L’affaire du tireur du Colorado en 2021 abandonnée pour manque de coopération

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Le tireur de la discothèque gay de Colorado Springs a été inculpé dans une affaire d’alerte à la bombe en 2021 après que des membres de la famille terrorisés lors de l’incident ont refusé de coopérer, selon le procureur de district et des documents judiciaires non scellés jeudi.

Les accusations ont été abandonnées malgré la découverte par les autorités d’une “baignoire” remplie de produits chimiques fabriquant des bombes et la réception plus tard d’avertissements d’autres proches qui soupçonnent qu’Anderson Lee Aldrich était sûr de blesser ou d’assassiner un groupe de grands-parents s’il était libéré, selon les documents non scellés.

Dans une lettre adressée en novembre dernier au juge du tribunal de district de l’État, Robin Chittum, les proches ont brossé le portrait d’une personne isolée et violente qui n’avait pas de travail et a reçu 30 000 $ qui ont été dépensés en grande partie pour l’achat d’imprimantes 3D pour fabriquer des armes à feu.

Aldrich a tenté de récupérer les armes qui avaient été saisies après la menace, mais les autorités n’ont pas restitué les armes, a déclaré le procureur du comté d’El Paso, Michael Allen.

Allen a pris la parole quelques heures après que Chittum ait dévoilé l’affaire, qui comprenait des allégations selon lesquelles Aldrich aurait menacé de tuer les grands-parents et de devenir le «prochain tueur de masse» plus d’un an avant l’attaque de la discothèque qui a tué cinq personnes.

La mère du suspect et les grands-parents ont fait dérailler cette affaire antérieure en évitant les efforts des procureurs pour leur signifier une assignation à comparaître, ce qui a conduit à un rejet des charges après que les avocats de la défense ont déclaré que les règles d’un procès rapide étaient menacées, a déclaré Allen.

Témoignant lors d’une audience deux mois après la menace, la mère et la grand-mère du suspect ont décrit Aldrich devant le tribunal comme un jeune “aimant” et “doux” qui ne méritait pas d’être emprisonné, a déclaré le procureur.

L’ancien procureur de district qui a été remplacé par Allen a déclaré à l’Associated Press qu’il était confronté à de nombreux cas dans lesquels des personnes avaient esquivé des citations à comparaître, mais l’incapacité de servir la famille d’Aldrich semblait extraordinaire.

“Je ne sais pas s’ils se cachaient, mais si tel était le cas, honte à eux”, a déclaré Dan May à propos de la famille du suspect. “C’est un exemple extrême de manipulation apparente qui a abouti à quelque chose d’horrible.”

L’avocat d’Aldrich, le défenseur public Joseph Archambault, s’était opposé à la publication du document, affirmant que le droit d’Aldrich à un procès équitable était primordial.

“Cela garantira qu’il n’y a pas de présomption d’innocence”, a déclaré Archambault.

Les beaux-parents de la grand-mère ont écrit au tribunal en novembre 2021 pour dire qu’Alrich représentait un danger permanent et devait rester incarcéré. La lettre indique également que la police a tenté de retenir Aldrich pendant 72 heures après une réponse préalable à la maison, mais la grand-mère est intervenue.

«Nous pensons que mon frère et sa femme subiraient des lésions corporelles ou plus si Anderson était libéré. En plus d’être incarcéré, nous pensons qu’Anderson a besoin d’une thérapie et de conseils », ont écrit Robert Pullen et Jeanie Streltzoff. Ils ont dit qu’Aldrich avait percé des trous dans les murs de la maison des grands-parents du Colorado et brisé des fenêtres et que les grands-parents « devaient dormir dans leur chambre avec la porte verrouillée » et une chauve-souris près du lit.

Pendant l’adolescence d’Aldrich à San Antonio, selon la lettre, Aldrich a attaqué le grand-père et l’a envoyé aux urgences avec des blessures non divulguées. Le grand-père a ensuite menti à la police par peur d’Aldrich, selon la lettre, qui indiquait que le suspect ne pouvait pas s’entendre avec ses camarades de classe dans sa jeunesse et avait donc été scolarisé à la maison.

L’ordonnance du juge intervient après que les organes de presse, y compris l’AP, ont cherché à desceller les documents, et deux jours après que l’AP a publié des parties des documents qui ont été vérifiées auprès d’un responsable de l’application des lois.

Aldrich, 22 ans, a été arrêté en juin 2021 sur des allégations de menaces ayant conduit à l’évacuation d’une dizaine de maisons. Les documents décrivent comment Aldrich a parlé aux grands-parents effrayés des armes à feu et du matériel de fabrication de bombes dans le sous-sol des grands-parents et a juré de ne pas les laisser interférer avec les plans d’Aldrich d’être “le prochain tueur de masse” et de “sortir dans un incendie”.

Aldrich – qui utilise les pronoms et n’est pas binaire, selon leurs avocats – s’est enfermé dans la maison de leur mère dans une confrontation avec les équipes SWAT et a mis en garde contre les obus perforants et la détermination à “aller jusqu’au bout”. Les enquêteurs ont ensuite fouillé les maisons de la mère et des grands-parents où ils ont trouvé et saisi des armes de poing, des centaines de cartouches, des gilets pare-balles, des magazines, un masque à gaz et une baignoire remplie de produits chimiques qui, lorsqu’ils sont combinés, deviennent explosifs, selon des documents.

