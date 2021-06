L’affaire non résolue de Milk Carton Kids pourrait-elle être l’œuvre d’un pédophile « tueur en série » ?

« J’ai JUSTE mis la cravate autour de son cou et je l’ai juste resserrée », a déclaré Brian Field au moment où il a assassiné un écolier de 14 ans dans sa voiture après l’avoir violé.

« Il a juste un peu convulsé, en quelque sorte à bout de souffle, et j’ai juste continué – et tout à coup, il est devenu sans vie. »

Roy Tutill a été enlevé, violé et assassiné alors qu’il rentrait de l’école en 1968 Crédit: Enterprise News and Pictures

Brian Field a été reconnu coupable du meurtre de Tutill plus de 30 ans plus tard – maintenant le documentaire In the Footsteps of Killers demande si Field a peut-être tué d’autres enfants Crédit : vérifier les droits d’auteur

Le pédophile tueur Field a étouffé la vie de sa première victime, Roy Tutill, à Surrey en 1968 – un crime qui restera sans solution pendant plus de 30 ans.

Ce n’est que lorsque Field, aujourd’hui âgé de 85 ans, a été arrêté pour conduite en état d’ébriété en 1999 que les flics ont comparé son ADN avec un échantillon des vêtements de Tutill.

Ce n’était qu’un parmi une série de crimes sexuels horribles commis par Field contre de jeunes garçons pendant plusieurs décennies, avec d’autres infractions, notamment des enlèvements et des agressions sexuelles.

Maintenant, une nouvelle série documentaire de Channel 4 demande si Field aurait pu être responsable d’autres crimes très médiatisés impliquant des enfants, notamment l’affaire Milk Carton Kids.

David Spencer, à gauche, et Patrick Warren ont disparu le lendemain de Noël 1996 – leurs corps n’ont jamais été retrouvés Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Les garçons sont devenus connus sous le nom de « Milk Carton Kids » après que leurs affiches manquantes ont été imprimées sur des étiquettes de lait en 1997 Crédit : PA : Association de la presse

In the Footsteps of Killers montre la star de Silent Witness Emilia Fox et le criminologue professeur David Wilson à la recherche de réponses.

À la fin de leur recherche, Wilson donne une évaluation effrayante de leurs découvertes.

Il dit : « Nous pourrions découvrir l’un des pires tueurs en série d’enfants que ce pays ait jamais connus. »

« Je ne m’en remettrai jamais »

Dans la nuit du lendemain de Noël 1996, deux jeunes garçons ont été vus vivants pour la dernière fois dans une station-service à Chelmsley Wood, West Mids.

Les familles inquiètes de David Spencer, 13 ans, et de Patrick ‘Paddy’ Warren, 11 ans, ont téléphoné à la police plus tard dans la soirée lorsqu’elles ont réalisé que les deux enfants avaient disparu.

Le professeur David Wilson et Emilia Fox cherchent des réponses dans le nouveau programme de Channel 4 Crédit : Alaska TV

Le vélo Apollo rouge de Patrick, qui lui avait été offert la veille en cadeau de Noël, a ensuite été retrouvé à l’arrière de la station-service.

Un employé de la station-service a acheté aux garçons un paquet de biscuits et les a ensuite regardés partir cette nuit-là – mais elle dit qu’elle n’a pas entendu de cris ou de bagarres avant qu’ils ne disparaissent.

Bien que le vélo prisé ait été laissé sur place, les flics ont dit aux familles des garçons qu’ils pensaient que les garçons « de la rue » venaient probablement de s’enfuir et rentreraient à la maison quand ils auraient faim.

Mais des mois angoissants passèrent sans aucun mot des garçons.

Les jeunes amis ont été surnommés les « Milk Carton Kids » après que des photos de David et Patrick aient été imprimées sur des cartons de lait dans des centaines de magasins islandais dans le cadre d’un appel public à l’aide lancé par la National Missing Persons Helpline en avril 1997.

L’une des étiquettes d’appel du carton de lait montrant le visage de Patrick Warren Crédit : BBC

Le vélo de Patrick a été retrouvé à la station-service où ils ont été vus pour la dernière fois Crédit : PA : Association de la presse

On espérait que la tactique publicitaire, qui avait déjà été utilisée pour aider à résoudre des cas aux États-Unis, générerait de nouvelles pistes – mais aucune percée majeure n’a été réalisée.

