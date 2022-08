L’affaire Johnny Depp-Amber Heard prend un nouveau tournant ; Des “documents judiciaires non divulgués” font allusion à la dysfonction érectile des acteurs et à des détails plus choquants

Il y a de nouvelles preuves qui pèsent plutôt mal sur Johnny Depp après avoir remporté l’affaire en diffamation contre Amber Heard. Un média, The Daily Beast a mené une enquête sur les documents judiciaires non divulgués qui révèlent certains détails présumés qui reflètent la superstar de Pirates des Caraïbes et son équipe juridique est plutôt mal éclairée. L’équipe d’Amber Heard avait fait valoir que les preuves numériques picturales et audio soumises par Johnny Depp semblaient modifiées. Les métadonnées du même indiquaient une différence de dates, ce qui est assez crucial dans le cas. Il semble que les enregistrements produits aient été altérés, et cette version falsifiée aurait été présentée comme preuve. Ceci est très préoccupant compte tenu de l’issue finale du procès. Voici un fil de toute l’affaire partagé par un internaute.

Les fans de Johnny Depp ont payé 3 000 $ pour desceller les documents judiciaires juste pour salir Amber, mais ont fini par exposer involontairement Depp et des informations qu’il a essayé de garder privées à la place. Un fil ?? pic.twitter.com/NzH8eD1yJI lapin du château (@cocainecross) 30 juillet 2022

L’équipe d’Amber Heard a affirmé que les photos produites par Depp montrant des marques de blessures ne se sont pas produites lorsque les deux étaient en couple. Il semble que les dates ne correspondent pas, et cela ressemblait à des preuves fabriquées. Les dates ne correspondent tout simplement pas aux endroits selon l’équipe juridique d’Amber Heard. Cela a été rapporté par Marca. Il semble que l’équipe d’Amber Heard ait embauché Julian Ackert, qui est un expert médico-légal dans le domaine des preuves numériques. Il a dit que les métadonnées de date des preuves sont très discutables.

Il indique également que la Cour a accordé à Johnny Depp la possibilité de ne présenter aucune preuve relative à Marilyn Manson. Comme on le sait, Marilyn Manson fait tout à fait l’objet d’un examen minutieux pour les cas d’abus. Evan Rachel Wood l’a accusé de coups et blessures et d’abus prolongés. Ce n’est pas tout. Les documents laissent également entendre que Johnny Depp pourrait souffrir de dysfonction érectile.