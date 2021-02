L’affaire d’inconduite sexuelle de James Franco se termine par un règlement

METTRE À JOUR: Un règlement provisoire sur une poursuite pour inconduite sexuelle en 2019 qui a été intentée contre James Franco a été atteint, plusieurs points de vente, dont le Presse associée, a rapporté le samedi 21 février, citant les avocats des plaignants. Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics.

James Franco fait face à de nouvelles accusations d’inconduite sexuelle pour la deuxième fois en deux ans.

En janvier 2018, cinq femmes, dont quatre étaient ses élèves, se sont manifestées pour discuter de leur expérience des études sous la direction de l’acteur. Dans l’exposé publié par Le Los Angeles Times, les cinéastes en herbe ont allégué que Franco quitterait les plateaux de cinéma avec frustration chaque fois qu’une actrice refusait d’enlever son haut pour une scène. Un étudiant en particulier a décrit: «J’avais l’impression d’avoir été sélectionné pour quelque chose en fonction de mon travail acharné et de mes [breasts], il était assez clair que ce n’était pas le cas. »

En fin de compte, aucune des femmes n’a intenté de poursuites judiciaires contre la star, au lieu de cela, elles ont exigé un réel changement et des excuses.

Cependant, maintenant que près de deux ans se sont écoulés, l’un des quatre plaignants d’origine, Sarah Tither-Kaplan, et un autre étudiant, Toni Gaal, déposent un procès dans lequel Franco est accusé de s’engager dans « un comportement inapproprié et sexuellement accusé généralisé envers les étudiantes en sexualisant leur pouvoir en tant qu’enseignante et employeur en suspendant l’opportunité de jouer des rôles dans leurs projets ».