L’affaire des billets Springsteen à 5 000 $

Depuis lors, Ticketmaster, qui gère la plupart des spectacles américains de la tournée de M. Springsteen l’année prochaine, a essayé de porter le chapeau blanc, au moins une partie du temps. Dans une interview en mai sur un podcast intitulé “The Compound & Friends”, Michael Rapino, le directeur général de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, a noté que de nombreux billets pour les meilleurs concerts et autres événements avaient une valeur de rue beaucoup plus élevée pour le moment. Ticketmaster les a vendus. Pourquoi un artiste ne devrait-il pas capturer la majeure partie de cet excès ? Des prix trop bas ouvrent la porte aux scalpers pour gagner plus d’argent – via le profit qu’ils tirent de la vente au prix réel du marché – que les artistes-interprètes ne gagnent eux-mêmes.

Si les artistes veulent capturer cela, Ticketmaster est prêt à aider – et à prendre des frais pour le faire. Et c’est ce que M. Springsteen semblait faire ici, en utilisant le système “Official Platinum” de Ticketmaster, dans lequel les sièges sont “évalués de manière dynamique en fonction de la demande”.

Vous savez déjà ce qui s’est passé ensuite : ces prix du platine étaient très chers. L’indignation s’ensuivit. Un membre du Congrès du New Jersey a crié dans le vent.

“Cela a brisé notre esprit”, a déclaré Pete Maimone, un agent immobilier de North Brunswick, NJ, qui coordonne un échange de billets à valeur faciale uniquement pour les fans de longue date. Il l’a fermé pour l’instant, m’a-t-il dit en retenant ses larmes. “Nous ne voulions plus participer à ce stratagème clair comme le jour pour soutirer de l’argent aux fans”, a-t-il déclaré.

Au cours du week-end, pour tenter de calmer les choses, le camp de M. Springsteen a autorisé Ticketmaster à publier certains chiffres. Seulement 1,3 % des utilisateurs de Ticketmaster ont payé plus de 1 000 $ par billet. De plus, 88,2% des billets ont été «vendus à des prix fixes», selon Ticketmaster, bien que les 11,8% restants représentent probablement plus de 11,8% des revenus par spectacle, en raison de leur valeur nominale plus élevée.

Qui a fixé ces tarifs ? “Les promoteurs et les représentants d’artistes définissent la stratégie de tarification et les paramètres de gamme de prix sur tous les billets, y compris les prix dynamiques et fixes”, a déclaré une porte-parole de Ticketmaster dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Lorsqu’il y a beaucoup plus de personnes qui veulent assister à un événement qu’il n’y a de billets disponibles, les prix augmentent.”