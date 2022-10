L’affaire Madigan s’élargit alors qu’AT&T accepte une amende de 23 millions de dollars – Shaw Local

SPRINGFIELD – – L’affaire fédérale contre l’ancien président de la Chambre de l’Illinois, Michael Madigan, s’est élargie vendredi après nouveaux frais ont été déposées contre lui et son allié de longue date, Michael McClain, alléguant qu’ils avaient conspiré pour accepter un pot-de-vin d’AT&T Illinois en échange d’une législation favorable.

Les procureurs ont également annoncé que la société avait admis avoir utilisé le commerce interétatique pour faciliter l’adoption de la législation et avait conclu un accord de poursuite différée tout en acceptant de payer une amende de 23 millions de dollars. L’ancien président de la société, Paul La Schiazza, 65 ans, fait également face à des accusations de complot en vue d’influencer Madigan.

Les dernières mises en accusation découlent d’une législation qu’AT&T a poussée en 2017, connue sous le nom de “transporteur de dernier recours”, ou projet de loi COLR. Les accusations allèguent que la compagnie de téléphone a payé 22 500 $ à un allié de Madigan en échange des efforts de Madigan et McClain pour faire passer le projet de loi. Le paiement aurait été effectué par un intermédiaire pour dissimuler son véritable objectif.

Un porte-parole du Citizens Utility Board, qui s’est opposé au projet de loi, a déclaré dans un e-mail que la loi soulageait AT&T de son obligation antérieure d’offrir un service de ligne terrestre à tout client sur son territoire de service, une fois qu’elle a reçu l’approbation de la Federal Communications Commission.

Le projet de loi a été adopté deux fois par l’Assemblée générale sous différentes formes. Les deux ont fait l’objet d’un veto du gouverneur républicain de l’époque, Bruce Rauner, mais en juillet 2017, l’Assemblée générale a annulé le deuxième veto et le projet de loi est devenu loi.

La Schiazza a été accusée d’un chef de complot, d’un chef d’avoir donné par corruption quelque chose de valeur pour récompenser un agent public, et de trois chefs d’avoir utilisé une installation dans le commerce interétatique pour promouvoir une activité illégale, y compris la corruption et l’inconduite législative, qui sont des violations de Droit de l’État. La comparution devant le tribunal fédéral de Chicago n’a pas encore été programmée.

« Nous nous tenons, ainsi que nos sous-traitants, aux normes éthiques les plus élevées. Nous nous engageons à faire en sorte que cela ne se reproduise plus », a déclaré un porte-parole d’AT&T dans un communiqué.

Madigan, 80 ans, a régné sur la maison de l’Illinois pendant presque deux ans entre 1983 et 2021 et était considéré par beaucoup comme le politicien le plus puissant de l’État. Il a également présidé le Parti démocrate de l’Illinois de 1998 à 2021, mais a également démissionné de ce poste au milieu du scandale de corruption.

Mais il a perdu son rôle de leader en 2021 après avoir été impliqué dans un stratagème de corruption impliquant le géant des services publics d’électricité Commonwealth Edison. Il a finalement été inculpé plus tôt cette année pour de multiples accusations de corruption liées à ce stratagème et attend toujours son procès.

Les dernières accusations surviennent moins de quatre semaines avant les élections de mi-mandat de 2022 au cours desquelles l’ensemble de l’Assemblée générale et tous les élus de l’État sont sur le bulletin de vote.

Les démocrates détiennent des supermajorités dans les deux chambres de la législature, mais les républicains ont fait campagne avec acharnement sur le thème selon lequel ces majorités sont le résultat de la direction corrompue de Madigan, à la fois à la Chambre et dans le parti.

Le Parti républicain de l’Illinois a réagi rapidement aux nouvelles accusations en publiant une déclaration.

« L’héritage inculpé de l’ancien président de la Chambre, Mike Madigan, continue de hanter l’Illinois alors qu’il fait maintenant face à d’autres accusations liées à la corruption. Depuis 2019, neuf échevins et femmes démocrates de Chicago, trois représentants de l’État démocrate et quatre sénateurs de l’État démocrate ont été inculpés ou condamnés pour des accusations de corruption, dont Madigan lui-même.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.