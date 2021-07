L’affaire Larry Nassar du FBI comportait des «erreurs fondamentales» qui ont permis à un médecin américain de gymnastique de continuer à agresser des femmes, selon un examen

Le FBI a gâché son enquête sur l’ancien doc de gymnastique pervers américain Larry Nassar – lui permettant de continuer à abuser des femmes, a révélé un rapport de surveillance.

Le Dr Nassar, 57 ans, a été reconnu coupable d’avoir violé sexuellement de jeunes athlètes pendant plusieurs décennies.

L’inspecteur général du ministère américain de la Justice, Michael Horowitz, a publié un rapport de 119 pages condamnant le bureau extérieur du FBI à Indianapolis pour ne pas avoir répondu aux allégations que Nassar agressait de jeunes athlètes avec « le plus grand sérieux et l’urgence qu’ils méritaient et qu’ils exigeaient ».

Et lorsque les responsables du FBI ont finalement poursuivi les allégations de conduite illégale de Nassar, le rapport a déclaré que les responsables du FBI ont commis « de nombreuses erreurs fondamentales » et ont contourné les politiques critiques du bureau.

Le rapport d’Horowitz est le produit d’entretiens avec plus de 60 témoins, dont des victimes, leurs parents, des procureurs et des employés actuels et anciens du FBI.

Le plus flagrant des nombreux faux pas du FBI a été son retard dans l’ouverture d’une enquête jusqu’à plus d’un mois après sa rencontre avec les responsables de USA Gymnastics en 2015.

C’est la même année que USA Gymnastics rompt les liens avec Nassar et que la Michigan State University le licencie.

Au lieu d’interroger trois des gymnastes molestées de Nassar, les responsables du FBI n’en ont parlé qu’à une seule par téléphone et n’ont pas mené d’entretien avec les autres malgré leur disponibilité à les rencontrer.

De plus, le rapport de surveillance a révélé que lorsque les responsables du FBI ont commencé à examiner le traitement de l’affaire par les agents du bureau de terrain d’Indianapolis, les responsables ont tenté de nier tout retard ou toute erreur dans l’affaire Nassar et ont également fourni de fausses déclarations aux enquêteurs internes.

USA Gymnastics a mené sa propre enquête interne et a recensé diverses plaintes déposées contre Nassar.

Ils ont découvert que jusqu’à 40 filles et femmes s’étaient manifestées en affirmant avoir été agressées sur une période de 14 mois après que le FBI était pleinement au courant d’autres allégations d’abus sexuels impliquant le médecin pervers.

Des responsables de USA Gymnastics ont également contacté des responsables du FBI à Los Angeles en 2016 après huit mois et presque aucune mesure n’avait été prise par le bureau extérieur d’Indianapolis.

Nassar a été accusé en 2016 d’infractions fédérales de pornographie juvénile et d’accusations d’abus sexuels dans le Michigan.

Les agents ont trouvé des poubelles pleines de disques durs contenant 37 000 images et vidéos de pornographie juvénile.

Deux ans plus tard, Nassar a été envoyé en prison pour 175 ans pour avoir été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement des dizaines de jeunes femmes.

Il a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement 125 filles et femmes entre 1998 et 2015.

L’une des victimes de Nassar était la quadruple championne olympique Simone Biles, 23 ans.

Dans Janvier 2018, elle a posté sur Twitter: « Je suis moi aussi l’une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar.

« S’il vous plaît, croyez-moi quand je dis qu’il était beaucoup plus difficile de prononcer ces mots à haute voix au début que maintenant de les mettre sur papier.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai hésité à partager mon histoire, mais je sais maintenant que ce n’est pas de ma faute. »

Le nombre de victimes présumées qui se sont manifestées à ce jour dépasse 250.

Un mois plus tôt, il avait été condamné à 60 ans de prison pour possession de pornographie juvénile après avoir été retrouvé avec 37 000 images de pornographie juvénile.

Le 5 février de cette année, Nassar a été condamné à une peine supplémentaire de 40 à 125 ans de prison pour trois autres infractions sexuelles, ce qui porte sa durée totale d’emprisonnement à 360 ans.

La juge Rosemarie Aquilina a déclaré au médecin condamné qu’elle venait « de signer son arrêt de mort » parce qu’il « ne méritait plus jamais de sortir d’une prison ».

Le FBI a reconnu qu’il n’avait pas réussi à poursuivre correctement Nassar et a pris à partie ses propres employés en affirmant que cela « n’aurait pas dû se produire ».

« Les actions et les inactions de certains employés du FBI décrites dans le rapport sont inexcusables et un discrédit pour cette organisation », lit-on dans une déclaration du FBI en réponse à la publication du rapport.

L’agence prétend avoir corrigé les erreurs.

« Le FBI a pris des mesures positives pour s’assurer et a confirmé que les responsables de l’inconduite et de l’abus de confiance ne travaillent plus avec le FBI », indique le communiqué.

« Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que les défaillances des employés décrites dans le rapport ne se reproduisent plus. »

L’une des premières victimes de Nassar à accuser publiquement le médecin était Rachael Denhollander.

Après la publication du rapport, elle s’est fait l’écho du reproche cinglant de l’inspecteur général au FBI.

« Les dizaines de petites filles maltraitées après que le FBI savaient qui était Larry et exactement ce qu’il faisait, auraient pu et auraient dû être sauvées », a-t-elle tweeté.

Trois membres du Congrès ont également réprimandé le FBI pour sa « mauvaise gestion » de l’affaire Nassar en n’entendant pas les appels à l’aide de ses nombreuses victimes.

Ils ont également appelé Michael Horowitz, le directeur du FBI Christopher Wray et le procureur général Merrick Garland à venir témoigner sur l’affaire.

« Nous sommes consternés par la mauvaise gestion par le FBI des avertissements spécifiques que ses agents ont reçus au sujet des horribles abus de Larry Nassar des années avant qu’il ne soit finalement arrêté », ont déclaré le sénateur démocrate Richard Blumenthal du Connecticut et le républicain Jerry Moran du Kansas.

USA Gymnastics essaie toujours de réparer sa réputation après que les révélations sur la conduite de Nassar et le procès pénal ont conduit à de nombreux changements de direction.

Il existe également des affaires en suspens devant les tribunaux civils impliquant des dizaines de survivants de Nassar qui devraient probablement aboutir à un règlement.

« En fin de compte, ce qui s’est passé est quelque chose dont nous apprenons et nous utilisons le passé pour informer sur la façon dont nous allons de l’avant », a déclaré le président de USA Gymnastics Li Li Leung aux journalistes le mois dernier.

