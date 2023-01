L’affaire du meurtre d’un gang avec erreur d’identité se termine avec 13 personnes en prison

NEW YORK (AP) – Les cinq derniers accusés ont été condamnés vendredi dans le meurtre mortel d’un gang de 15 ans dont les agresseurs l’ont pris pour un rival de la pègre, un meurtre qui a déclenché l’indignation à New York et au-delà.

La condamnation de vendredi a marqué la fin d’une série de poursuites dans le meurtre en juin 2018 de Lesandro Guzman-Feliz, connu sous le nom de “Junior”. En tout, 13 personnes ont plaidé coupable ou ont été condamnées pour le crime.

Capturé sur vidéo, le meurtre “a laissé la communauté du Bronx – et le monde – horrifiés par un tel mépris total pour la vie humaine”, a déclaré le procureur du district du Bronx, Darcel Clark, dans un communiqué.

Deux chefs de gang ont déclenché l’assaut en disant à leurs sous-fifres de poursuivre les membres d’un autre sous-groupe de leur gang, ont déclaré les procureurs. Les deux dirigeants ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés l’an dernier à 25 ans de prison à perpétuité.

Guzman-Feliz n’était affilié à aucun gang, ont déclaré les autorités. Néanmoins, les membres du gang se sont concentrés sur lui.

Les cinq condamnés vendredi, plus un sixième qui a été condamné mardi, ont traîné le jeune hors d’un dépanneur où il a tenté de se cacher. Tous les six ont plaidé coupables d’homicide involontaire coupable et ont écopé de peines de prison variant entre 12 et 18 ans.

Cinq autres accusés ont attaqué la victime avec des couteaux et une machette, ont indiqué les procureurs, citant des preuves du procès. Les cinq ont été reconnus coupables de meurtre et ont été condamnés à des peines d’au moins 23 ans d’emprisonnement; un a été condamné à perpétuité derrière les barreaux.

Le crime a déclenché des manifestations réclamant « Justice pour Junior ». Des milliers de personnes ont rendu hommage à ses funérailles.

Aspirant policier, Guzman-Feliz était membre du programme New York Police Department Explorers, qui initie les jeunes aux carrières dans l’application de la loi. La New York City Police Foundation a créé une bourse universitaire en son honneur.

