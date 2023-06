L’affaire des documents de Donald Trump obtient une première date de procès le 14 août

Brûleur avant26:30Donald Trump plaide à nouveau non coupable

L’ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable mardi à 37 accusations criminelles fédérales pour avoir illégalement conservé des documents de sécurité nationale lorsqu’il a quitté ses fonctions et menti aux responsables qui cherchaient à les récupérer. Le correspondant de CBC à Washington, Alex Panetta, explique les preuves contre lui et les ramifications de cette affaire pour la prochaine élection présidentielle. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts