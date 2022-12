L’affaire Griner est la dernière d’une série d’échanges de prisonniers de haut niveau

C’est le dernier d’une série d’échanges de prisonniers très médiatisés impliquant des Américains détenus à l’étranger. Voici un aperçu de certains des échanges les plus notables.

Associated Press – Des négociations délicates entre les États-Unis et la Russie ont conduit vendredi au retour de la star du basket-ball Brittney Griner en échange du notoire marchand d’armes Viktor Bout, autrefois surnommé “le marchand de la mort”.

Le plus célèbre est peut-être survenu au plus fort de la guerre froide lorsque Powers, un pilote d’avion espion U-2 à haute altitude qui a été abattu au-dessus de l’Union soviétique en 1960, a été échangé sur un pont allemand contre le colonel espion russe Rudolph Abel. .

L’échange a été décrit dans le film “Bridge of Spies” de Steven Spielberg en 2015.

Powers a été critiqué par certains pour s’être laissé capturer mais innocenté de tout acte répréhensible. Des documents déclassifiés en 1998 montrent que les services de renseignement soviétiques n’ont obtenu aucune information vitale de sa part, selon sa biographie sur le site Web du Musée national de l’air et de l’espace.

En août 1986, Gennadiy Zakharov, un physicien soviétique de 39 ans et employé des Nations Unies, a été arrêté par le FBI pour espionnage fédéral.

Quelques jours plus tard, Daniloff, le chef du bureau de Moscou pour US News & World Report, a été arrêté par le KGB après qu’une connaissance soviétique lui ait remis un paquet fermé contenant des cartes marquées “top secret”.

En septembre, Daniloff a été libéré et Zakharov a été autorisé à quitter les États-Unis.

Bergdahl, un sergent de l’armée américaine, a été remis aux forces spéciales américaines en mai 2014 après près de cinq ans de captivité en Afghanistan et est arrivé à Fort Sam Houston à San Antonio le mois suivant.

Bergdahl avait disparu d’une base dans la province afghane de Paktika près de la frontière avec le Pakistan en juin 2009 et a été qualifié de déserteur par certains. Il a plaidé coupable de désertion et de mise en danger de ses camarades en octobre 2017 et a été renvoyé pour déshonneur, mais n’a pas été emprisonné.