impliquant que les véhicules utilisant le pilote automatique peuvent se conduire eux-mêmes.

« Ils fabriquent des voitures dont ils savent qu’elles causent des accidents, et ils s’en fichent », a déclaré Ochoa, l’épouse d’Alcazar Lopez, dans une interview en espagnol la semaine dernière. « Les familles sont brisées, des vies sont perdues et ils s’en moquent. »

Les autorités disent qu’Aziz Riad, un chauffeur de service de limousine, était au volant d’une Tesla Model S qui roulait à 74 mph (119 km/h) lorsqu’elle a quitté une autoroute et allumé un feu rouge dans une rue locale à Gardena, en Californie, le décembre 29 décembre 2019. La Tesla a heurté une Honda Civic à une intersection, et Alcazar Lopez et Nieves-Lopez sont morts sur les lieux.

Selon Tesla, la technologie du pilote automatique peut maintenir une voiture dans sa voie, maintenir une certaine distance avec les voitures qui la précèdent et effectuer des changements de voie. Mais le pilote automatique a eu du mal à s’arrêter pour les véhicules d’urgence garés sur les routes, et il fait également l’objet d’une enquête par la National Highway Traffic Safety Administration pour freinage sans l’intervention du conducteur.

Les régulateurs de sécurité américains sondent les systèmes de conduite partiellement automatisés de Tesla dans au moins 35 accidents et 17 décès dans tout le pays depuis 2016. Le constructeur automobile n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les experts ont vu les accusations de crime pour la mort d’Alcazar Lopez et Nieves-Lopez comme un avertissement aux conducteurs qui utilisent des systèmes comme le pilote automatique de Tesla qu’ils ne peuvent pas compter sur eux pour contrôler les véhicules et pourraient faire l’objet de poursuites en cas de tragédie.

Aziz Riad, le conducteur de Tesla, n’a pas contesté deux chefs d’homicide involontaire coupable avec négligence grave. Bien qu’il ait fait face à plus de sept ans derrière les barreaux, un juge l’a condamné à une mise à l’épreuve en juin.

Ochoa blâme à la fois Aziz Riad et Tesla pour la mort de son épouse. Elle avait espéré qu’Aziz Riad irait en prison et estime que la probation était trop clémente.

« Comment peut-il y avoir justice si la personne qui a pris la vie du père de mes enfants, de mon mari, est libre et ne paie pas pour l’erreur qu’il a commise? » dit-elle. « Ce n’est pas juste. »

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a défendu l’accord de plaidoyer dans un communiqué, affirmant que la décision « avait été prise en tenant compte de toutes les preuves et des éléments présentés dans l’affaire ».

Le couple s’était séparé mais avait coparenté leurs trois enfants et était resté en bons termes. En 2019, Alcazar Lopez vivait à Los Angeles avec leur aîné. Il était un bon père, a déclaré Ochoa, et veillait sur sa famille même si les époux étaient séparés.

Alcazar Lopez et Nieves-Lopez étaient à leur premier rendez-vous lorsque l’accident s’est produit.

Bryant Walker Smith, professeur de droit à l’Université de Caroline du Sud qui suit les véhicules automatisés, affirme que la loi doit équilibrer deux arguments qui sont tous deux corrects. La première est que les gens devraient être tenus responsables des erreurs s’ils ne parviennent pas à contrôler un véhicule de deux tonnes.

Une autre est que dans le cas d’Aziz Riad, il n’y a aucune preuve qu’il avait l’intention de tuer qui que ce soit.

La question de la responsabilité civile est encore plus complexe. Aziz Riad est-il responsable des morts, puisqu’il était au volant, ou est-ce Tesla ?

Il est possible de soutenir que les ingénieurs de Tesla devraient savoir que les gens deviendront trop dépendants des systèmes d’assistance à la conduite et leur feront trop confiance, a déclaré Walker Smith.

Pendant des années, lui et d’autres ont déclaré que Tesla pouvait faire plus pour rendre sa technologie plus sûre. Leurs suggestions incluent la limitation de l’utilisation du pilote automatique aux autoroutes, ainsi que la mise à niveau d’un système de surveillance du conducteur qui permet actuellement aux conducteurs de « vérifier » au volant. Walker Smith souhaite également que la technologie de Tesla s’arrête plus rapidement si elle détermine que les conducteurs ne surveillent pas la route.

Une technologie similaire de Ford et General Motors, par exemple, surveille les conducteurs avec des caméras infrarouges pour s’assurer qu’ils sont attentifs. S’ils ne le font pas, les systèmes avertissent les conducteurs et s’éteignent. Ils limitent également l’utilisation de leurs systèmes à la plupart des autoroutes à accès limité et les désactivent lorsqu’ils se trouvent dans les rues de la ville, qui sont plus complexes et présentent plus de dangers.

Don Slavik, un avocat représentant la famille d’Alcazar Lopez dans leur procès, a déclaré qu’il soutiendrait devant le tribunal que Tesla commercialise ses voitures comme étant capables de conduire elles-mêmes depuis au moins 2016. Les avocats civils d’Aziz Riad et de la famille de Nieves-Lopez n’ont pas répondu. aux demandes de renseignements.

Slavik a déclaré qu’il avait peu d’espoir que Tesla modifie son comportement ou améliore la technologie même s’il remporte un grand jugement pour la famille d’Alcazar Lopez.

« Peut-être pas ce cas, mais après avoir été touchés suffisamment de fois, ils apporteront peut-être des changements importants », a-t-il déclaré.

—-



Krisher a rapporté de Détroit. La rédactrice d’Associated Press, Amy Taxin, du comté d’Orange, en Californie, a contribué.