À ce jour, les corps des garçons n’ont jamais été retrouvés et personne n’a été accusé de leur meurtre.

« Je ne m’en remettrai jamais. Jamais », dit Christine, la mère de David, dans le documentaire.

« Je veux la fermeture de cela. Je veux que mon fils rentre pour que je puisse le mettre au repos. »

Tueur d’enfants pris au piège

L’affaire est restée froide pendant des années jusqu’à ce que le pédophile Brian Field soit arrêté pour le viol et le meurtre de Roy Tutill.

Field, un jardinier qui vivait hors des radars, avait ramassé Tutill alors que le garçon rentrait de l’école à Surrey en 1968.

Field a violé et assassiné Tutill dans sa voiture, gardant le corps de l’écolier dans le coffre pendant des jours avant de le jeter dans les bois.

Brian Field s’est attaqué à des adolescents dans une série d’attaques de crimes sexuels sur plusieurs décennies Crédit : PA : Association de la presse

La police a pu condamner Field of Tutill à l’aide d’échantillons d’ADN prélevés sur les biens de Tutill Crédit : Rex

Un prélèvement d’ADN d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété des décennies plus tard a prouvé la culpabilité de Field, et il a été condamné à perpétuité pour le meurtre en 2001.

En plus du viol et du meurtre de Tutill en 1968, Field a également été reconnu coupable de cinq autres infractions sexuelles contre des adolescents.

Dans les années 1980, il avait également tenté d’enlever deux adolescents à Oswestry, Shrops.

Les garçons ont réussi à s’échapper de sa voiture en mouvement après que Field les ait récupérés et leur ait ordonné de se déshabiller.

Un enquêteur examinant le site où le corps de Tutill a été jeté près de Box Hill, Surrey – Field continuerait à commettre d’autres crimes contre les enfants Crédit : Rex

Field a été condamné à quatre ans pour le double enlèvement très inhabituel.

« Je ne connais aucun autre délinquant qui ait déjà été reconnu coupable d’avoir tenté d’enlever deux adolescents en même temps », a déclaré le professeur Wilson.

Au moment de la disparition de Mark et David en 1996, Field vivait près de chez eux et était un habitué des pubs locaux.

Mystère de meurtre d’écolier

Le mystère du Milk Carton Kids n’est pas le seul cas non résolu auquel Field a été lié.

En 1984, Mark Billington n’avait que 15 ans lorsqu’il a disparu de son domicile de Birmingham.

Dix semaines plus tard, son corps sans vie a été retrouvé dans les bois à sept miles de la maison familiale.

Mark Billington avait 15 ans lorsqu’il a disparu de son domicile en 1984 – la police pensait à l’origine qu’il s’était suicidé Crédit : Collecter

Une première enquête sur sa mort a rendu un verdict ouvert – mais sa famille croyait qu’il avait été assassiné.

« Quand la police a dit que Mark s’était suicidé, personne ne l’a cru », a déclaré Winifred, maman au cœur brisé, dans le documentaire.

Un officier subalterne dans le cas de Mark, Bob Poole, croyait également qu’un acte criminel était impliqué dans la mort de Mark.

Il a payé un expert suisse en nœuds pour analyser une corde trouvée avec le corps de Mark, et l’expert a conclu que le nœud utilisé était trop sophistiqué pour avoir été fait par un enfant.

En 2002, une nouvelle enquête a statué que Mark a été assassiné.

Les parents de Mark, Winifred et Roy, pensent que Field a tué leur fils Crédit : La famille Billington

Poole, qui est décédé depuis, a également parlé aux Billington de Brian Field, qui avait vécu à moins de trois kilomètres de la famille.

Lorsque Field a été reconnu coupable du meurtre de Tutill à l’aide de preuves ADN au début des années 2000, la famille de Mark espérait pouvoir enfin découvrir ce qui était arrivé à leur adolescent.

Mais dans les années qui ont suivi la mort de Mark, d’importants éléments de preuve relatifs à son cas, notamment la corde et ses vêtements, ont disparu.

