L’affaire du crash du défilé du Wisconsin est un problème dans la course à la Cour suprême

MADISON, Wis. (AP) – Le juge qui a supervisé le procès d’un homme reconnu coupable du meurtre de six personnes alors qu’il conduisait son SUV lors d’un défilé de Noël l’année dernière a déclaré que l’exposition nationale et les encouragements qu’elle avait reçus pour sa gestion de l’affaire n’étaient pas la raison pour laquelle elle se présente pour un siège central à la Cour suprême du Wisconsin.

Mais Dan Kelly, l’un de ses challengers et un collègue conservateur, a déclaré jeudi que l’affaire était la seule raison pour laquelle la juge du circuit du comté de Waukesha, Jennifer Dorow, était entrée dans la course.

“J’ai du mal à trouver une autre raison pour laquelle elle pourrait croire qu’elle serait une candidate qualifiée à la Cour suprême”, a déclaré Kelly.

C’est la première fois depuis que les courses à la Cour suprême du Wisconsin sont devenues très partisanes que plus d’un conservateur se présente. Dorow et Kelly sont les deux candidats conservateurs.

Deux candidats libéraux, la juge du circuit du comté de Milwaukee Janet Protasiewicz et le juge du circuit du comté de Dane Everett Mitchell, se disputent également le siège ouvert. Les électeurs réduiront le champ à deux candidats lors de la primaire du 21 février, le vainqueur étant élu le 4 avril.

Le vainqueur déterminera si les conservateurs maintiennent leur majorité à la Cour suprême ou si les libéraux prennent le contrôle à l’approche de l’élection présidentielle de 2024. Le tribunal profondément partisan a eu le dernier mot sur le maintien de plusieurs priorités républicaines au cours de la dernière décennie, notamment des cartes législatives fortement gerrymandered et une loi mettant effectivement fin aux droits de négociation collective des fonctionnaires.

Dorow a été inondée de courrier de fans et de cadeaux pour la façon dont elle a traité l’accusé souvent indiscipliné, Darrell Brooks, qui s’est représenté lors du procès en direct. Le jury a condamné Brooks et Dorow l’a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération.

Dorow, dans une interview avec l’Associated Press jeudi, a déclaré qu’elle devait peser de nombreux facteurs au moment de décider de se présenter, y compris si elle pouvait monter une campagne gagnable.

“Il ne fait aucun doute que l’exposition aide à cela”, a-t-elle déclaré en référence au procès Brooks. «Mais je ne me présente pas à la Cour suprême à cause de l’affaire Brooks. Je me présente parce que je crois que je suis le meilleur candidat pour faire le travail.

Pourtant, elle a déclaré que l’affaire Brooks a donné aux électeurs “une occasion unique de me voir en action, et je pense que c’est un instantané dans le temps de ce que je suis capable de faire et de ce que je ferai à l’avenir”.

Mais Kelly, qui est dans la course depuis septembre, a déclaré que normalement les candidats à la cour ont “un bilan d’une approche scolastique et sérieuse de la loi” qui peut être examinée.

“Elle n’a rien de tout cela”, a déclaré Kelly. «Elle a le procès Brooks. Je ne sais rien d’autre qu’elle apporte à la table autre que le procès Brooks.

Les démocrates sont allés encore plus loin, le directeur exécutif du parti de l’État, Devin Remiker, accusant Dorow d’essayer de “capitaliser sur une tragédie”.

“Nous espérons que tout au long de la campagne, elle s’abstiendra de commenter davantage le procès Brooks afin qu’elle ne mette pas en péril l’issue”, a-t-il déclaré.

Dorow a lancé sa course à la Cour suprême mercredi, exactement deux semaines après la condamnation de Brooks et près de trois mois après l’entrée de Kelly. Il s’agit de sa première course à l’échelle de l’État.

Dorow, 52 ans, et Kelly, 58 ans, ont été nommés à la magistrature par l’ancien gouverneur républicain Scott Walker. Il a nommé Dorow juge de circuit du comté de Waukesha en 2011 et Kelly à la Cour suprême de l’État en 2016. Dorow a remporté les élections sans opposition à deux reprises dans le bastion du GOP du comté de Waukesha, une banlieue de Milwaukee, tandis que Kelly a perdu aux élections de 2020 dans sa course pour un mandat complet de 10 ans sur le banc.

Dorow a déclaré que ses 11 années d’expérience judiciaire sont un atout essentiel qu’elle apporterait au tribunal, en plus de son expérience passée dans la pratique privée en tant qu’avocate de la défense pénale et procureure. Kelly n’avait pas été juge avant que Walker ne le nomme à la Cour suprême. Les deux candidats libéraux sont juges.

Kelly a fait valoir que les conservateurs savent ce qu’ils obtiennent avec lui étant donné ses années passées à la Cour suprême, mais ils ne le savent pas avec Dorow.

“Je ne pense pas qu’ils soient d’humeur à jouer avec qui sera le prochain juge de la Cour suprême”, a déclaré Kelly.

Scott Bauer, l’Associated Press