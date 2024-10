L’affaire des frères Menendez est en cours d’examen en vue d’une éventuelle nouvelle condamnation au milieu de nouvelles preuves, selon le procureur du comté de LA

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, a déclaré que Affaire du meurtre de Menéndez est en cours d’examen par son bureau, nommant deux nouveaux facteurs que les procureurs examinent avant une audience au tribunal le mois prochain.

Gascón a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi qu’il pourrait y avoir une possibilité de nouvelle condamnation, voire même d’un nouveau procès. Une audience est prévue pour le 26 novembre.

Lyle et Erik Menéndez ont passé près de 35 ans derrière les barreaux pour avoir tué par balle leurs parents, José et Kitty Menéndez, dans leur manoir de Beverly Hills le soir du 20 août 1989. Les procureurs ont soutenu qu’il s’agissait d’un meurtre motivé par la cupidité : peu de temps après la mort de leurs parents, les frères auraient dépensé de l’argent en montres Rolex, en voitures et en investissements immobiliers.

Mais les Menéndez ont déclaré avoir tué leurs parents en état de légitime défense. Les frères ont parlé au jury des abus sexuels présumés qu’ils auraient subis de la part de leur père lors d’un premier procès émouvant et très médiatisé – avec des jurys séparés pour chacun d’eux.

Les jurés étant divisés, le juge a déclaré l’annulation du procès.

Les frères ont ensuite été reconnus coupables de meurtre au premier degré lors d’un deuxième procès en 1995. Les procureurs ont soutenu que les frères, qui avaient 21 et 18 ans au moment des meurtres, mentaient au sujet des abus présumés.

Jeudi, Gascón a évoqué un 1988 lettre d’Erik Menéndez à un cousin qui semble faire référence à des allégations d’abus de la part de son père, ainsi qu’à une allégation d’abus formulée par Roy Rosselló, ancien membre du boys band Menudo, contre José Menéndez, qui travaillait comme dirigeant d’une maison de disques.

Gascón a déclaré que les procureurs examinaient ces nouveaux éléments de preuve potentiels alors qu’ils réexaminaient les condamnations.

Plus tard jeudi, l’avocat Mark Geragos a déclaré lors d’une autre conférence de presse que les nouvelles preuves, y compris une déclaration de Rosselló, « fournissent une base suffisante pour annuler le résultat du deuxième procès ».

Il a décrit les frères comme des « prisonniers modèles » pendant leur peine de plus de trois décennies.

« Je pense que nous sommes arrivés à un point où toute personne raisonnable qui examine cette affaire estime qu’elle devrait être exclue », a-t-il déclaré.

L’affaire Menéndez a fait l’objet d’une attention renouvelée ces dernières semaines après la sortie de la série dramatique policière Netflix, « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ». Un documentaire sur l’affaire, « Les frères Menendez », sera diffusé lundi sur Netflix.

Gascón a déclaré que son bureau avait reçu un afflux d’appels suite à la sortie de la série Netflix.

« Nous sommes ici pour vous dire que nous avons l’obligation morale et éthique de revoir ce qui nous est présenté », a déclaré Gascón.

