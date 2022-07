L’affaire d’interdiction de l’avortement en Louisiane entendue devant un juge

BATON ROUGE (AP) – Avec l’accès à l’avortement vacillant en Louisiane, la bataille juridique sur l’interdiction à l’échelle de l’État se poursuit avec une audience devant le tribunal qui doit commencer lundi matin.

Le juge de district de l’État, Donald Johnson, a rendu la semaine dernière une ordonnance temporaire bloquant l’exécution en attendant l’audience dans le cadre d’un procès qui prétend que la loi de l’État est inconstitutionnellement vague.

Le bureau du procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, soutiendra que l’interdiction de l’État est constitutionnelle et ne devrait plus être bloquée. Les avocats d’une clinique d’avortement du nord de la Louisiane et d’autres partisans de l’avortement légal veulent que Johnson continue de bloquer l’application pendant que leur procès se déroule.

“Les tribunaux sont une avenue extrêmement importante pour ce combat”, a déclaré la semaine dernière Joanna Wright, avocate de la clinique du nord de la Louisiane qui est la principale plaignante dans le procès. “Je pense que c’est un moment national et un dialogue national et les tribunaux sont un moyen pour nous d’avoir ce dialogue.”

L’ordre de Johnson la semaine dernière a libéré les trois cliniques d’avortement de Louisiane, à Shreveport, Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans, pour reprendre leurs activités. L’une, la clinique Hope Medical Group for Women à Shreveport, a déclaré qu’elle poursuivrait les procédures d’avortement. Une porte-parole des deux autres a déclaré que les cliniques étaient ouvertes mais ne programmeraient de nouveaux patients qu’après l’audience de lundi.

L’interdiction de l’avortement à l’échelle de l’État, qui ne prévoit aucune exception pour les victimes de viol et d’inceste, est entrée en vigueur deux fois et a été bloquée deux fois depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé sa décision historique Roe v. Wade le 24 juin. pour le rendre effectif lorsque la Cour suprême a renversé le droit à l’avortement.

Dans la poursuite, qui a pris naissance à la Nouvelle-Orléans, les plaignants ne nient pas que l’État peut désormais interdire l’avortement. Mais ils soutiennent que la Louisiane a maintenant de multiples mécanismes de déclenchement contradictoires dans la loi. Ils soutiennent également que la loi de l’État n’est pas claire quant à savoir si elle interdit un avortement avant l’implantation d’un ovule fécondé dans l’utérus.

Et bien que la loi prévoie une exception pour les grossesses “médicalement futiles” dans les cas de fœtus présentant des anomalies mortelles, les plaignants notent qu’elle ne donne aucune définition du terme et que les responsables de la santé publique n’ont pas encore fourni de liste des conditions qui seraient éligibles.

Landry, dans un dossier la semaine dernière, a fait valoir que la loi “doit seulement délimiter ce qui est illégal – pas définir ce qui est légal”.

“La primauté du droit doit être respectée, et je n’aurai pas de repos tant qu’elle ne le sera pas”, a récemment déclaré Landry. tweeté.

Un juge de la Nouvelle-Orléans a rendu une ordonnance temporaire bloquant l’application de l’interdiction le 27 juin, mais près de deux semaines plus tard, un deuxième juge de la Nouvelle-Orléans a renvoyé l’affaire à Baton Rouge, affirmant que la loi de l’État exigeait qu’elle soit entendue dans la capitale.

Johnson a émis une deuxième ordonnance d’interdiction temporaire le 11 juillet.

