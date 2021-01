Il y a eu un moment pendant les rumeurs selon lesquelles Kanye West et Kim Kardashian étaient sur le point de divorcer en raison d’une chute de la mâchoire collective.

Une rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux selon laquelle le rappeur de 43 ans avait eu une liaison avec YouTuber Jeffree Star, principalement basée sur le fait qu’ils vivaient tous les deux dans le Wyoming.

Alors qu’il y avait beaucoup de fans choqués de Keeping Up With The Kardashians, qui essayaient de traiter ce prétendu rendez-vous amoureux et comment cela affectait Kim, 40 ans, alors qu’elle donnait des instructions aux avocats du divorce, Jeffree Star lui-même a exprimé sa surprise face aux allégations sauvages.

Bien sûr, l’influenceuse beauté a nié qu’une telle affaire se soit produite et il semble que ce soit pour une bonne cause, car l’instigateur de la rumeur a nié qu’il y ait une quelconque vérité.







(Image: avalouiise / Instagram)



Ava Louise est devenue célèbre pour son «défi Coronavirus» dans lequel elle léchait un siège de toilette comme une cascade.

Elle a admis être l’auteur de la rumeur et avoir «inventé tout ce scandale».

Ava avait publié mercredi un article de la page six sur son TikTok, qui rapportait que le divorce de Kim et Kanye était « imminent ».

Dans la vidéo, Ava a déclaré qu’elle avait des ragots auxquels elle s’était accrochée « pendant des mois ».

Elle a allégué que Kanye avait «eu des relations avec un gourou de la beauté très célèbre, un gourou de la beauté masculine».

Ava a ensuite aimé les commentaires dans lesquels ses adeptes lui demandaient si le gourou était Jeffree Star, indiquant que c’était peut-être lui qui avait une liaison avec Kanye.







(Image: Getty Images pour Fast Company)



Elle a déclaré à l’époque qu’elle n’avait pas de «preuves concrètes» pour étayer sa demande et qu’elle a maintenant admis que c’était complètement faux.

Dans un message vocal posté sur TikTok, Ava a déclaré: « Il n’y a littéralement pas un peu de vérité dans tout ce que j’ai dit.

«J’ai simplement amené le monde entier à parler de moi à nouveau parce que j’étais sur beaucoup d’Adderall et que je m’ennuyais.

«Et c’est d’être une icône. Nous nous sommes tous bien amusés, n’est-ce pas? Vous êtes les bienvenus pour les mèmes.

Dans la légende de la vidéo, Ava a écrit: « J’étais prête à m’exposer, mais je pensais que mes amis voulaient le faire en premier pour chasser les habitants. »

Ava est connue pour ses cascades sur les réseaux sociaux, son titre le plus captivant étant d’essayer de convaincre les gens qu’il y avait un « coronavirus contesté » dans lequel le léchage d’un siège de toilette était impliqué.

Il semblerait cependant que ce n’était pas un défi relevé par ses partisans.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.