Le rapport d’un shérif a déclaré qu’il y avait eu des appels antérieurs aux forces de l’ordre faisant référence au “comportement meurtrier croissant” d’Aldrich, mais n’a pas donné de détails. Un porte-parole du bureau du shérif n’a pas immédiatement fourni plus d’informations.

L’appel des grands-parents au 911 a conduit à l’arrestation du suspect et Aldrich a été emprisonné pour suspicion de crime menaçant et d’enlèvement. Mais après que la caution d’Aldrich ait été fixée à 1 million de dollars, la mère et les grands-parents d’Aldrich ont cherché à réduire la caution, qui a été réduite à 100 000 dollars avec des conditions telles que la thérapie.

L’affaire a été abandonnée lorsque les tentatives de signifier aux membres de la famille des assignations à témoigner contre Aldrich ont échoué, selon Allen. Les deux grands-parents ont quitté l’État, compliquant le processus d’assignation, a déclaré Allen.

La grand-mère Pamela Pullen a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il y avait une assignation à comparaître dans sa boîte aux lettres, mais elle ne lui a jamais été remise personnellement ni signifiée correctement, selon des documents.

“En fin de compte, ils n’allaient pas témoigner contre Andy”, a déclaré à AP Xavier Kraus, un ancien ami et voisin d’Aldrich.

Kraus a déclaré qu’il avait reçu des SMS de la mère d’Aldrich disant qu’elle et le suspect se “cachaient de quelqu’un”. Il a découvert plus tard que la famille avait évité les assignations à comparaître. Les « paroles d’Aldrich étaient : ‘Ils n’ont rien. Il n’y a aucune preuve », a déclaré Kraus.

Une ordonnance de protection contre le suspect qui était en place jusqu’au 5 juillet empêchait Aldrich de posséder des armes à feu, a déclaré le bureau du shérif du comté d’El Paso.

Peu de temps après l’abandon des charges, Aldrich a commencé à se vanter d’avoir retrouvé l’accès aux armes à feu, a déclaré Kraus, ajoutant qu’Aldrich lui avait montré deux fusils d’assaut, un gilet pare-balles et des cartouches incendiaires.

Aldrich “était vraiment excité à ce sujet”, a déclaré Kraus, et a dormi avec un fusil à proximité sous une couverture.

Des proches de la grand-mère d’Aldrich ont déclaré après l’arrestation du suspect en 2021 qu’elle avait récemment donné à Aldrich 30 000 $, “dont une grande partie est allée à son achat de deux imprimantes 3D – sur lesquelles il fabriquait des armes à feu”, selon les documents de l’affaire.

Les déclarations d’Aldrich dans l’affaire de la bombe ont soulevé des questions quant à savoir si les autorités auraient pu utiliser la loi du «drapeau rouge» du Colorado pour saisir les armes du suspect.

Le shérif du comté d’El Paso, Bill Elder, a publié jeudi une déclaration disant qu’il n’était pas nécessaire de demander un ordre de drapeau rouge car les armes d’Aldrich avaient déjà été saisies dans le cadre de l’arrestation et Aldrich ne pouvait pas en acheter de nouvelles.

Le shérif a également rejeté l’idée qu’il aurait pu demander une ordonnance de drapeau rouge après le classement de l’affaire. L’affaire de l’attentat à la bombe était trop ancienne pour affirmer qu’il y avait un danger dans un proche avenir, a déclaré Elder, et les preuves ont été scellées un mois après le licenciement et ne pouvaient pas être utilisées.

“Il n’y avait pas de mécanisme légal” pour prendre des armes à la suite du classement sans suite, a déclaré le shérif.

En vertu de la loi du Colorado, les dossiers sont automatiquement scellés lorsqu’une affaire est classée et que les accusés ne sont pas poursuivis, comme cela s’est produit dans l’affaire Aldrich en 2021. Une fois scellés, les fonctionnaires ne peuvent pas reconnaître que les documents existent, et le processus de descellement des documents se déroule initialement à huis clos, sans dossier à suivre et avec un juge anonyme.

Chittum a déclaré que l’intérêt public “profond” dans l’affaire l’emportait sur les droits à la vie privée d’Aldrich. Le juge a ajouté que l’examen des affaires judiciaires est “fondamental pour notre système de gouvernement”.

Lors de l’audience de jeudi, Aldrich s’est assis à la table de la défense, regardant parfois droit devant ou vers le bas et n’a semblé montrer aucune réaction lorsque l’avocat de leur mère a demandé que l’affaire reste scellée.

Aldrich a été officiellement inculpé mardi de 305 chefs d’accusation, dont des crimes haineux et des meurtres, lors de la fusillade du 19 novembre au Club Q, un sanctuaire pour la communauté LGBTQ à Colorado Springs, principalement conservateur.

Les enquêteurs disent qu’Aldrich est entré juste avant minuit avec un fusil semi-automatique de style AR-15 et a commencé à tirer lors de la célébration de l’anniversaire d’une drag queen. Les patrons ont arrêté le meurtre en jetant le suspect au sol et en battant Aldrich pour le soumettre, ont déclaré des témoins.

Dix-sept personnes ont été blessées par balle mais ont survécu, selon les autorités.

