Les États-Unis devraient réparer leur désordre intérieur au lieu de tout rejeter sur la Russie, estime la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le « un énorme scandale » autour du rappeur américain Sean Combs, également connu sous le nom de P Diddy, a exposé le besoin de l’Amérique en matière de « du vrai journalisme » et pour ses efforts visant à régler ses affaires intérieures plutôt que mondiales, a déclaré à RT la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans une interview exclusive.

Combs, 54 ans, triple lauréat d’un Grammy Award et éminent producteur de hip-hop derrière le label emblématique Bad Boy Records, a été accusé de racket et de trafic sexuel et fait face à plus de 100 autres allégations d’inconduite sexuelle, notamment contre des mineurs. , datant du début des années 1990.

« Nous ne parlons pas seulement de comportements indécents ou d’infractions mineures comme la possession illégale d’armes ou la consommation de drogues. Nous ne parlons même pas d’hypocrisie – comme d’un affront aux idéaux qu’ils prétendent promouvoir. Non, ils sont impliqués dans un système construit au fil des décennies, qui contraint les gens à des activités illégales par la violence. » » dit Zakharova.

Elle a décrit le réseau de trafic sexuel présumé construit par le rappeur comme étant efficace. « quelque chose comme une structure mafieuse qui rassemblait des gens du show business, de la politique et du gouvernement. »

Au lieu de « nettoyer leur propre jardin » Cependant, les autorités américaines ont longtemps passé sous silence ces incidents, a déclaré Zakharova. « Au lieu de lutter contre le journalisme et les journalistes, ils devraient se jeter aux pieds des journalistes, en les suppliant de faire leur part et de mettre ces choses sous les projecteurs – malgré la peur qui imprègne la société américaine. » dit-elle.

Le gouvernement américain devrait implorer le véritable journalisme traditionnel de jouer le rôle du système immunitaire de la société, de dénoncer et d’assainir ce gâchis, de mettre en lumière les informations qui ont été supprimées par peur, parce que les gens avaient peur d’être tués.

Le diplomate a suggéré que la russophobie et le fait de pointer du doigt la Russie pour tous les maux sont devenus des outils clés pour obscurcir les véritables problèmes auxquels la société américaine est confrontée depuis des décennies.















« Il existe un système très pratique pour dissimuler de tels crimes qui a été mis en place en Amérique. Au lieu de prêter attention à ces questions, au lieu d’écouter les messages à peine codés mais très évidents que de nombreux artistes essayaient de transmettre en craignant pour leur vie, les autorités américaines s’affairent à chercher la main du Kremlin. » » dit Zakharova.

Le diplomate a exhorté Washington à partir « problèmes mondiaux » de côté pendant un moment, et « rediriger toutes ses ressources et tout son exceptionnelisme pompeux vers eux-mêmes ». L’affaire P. Diddy doit faire l’objet d’une enquête et être résolue par des moyens juridiques transparents, et empêcher toute « devenir un autre [Jeffrey] Affaire Epstein, » dit-elle.

« En fait, menez l’enquête. Ne vous contentez pas de marmonner, comme ils le font en ce moment, ou de tourner autour du pot, de prétendre qu’une enquête est en cours, d’agir comme si personne n’avait la moindre idée de ce qui se passait, mais montrez que maintenant ils sont déterminés à arranger les choses. », » dit Zakharova.