« Il est documenté qu’ils les ont recherchés », a déclaré la sœur de Mark, Cheryl Jeyes, à propos de la police.

« Mais parce que le cas de Mark n’a jamais été officiellement enregistré comme un crime, ils n’ont pas eu à conserver les artefacts. »

À ce jour, le meurtre de Mark n’est toujours pas résolu, mais les Billington pensent que Field était responsable.

Field n’a jamais été inculpé du meurtre de Mark, et l’enquête sur le meurtre reste ouverte Crédit : Police de Surrey

Dans un e-mail adressé au père de Mark, Poole a également révélé qu’il essayait de parler à deux « témoins réticents » à Chelmsley Wood en relation avec l’affaire Milk Carton Kids.

L’enquêteur a écrit qu’un des témoins « a vu Field avec les deux garçons quelques jours avant qu’ils ne disparaissent ».

Le professeur Wilson pense que cela pourrait expliquer un mystère crucial dans la disparition de Dave et Patrick.

« Si les garçons connaissaient Field avant la nuit du lendemain de Noël lorsqu’ils disparaissent, c’est pourquoi personne n’entend personne crier, crier ou se battre alors qu’ils sont enlevés », dit-il.

principal suspect

Le criminologue Graham Hill est également convaincu que Field est le suspect le plus probable de la disparition des Milk Carton Kids.

L’expert en pédophilie prédateur, le Dr Hill, a interviewé Field à plusieurs reprises après sa condamnation pour le meurtre de Tutill.

Le Dr Graham Hill a eu plusieurs conversations effrayantes avec Field au sujet de ses crimes Crédit : Rex

« Si je buvais un verre, j’aurais cette envie de faire l’amour », a déclaré Field au Dr Hill dans une interview.

« Et c’est là que mes problèmes ont commencé. Je viens de perdre la tête ou quelque chose du genre. »

Au cours d’une conversation au cours des dernières années, Hill s’est entretenu avec Field au nom de la police des West Midlands au sujet de l’affaire Milk Carton Kids.

« Il y avait quelques petites informations alléchantes qu’il a données », dit le Dr Hill.

Je n’ai jamais vu un suspect qui soit meilleur pour l’enlèvement de ces deux garçons que Brian Field Dr Graham Hill

« Il n’a jamais admis avoir enlevé ces garçons. Mais je pense que nous sommes arrivés sur scène – certainement la police des West Midlands est arrivée sur scène – où ils pourraient le mettre, la nuit en question, à proximité de l’endroit où les deux garçons ont disparu.

« Et qu’il avait bu cette nuit-là, et qu’il était dans une camionnette blanche. »

Hill a ajouté: « À mon avis, je n’ai jamais vu un suspect qui soit meilleur pour l’enlèvement de ces deux garçons que Brian Field. »

Field, qui a refusé de parler avec les créateurs de In the Footsteps of Killers, a toujours nié toute implication dans la disparition de David et Patrick.

Des flics à la recherche des corps de David et Patrick dans les bois près de Solihull en 2017 – leurs restes n’ont toujours pas été retrouvés Crédit : PA : Association de la presse

La police des West Midlands a déclaré qu’elle avait ouvert une enquête sur les personnes disparues dès que les garçons étaient portés disparus et qu’elle avait mené un grand nombre d’enquêtes pour tenter de les retrouver.

Cela comprenait le suivi des enquêtes à la suite de campagnes médiatiques, là où la vidéosurveillance existait, elle a été récupérée et visionnée et les amis des garçons ont été retrouvés et consultés.

Cette enquête sur les personnes disparues a été supervisée par un inspecteur et, en février 1997, a ensuite été menée par le CID.

La police des West Midlands affirme qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de preuves pour inculper Brian Field de la disparition et du meurtre de David et Patrick.

L’affaire reste ouverte et soumise à un examen régulier et toute nouvelle preuve fera l’objet d’une enquête.

L’affaire Mark Billington reste une enquête ouverte pour meurtre et la police des West Midlands déclare qu’il serait inapproprié de commenter des suspects individuels.

In the Footsteps of Killers est sur Channel 4 ce soir à 22h et sera disponible en rattrapage