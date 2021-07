L’affaire Floyd devrait signifier une nouvelle ère de responsabilité

La peine de 22,5 ans de prison de Derek Chauvin pour le meurtre de l’homme noir non armé George Floyd n’aurait pas dû être historique. Mais c’était.

Après que tant de vies noires aient été éteintes à tort par la police sans aucune conséquence, nous avons une vraie punition.

Cela pourrait représenter un véritable tournant : au lieu d’une dissimulation, nous avons des conséquences. Au lieu du déni, nous avons la responsabilité. Au lieu de l’apathie, nous avons l’action.

C’est une reconnaissance attendue depuis longtemps que les vies noires ont une valeur intrinsèque.

À partir du moment où les Noirs sont descendus des navires négriers et sur le sol américain, nous avions une étiquette de prix sur la tête. Ce n’était pas notre vraie valeur. Il s’agit d’une valeur précieuse et inestimable dont notre créateur nous a doté.

C’était la valeur attribuée aux Noirs en tant que propriété d’un propriétaire, en tant que source de travail et en tant que moyen de produire plus de travail pour l’avenir en portant des enfants. Pour ceux qui nous ont amenés ici, notre valeur ne venait que de notre travail, car nous avons passé toute notre vie dans les champs, à faire un travail éreintant et inhumain, ne trouvant de réconfort qu’en louant le Seigneur avec nos frères et sœurs.

L’émancipation nous a libérés des limites de l’esclavage littéral, mais elle n’a pas réussi à garantir que la valeur de la vie des Noirs serait reconnue par les individus et protégée par les institutions gouvernementales.

Trop souvent, la vie des Noirs est traitée comme jetable, et ceux qui la menacent ou y mettent fin ne subissent que peu ou pas de conséquences. Comment corrigeons-nous cela? Changer les cœurs et les esprits est un processus long, têtu et souvent infructueux. Mais le système judiciaire américain offre des recours – la justice pénale, qui applique une punition pour avoir pris la vie, et la justice civile, qui attache une valeur monétaire à la vie perdue. Bien sûr, mettre Chauvin derrière les barreaux pendant deux décennies n’équivaut pas à une pleine justice. Cela ne rend pas la vie à Floyd. Et aucune somme d’argent ne peut compenser la perte d’un être humain. Mais les deux remèdes sont des formes essentielles de responsabilisation, et les deux peuvent conduire au changement.

Si les agents savent qu’ils devront peut-être passer leurs jours en prison pour avoir tué à tort une personne noire, plutôt que d’obtenir le bénéfice incontesté du doute, ils se comporteront de manière plus responsable. Et si les municipalités et les services de police doivent payer d’importants règlements ou jugements pour des procédures défectueuses qui mettent en danger la vie des Noirs, ils changeront les cultures policières toxiques, extirperont les mauvais flics et commenceront à les tenir pour responsables.

Le règlement de 27 millions de dollars payé par la ville de Minneapolis dans la mort de Floyd était l’un des règlements provisoires les plus élevés dans la mort d’un homme noir aux mains d’un agent des forces de l’ordre blanc de l’histoire américaine. Le règlement de 12 millions de dollars versé par la ville de Louisville à la famille de Breonna Taylor était l’un des plus importants règlements pour la mort d’une femme noire aux mains de la police dans l’histoire américaine. Plus récemment, la ville de Columbus s’est installée avec la famille d’Andre Hill pour 10 millions de dollars, ce qui est le règlement le plus important jamais payé par cette ville.

Des règlements civils de plusieurs millions de dollars ont le potentiel de surmonter les syndicats de police enracinés et puissants, l’apathie du gouvernement et l’opposition politique pour conduire à des réformes policières durables et attendues depuis longtemps.

L’avènement des appareils photo et des smartphones portés sur le corps a inauguré une nouvelle ère de transparence. Ce qui a longtemps été caché maintenant est souvent enregistré et visible, ce qui rend plus difficile pour la police de créer de faux récits qui blâment la victime et permettent aux agents d’échapper à la responsabilité. Et la culture policière permettant ce meurtre sera exposée à un projecteur national et fera l’objet d’un examen microscopique, exposant les défauts de sa formation, de ses politiques et de ses protocoles.

Le degré de responsabilité pénale et civile attendu à la suite de la mort de Floyd a été alimenté par les milliers de personnes qui ont élevé la voix et demandé justice. Nous avons besoin que ces voix restent engagées pour éviter ce que le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, appelle «le cycle d’inaction» sur la réforme de la police, au cours duquel une étude est réalisée et des recommandations sont faites mais rien ne change réellement.

En réponse à l’indignation soutenue des citoyens face à la mort de Floyd, au moins 30 États ont adopté des réformes policières significatives, notamment en interdisant ou en limitant les attaches cervicales et en imposant une obligation d’intervenir aux agents qui sont témoins d’un mauvais comportement policier. De nombreuses municipalités à travers le pays sont allées plus loin, en mettant en œuvre une formation à la désescalade et en adoptant des procédures qui réduisent le recours à la force.

Maintenant, nous avons besoin que le Sénat fasse enfin sa part et adopte la George Floyd Justice in Policing Act pour transformer les services de police d’un océan à l’autre et protéger la vie des Noirs comme les autres citoyens sont protégés.

La mort de Floyd a entraîné une vague de conséquences malheureusement inhabituelles dans la mort d’un homme noir aux mains de la police. Nous devons surfer sur cette vague pour réaliser un changement durable qui inaugure une nouvelle ère de responsabilité.

Ben Crump est un avocat des droits civiques et fondateur du cabinet d’avocats national Ben Crump Law, basé à Tallahassee, en Floride. Il a représenté la famille Floyd dans son action civile contre la ville de Minneapolis.