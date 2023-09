Le chercheur arrêté appartenait à un groupe de faucons britanniques de Pékin, et ses accusateurs les plus virulents viennent d’un autre groupe.

Au début de la semaine, la nouvelle est tombée qu’en mars, un chercheur parlementaire britannique avait été arrêté, soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine. Il a maintenu son innocence et, au moment de la rédaction de cet article, il n’a pas été inculpé.

Le chercheur travaillait au sein d’un organe parlementaire anti-Pékin appelé « China Research Group » (CRG), un groupe belliciste fondé en 2020 et conçu pour influencer la politique du gouvernement britannique. Dans le cadre de son rôle, l’accusé n’avait aucun accès connu à des informations publiquement classifiées ou top-secrètes, ni aucun contact avec des ministres. Les accusations n’ayant pas encore été décidées, il a été décidé de ne pas rendre publique l’arrestation, dans le respect d’un procès équitable. Cependant, l’information est parvenue au Times, qui a été le premier à révéler l’histoire.

Presque immédiatement, les faucons chinois parmi les politiciens britanniques – principalement des membres du groupe rival anti-Chine, l’Alliance interparlementaire pour la Chine (IPAC) – ont transformé cette situation en une attaque contre la position du gouvernement britannique à l’égard de Pékin, poussant à une position plus dure. Ils ont contesté les plaintes du chercheur accusé concernant un «manque de nuance parmi les députés sceptiques envers la Chine» comme si cette opinion à elle seule était digne de suspicion. Nous ne pouvons pas commenter les détails d’une affaire qui n’a pas encore été conclue, mais la rhétorique qui l’entoure dégage clairement l’ambiance d’une campagne concertée d’alarmisme à l’égard de Pékin. Cela soulève la question : quand un espion est-il vraiment un espion ? Et comment les objectifs politiques de ce qui constitue « l’espionnage » peuvent-ils changer en fonction du contexte ?

En pensant à un espion stéréotypé, la plupart d’entre nous imagineraient probablement un James Bond suave, ou le personnage de Tom Cruise dans « Mission : Impossible », doté de compétences de tromperie inégalées et d’une technologie phénoménale leur permettant d’infiltrer, de pirater, de surveiller et de récupérer n’importe quoi. Cependant, c’est un flair hollywoodien qui est très éloigné de ce que le travail implique dans la réalité dans la plupart des cas. La définition d’un « espion » est politiquement chargée de sensations, et son ambiguïté ouvre la voie à l’exagération et aux abus. En termes concis, un espion est quelqu’un qui rassemble des informations pour le compte d’une autre partie (pas nécessairement un adversaire « officiel ») qui peuvent être utilisées pour obtenir un avantage sur la partie espionnée. Cela peut être à des fins militaires, technologiques et même commerciales.

Les informations recueillies par un espion ne sont pas accessibles au domaine public – c’est pourquoi elles sont nécessaires en premier lieu. Cela soulève cependant une question fondamentale : quelle est la frontière entre l’espionnage et ce que l’on pourrait qualifier de légitime ? recherche? Il n’y a pratiquement aucun détail disponible sur ce que le chercheur accusé a réellement fait, hormis l’affirmation d’un membre de l’IAPC selon laquelle « Il y a eu des efforts constants de la part d’un chercheur hostile pour diffamer les députés de l’IPAC et les qualifier d’extrêmes sur la politique chinoise », et une source de Whitehall citée par le Times disant « Je suis presque sûr qu’il a rendu certains députés d’arrière-ban faucons chinois apathiques à l’égard de Pékin. » Ce n’est pas exactement un secret que l’IPAC, dirigé par le faucon pur et dur Iain Duncan Smith, est aussi ouvertement hostile à la Chine que possible, et tenter d’introduire des nuances dans sa position ressemble davantage à une tentative de débat légitime – jusqu’à ce que, bien sûr, des preuves accablantes plus spécifiques émergent. L’accusé lui-même, par l’intermédiaire de ses avocats, a nié tout acte répréhensible, affirmant « Jusqu’à présent, j’ai passé ma carrière à essayer d’éduquer les autres sur le défi et les menaces que représente le Parti communiste chinois. »

Cela montre à quel point la notion d’espionnage est politisée. Les États-Unis ont créé une culture mondiale de paranoïa dans laquelle tout et n’importe quoi peut être considéré comme de l’« espionnage », aussi ridicule ou improbable soit-il. Dans la définition maccarthyste de Washington, les accusations d’espionnage sont largement exagérées en affirmant que tout ce qui est soupçonné d’être associé à distance à la « collecte d’informations », comme les données de TikTok, est en réalité un espionnage potentiel, et il ne se soucie généralement pas de savoir qui est sali ou endommagé dans le monde. processus. Si nous envisageons les choses sous cet angle, la Chine a-t-elle le droit de mener des recherches légitimes sur les États-Unis et, par extension, sur leurs alliés ? Ou même d’en améliorer la compréhension ?

L’opportunisme politique dont est investie cette affaire dépasse de loin la gravité des accusations. C’est un froid rappel que les objectifs politiques de ce qui peut constituer un espion peuvent changer. Ceci est très similaire à la chasse aux sorcières anti-russe qui a englouti le Royaume-Uni et les États-Unis, alors que les politiciens de tendance progressiste cherchent à imputer les résultats politiques défavorables à Moscou. Que pouvons-nous apprendre de ces événements ? Nous découvrons que les preuves directes des actes répréhensibles présumés sont souvent rares, les associations sont souvent vagues, mais les récits, les injures et les diffamations ont priorité. Donald Trump a-t-il été acheté par Moscou ? Bien sûr que non, mais de toute façon, beaucoup de gens le croient encore.

Par conséquent, l’affaire « d’espionnage » parlementaire britannique ne peut être comprise sans prendre en compte les forces politiques évidentes qui ont délibérément divulgué cette histoire à la presse avant même que l’accusé ne soit inculpé, et qui l’ont utilisée pour tenter de saper la politique chinoise de la Grande-Bretagne. Il s’agit d’une chasse aux sorcières cynique qui consiste à jeter quelqu’un aux lions pour marquer des points au milieu de deux factions anti-Chine concurrentes au Parlement. L’IPAC est connu pour ses actions bien coordonnées, et il est heureux de faire taire quiconque dont l’opinion ne va pas jusqu’à diffamer purement et simplement la Chine en l’accusant de coucher avec l’ennemi. C’est ce que fait le maccarthysme, point final.