L’affaire du triple meurtre de maman suspendue pour la détermination de la compétence

BOISE, Idaho (AP) – Un juge de l’Idaho a reporté le procès d’une femme accusée de complot en vue de tuer ses deux plus jeunes enfants et la défunte épouse de son cinquième mari jusqu’à ce que les autorités puissent déterminer si elle est mentalement capable.

Le juge du septième district Steven Boyce a statué jeudi, quelques jours après que les avocats de la défense de Lori Vallow Daybell ont demandé que l’affaire soit suspendue. Les documents détaillant la demande ont été scellés et une courte audience sur l’affaire a été fermée au public.

Le procès avait été fixé pour janvier prochain.

Vallow Daybell et son mari, Chad Daybell, ont plaidé non coupables des accusations. Les détails étranges de l’affaire ont attiré l’attention du monde entier.

Les agents des forces de l’ordre de l’Idaho ont commencé à enquêter sur le couple en novembre 2019 après que des membres de la famille élargie ont signalé que ses deux plus jeunes enfants, Joshua “JJ” Vallow et Tylee Ryan, étaient portés disparus. À l’époque, JJ Vallow avait 7 ans et Tylee Ryan approchait de son 17e anniversaire.

Daybell et Vallow Daybell s’étaient mariés deux semaines seulement après la mort inattendue de sa précédente épouse, Tammy Daybell. Les corps des enfants ont ensuite été retrouvés enterrés sur sa propriété dans l’est rural de l’Idaho.

Le couple a finalement été accusé de meurtre, de complot et de grand vol en relation avec la mort des enfants et de la défunte épouse de Daybell. Ils ont plaidé non coupables et risquent la peine de mort s’ils sont reconnus coupables.

Les procureurs disent que le couple a promu des croyances religieuses inhabituelles pour faire avancer les complots de meurtre présumés. L’ancien mari de Vallow Daybell, Charles Vallow, est décédé alors que les deux étaient séparés, mais avait déclaré dans des documents de divorce que Vallow Daybell croyait qu’elle était une figure divine responsable d’avoir inauguré la fin des temps apocalyptique. Daybell a écrit des livres de fiction axés sur l’apocalypse et enregistré des podcasts sur la préparation de l’apocalypse.

Des amis du couple ont déclaré aux enquêteurs des forces de l’ordre que le couple pensait que les gens pouvaient être pris en charge par des esprits sombres et que Vallow Daybell qualifiait ses enfants de «zombies», terme qu’ils utilisaient pour décrire ceux qui étaient possédés.

Vallow Daybell est également accusé de complot en vue de commettre un meurtre en Arizona en relation avec la mort de Vallow. Son ancien mari a été tué par balle par le frère de Vallow Daybell, Alex Cox, qui a déclaré que c’était de la légitime défense. Cox est décédé plus tard de ce que la police a qualifié de causes naturelles.

La procédure judiciaire en Arizona est en attente pendant que l’affaire de l’Idaho est en cours et Vallow Daybell n’a pas prévu de plaider dans l’affaire de l’Arizona.

C’est la deuxième fois que l’affaire Idaho contre Vallow Daybell est suspendue. L’affaire pénale a été interrompue en 2021 après qu’elle a été déclarée inapte à subir son procès et qu’elle a été confiée au ministère de la Santé et du Bien-être de l’Idaho pour y être soignée. Elle a été déclarée compétente 10 mois plus tard.

