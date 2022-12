L’affaire Harry Dunn montre que la “relation spéciale” américano-britannique n’est pas si spéciale – News 24

L’ancienne espionne américaine Anne Sacoolas reste à l’abri de la justice britannique pour la mort d’un adolescent

Anne Sacoolas, l’épouse d’un officier du renseignement américain et ancienne espionne elle-même, a été condamnée par contumace à huit mois de prison avec sursis la semaine dernière pour avoir été reconnue coupable de “Causer la mort par conduite dangereuse.” Elle avait fui le Royaume-Uni à la suite d’un accident de voiture qui avait causé la mort de l’adolescent Harry Dunn en 2019.

Malgré les appels de la Grande-Bretagne demandant que Sacoolas soit poursuivi, ainsi qu’une vaste campagne des parents de Harry pour le faire, le gouvernement américain a refusé de l’extrader pour faire face à la justice, invoquant l’immunité diplomatique.

Cette saga montre que la “relation spéciale”, qui décrit les liens transatlantiques extraordinairement étroits entre Londres et Washington, n’est finalement pas si spéciale. Ils constituent plutôt une rue à sens unique où une partie est obligée de faire les enchères de l’autre sans réelle réciprocité. Ce qui maintient la Grande-Bretagne et son peuple à bord de la situation, c’est une vision nostalgique de leur pays en tant que force décisive dans le monde.

Les États-Unis sont à bien des égards l’héritier présomptif de l’Empire britannique. Ayant supplanté la règle mondiale du Royaume-Uni par la sienne, il peut être compris comme l’enfant rebelle qui a finalement connu plus de succès que ses parents et est finalement devenu leur gardien. C’est à la suite des événements de la Seconde Guerre mondiale que l’Empire britannique s’est finalement effondré, l’ordre hégémonique qu’il avait établi étant transmis aux États-Unis.















Pourtant, malgré ce changement, à certains égards, la Grande-Bretagne n’a jamais accepté ce déclin. Bien que l’Empire ait disparu depuis longtemps, le sentiment de l’exceptionnalisme britannique, l’universalisme et la conviction que le pays est une puissance décisive pour le « bien » dans le monde demeurent. L’histoire de la politique étrangère britannique au cours des 70 dernières années, de la crise de Suez à son incapacité à trouver sa place dans l’UE, qui a entraîné son retrait par la suite, affirment tous ce même récit, à savoir que la Grande-Bretagne est toujours restée quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus significatif que sa réalité actuelle.

Et en tant que tel, les Britanniques ont continué à idéaliser la relation avec les États-Unis comme un partenariat d’égal à égal et une sorte de fraternité. Alors qu’une langue commune, un héritage culturel similaire et une idéologie alimentent cette nostalgie impériale, en termes pratiques, tout cela ne compte pour rien dans la valeur du fonctionnement des relations internationales et, d’ailleurs, dans la façon dont les États-Unis perçoivent le Royaume-Uni. Bien sûr, certains Américains idéalisent et même admirent la Grande-Bretagne, mais cela ne signifie pas qu’ils y voient une fraternité ou un partenariat d’égal à égal.

Bien que la politique étrangère américaine soit toujours vêtue de termes chargés de valeurs et d’un accent mis sur l’idéologie, la politique étrangère américaine est strictement intéressée, brutale, cynique et réaliste. Les États-Unis ne se soucient finalement pas de ce que pensent leurs alliés et ne les voient que comme des extensions pour imposer leur propre volonté au monde. Cela n’a jamais été aussi évident dans la mesure où la relation spéciale est unidimensionnelle. Pour ne citer que quelques exemples, le Royaume-Uni, dans le cadre de sa poussée hautement idéologique post-Brexit pour des accords commerciaux avec sa famille “anglosphère”, veut un accord commercial avec les États-Unis.















L’Amérique n’est pas intéressée, à moins que le Royaume-Uni n’abaisse unilatéralement ses normes de sécurité alimentaire, ne vende ses agriculteurs et n’achète des produits agricoles américains en gros. Les États-Unis exigent que la Grande-Bretagne oppose son veto aux investissements chinois, comme dans Huawei, ou avec le Newport Wafer Fab, au point même que cela puisse détruire des emplois locaux. Le Royaume-Uni, bien qu’il ait initialement approuvé les deux accords chinois, s’est facilement conformé. Bien que ces décisions soient autodestructrices et coûteuses, les États-Unis ne rendent pas la pareille. Le Royaume-Uni s’exécute, mais il n’obtient aucune faveur de Washington, et c’est l’histoire de la relation spéciale.

Peut-être que rien ne rend cela plus évident que le fait qu’un Américain peut tuer un adolescent britannique, puis que le gouvernement américain lui-même obstrue la voie vers la justice. Si c’était l’inverse, les États-Unis auraient déjà déposé une demande d’extradition à l’heure actuelle ; et comment le Royaume-Uni répond-il à de telles demandes, aussi douteuses que soient les conditions ? Demandez à Julian Assange comment ça se passe.

En fin de compte, il n’y a pas de « relation spéciale », seulement une subordination continue. L’obsession de la Grande-Bretagne pour l’héritage de l’empire et des rêves nostalgiques permet aux États-Unis d’en profiter facilement, créant un trafic à sens unique où le Royaume-Uni joue activement et avec enthousiasme le second violon.