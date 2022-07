L’affaire d’ordonnance de non-communication de Ricky Martin “archivée” après que son neveu a retiré ses allégations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une ordonnance restrictive contre Ricky Martin à Porto Rico a été “archivée” après que le neveu du chanteur, âgé de 21 ans, a retiré les allégations qu’il avait faites.

Martin a comparu jeudi via Zoom pour une audience au cours de laquelle il a nié les allégations faites par Dennis Yadiel Sanchez contre lui.

Le juge chargé de l’affaire a retiré l’ordonnance d’interdiction temporaire contre Martin, 50 ans.

Après l’audience, les avocats de Martin, Joaquín Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila et Harry Massanet Pastrana ont partagé une déclaration avec Fox News Digital.

“Comme nous l’avions prévu, l’ordonnance de protection temporaire n’a pas été prolongée par le tribunal”, commence le communiqué.

“L’accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l’affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure, et l’accusateur a confirmé qu’il était satisfait de sa représentation légale dans l’affaire.

“La demande est venue de l’accusateur demandant de classer l’affaire. Ce n’était jamais rien de plus qu’un individu troublé faisant de fausses allégations sans absolument rien pour les étayer. Nous sommes heureux que notre client ait vu justice rendue et puisse maintenant aller de l’avant avec sa vie et sa carrière.”

Martin s’est rendu sur Twitter après la nouvelle. “La vérité l’emporte”, a-t-il écrit à côté de la déclaration plus longue publiée par ses avocats.

Vendredi, Marty Singer, un autre avocat de Martin, a nié les allégations faites par Sanchez contre Martin à Fox News Digital, affirmant que les allégations étaient “fausses” et “dégoûtantes”.

Plus tôt ce mois-ci, Martin, 50 ans, a reçu un ordonnance restrictive lors d’un incident à Porto Rico, mais le nom de l’accusateur a été retenu à l’origine. Selon le site d’information espagnol Marca, le frère de Martin, Eric Martin, a révélé l’identité de l’accusateur comme étant le neveu de Ricky Martin, âgé de 21 ans.

Selon Sanchez, Martin “a exercé des attaques physiques et psychologiques” contre lui. Marca a rapporté que les membres de la famille étaient dans une relation de sept mois qui s’est terminée il y a deux mois.

Par Marca, Martin a continué à tendre la main à Sanchez, ce qui a abouti au dépôt de l’ordonnance d’interdiction à Porto Rico le 1er juillet.

L’Associated Press a contribué à ce rapport