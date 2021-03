L’affaire d’intimidation de Priti Patel a été abandonnée après qu’un fonctionnaire a reçu un règlement non divulgué

L’ancien fonctionnaire en chef du ministère de l’Intérieur a abandonné une affaire d’intimidation contre Priti Patel après avoir reçu un règlement non divulgué du gouvernement avant de parvenir à un tribunal du travail.

Mme Patel sera désormais soumise à d’intenses pressions pour révéler la somme précise de l’argent des contribuables remis à Sir Philip Rutnam, qui se diviserait en six chiffres.

Cette décision signifie que Mme Patel n’aura pas à faire face à une audience du tribunal en septembre pour des allégations selon lesquelles elle aurait intimidé l’ancien secrétaire permanent, qui a démissionné en février dernier, l’accusant d’une «campagne d’information vicieuse et orchestrée» à son encontre.

Aujourd’hui, dans une déclaration publiée par la FDA, Sir Philip a déclaré: «Je suis heureux de dire que le gouvernement a réglé aujourd’hui les plaintes que j’ai déposées contre eux et qui devaient être entendues par un tribunal du travail en septembre.

«Ce règlement résout mon propre cas. La FDA continue de poursuivre dans des procédures distinctes les questions plus larges qui ont été soulevées. J’attends maintenant avec impatience les prochaines étapes de ma carrière. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le gouvernement et les représentants de Sir Philip ont conclu conjointement qu’il est dans l’intérêt des deux parties de parvenir à un règlement à ce stade plutôt que de continuer à préparer un tribunal du travail.

«Le gouvernement n’accepte pas la responsabilité dans cette affaire et il était juste que le gouvernement ait défendu l’affaire.»

Le cas de Sir Philip était la première fois qu’un secrétaire d’État était menacé d’un tribunal du travail par le plus haut fonctionnaire de son département. Mme Patel a nié toutes les allégations portées contre elle.

Il a dit qu’il croyait que ses expériences aux mains de Mme Patel faisaient «partie d’un modèle de comportement plus large» envers les fonctionnaires dont il était responsable du bien-être.

Il a affirmé que cela comprenait «crier et jurer, rabaisser les gens, faire des demandes déraisonnables et répétées – un comportement qui a créé la peur et qui a besoin d’un peu de courage pour appeler».