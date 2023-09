L’affaire Hunka a embarrassé le Canada – à quel point est-elle grave, historiquement parlant ?

Depuis que les parlementaires ont involontairement applaudi un vétéran ukrainien qui a combattu dans une unité nazie, les partis politiques et les observateurs sont tombés d’accord sur un point : le Canada s’est embarrassé.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a qualifié cela de « plus grand embarras diplomatique de l’histoire du Canada ».

Les politiciens de tous les partis ont condamné l’impact que l’incident a eu sur de nombreuses personnes au Canada et dans le monde, y compris les Juifs et les Polonais.

Mais comment les effets de l’incident de Yaroslav Hunka sur la réputation du Canada se comparent-ils aux retombées des échecs diplomatiques précédents ?

Les historiens et les experts en politique étrangère affirment que le Canada a enduré sa part de moments humiliants sur la scène mondiale. Beaucoup de ces moments, ajoutent-ils, ont eu de graves conséquences concrètes sur les personnes et les politiques.

« Je n’ai rien vu de tel [the Hunka incident] mais j’ai certainement vu des incidents tout aussi embarrassants se produire », a déclaré Janice Stein, directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs, dans une entrevue avec l’émission CBC. La maison.

« Il y a un certain nombre d’incidents. Certains sont simplement considérés comme des bobos et d’autres (…) sont peut-être plus graves en termes de politique », a déclaré l’historien Robert Bothwell.

Stein, qui observe la politique canadienne depuis des décennies, a déclaré qu’un incident qui lui vient à l’esprit est la controverse de 1997 impliquant deux espions israéliens qui, à la suite d’une tentative d’assassinat ratée, ont été arrêtés avec de faux passeports canadiens.

« C’était embarrassant parce qu’il s’agissait d’un passeport canadien frauduleux et ce qui est ressorti, c’est qu’il y avait un marché noir des passeports canadiens et que nous n’avions pas sécurisé nos passeports de manière adéquate », a déclaré Stein.

Bothwell a souligné une autre erreur de calcul qui a fait échouer une initiative diplomatique canadienne majeure d’importance mondiale. En 1935, une proposition canadienne visant à imposer des sanctions pétrolières à l’Italie fasciste a échoué parce que le diplomate canadien qui l’avait proposée n’a pas réussi à convaincre le gouvernement fédéral d’y adhérer. Le gouvernement de Mackenzie King l’a rapidement désavouée.

Le régime de sanctions a fini par se désintégrer, a déclaré Bothwell.

« C’est une situation où le dysfonctionnement du côté canadien, la contradiction du côté canadien, ont fait du Canada un pays international… pas la risée, parce que c’était trop grave pour cela… mais cela n’a certainement pas contribué à notre position ou à notre prestige dans sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

« Cela montre que les Canadiens devraient se mettre dans une rangée. Ils devraient réellement savoir ce qu’ils disent et avoir une idée des conséquences possibles. »

Bothwell a également cité l’exemple du discours prononcé par le président français Charles de Gaulle à Montréal en 1967. L’utilisation par l’homme d’État de l’expression « Vive le Québec libre » a été considérée comme un soutien au mouvement séparatiste québécois et a déclenché un incident diplomatique majeur. Même si de Gaulle n’était pas Canadien, l’événement a eu de profondes conséquences sur la politique de ce pays.

Dans une interview séparée avec La maisonle journaliste Paul Wells a souligné le cas d’Igor Gouzenko, qui a erré à Ottawa pendant des jours alors qu’il tentait de quitter l’Union soviétique et d’apporter avec lui des secrets révélant un réseau d’espionnage communiste au Canada.

L’embarras, a déclaré Wells, est venu de la décision du gouvernement fédéral d’ignorer les affirmations de Gouzenko avant de finalement prendre conscience de l’importance de l’événement – ​​souvent cité par les historiens comme le début de la guerre froide.

Grande victoire pour la propagande russe, selon un expert en désinformation

Stein a soutenu que même si l’affaire Hunka est clairement humiliante pour le Canada – et pour le premier ministre Justin Trudeau et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy personnellement – ​​il ne s’agit peut-être pas de la pire gaffe diplomatique de l’histoire du Canada.

« Cela n’aurait certainement pas dû arriver. C’était profondément embarrassant. Mais est-ce que ce film figure parmi les succès de tous les temps du hit-parade canadien ? Je ne pense pas », a-t-elle déclaré.

Stein et Bothwell affirment tous deux que des incidents diplomatiques embarrassants peuvent aussi avoir des conséquences concrètes. Marcus Kolga, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier, a déclaré que le monde est actuellement confronté à l’une de ces conséquences, sous la forme de la propagande russe.

Ce tweet prétend provenir de l’ambassade de Russie au Royaume-Uni, déplorant l’utilisation de Yaroslav Hunka sur un timbre de la Seconde Guerre mondiale. L’ambassade l’a depuis démonté. (Soumis par Marcus Kolga)

« Je ne pense pas avoir jamais été témoin d’une chose comparable à ce que nous avons vu vendredi et à ce que nous avons vu ces derniers jours », a déclaré Kolga. La maison.

« Je n’ai jamais vu le genre de frénésie dans laquelle les propagandistes russes se sont livrés ces derniers jours, exploitant cette situation pour tenter d’intensifier les effets déjà néfastes qu’elle a eu sur notre réputation à l’étranger, mais aussi sur la divisions que cela pourrait potentiellement provoquer au sein de notre propre société. »

Stein, Bothwell et Kolga ont tous convenu qu’étant donné la démission d’Anthony Rota en tant que président et les excuses de Trudeau au nom du Parlement, les barrières seront probablement réparées avec les alliés canadiens et les conséquences sur le front diplomatique finiront par s’estomper.

Mais Kolga a prévenu qu’il pourrait y avoir des effets à long terme, au-delà de la réputation du Canada.

« C’est embarrassant pour le gouvernement canadien, mais je pense que c’est quelque chose qui va disparaître relativement rapidement lorsqu’il s’agit des médias internationaux. Mais lorsqu’il s’agit des médias russes et des propagandistes d’État russes, ils vont continuer à utiliser cela. » il a dit.

« Ils l’utiliseront pendant les semaines, les mois et peut-être les années à venir. »