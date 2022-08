L’affaire des singes derrière l’appel au 911 d’un zoo de Californie

SAN LUIS OBISPO, Californie (AP) – Les flics ont généralement un suspect principal. Dans ce cas, c’est un primate suspect.

Le bureau du shérif du comté de San Luis Obispo pense que c’est un petit singe capucin qui a appelé le 911 depuis un zoo samedi soir dernier.

L’appel s’est déconnecté et les répartiteurs ont essayé d’appeler et de renvoyer un SMS, mais il n’y a pas eu de réponse, alors des adjoints ont été envoyés pour enquêter, a indiqué le bureau dans un article sur les réseaux sociaux.

L’adresse s’est avérée être le Zoo to You près de Paso Robles, mais les députés ont constaté que personne n’avait passé l’appel.

Ils en ont finalement déduit qu’un singe capucin nommé Route avait apparemment capté le téléphone portable du zoo, qui se trouvait dans une voiturette de golf utilisée pour se déplacer dans la propriété.

“On nous dit que les singes capucins sont très curieux et qu’ils saisiront tout et n’importe quoi et commenceront à appuyer sur des boutons”, a déclaré le poste du bureau.

Presse associée, La presse associée