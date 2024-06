L’affaire des armes à feu Hunter Biden est soumise au jury – RT World News

Les jurés décideront si le fils du président américain a acheté illégalement une arme à feu

Un jury du Delaware a commencé à déterminer si Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, avait violé les lois fédérales sur les armes à feu en achetant un revolver en 2018 alors qu’il était prétendument accro au crack.

Les 12 jurés ont quitté la salle d’audience après une heure de délibérations sans parvenir à un verdict lundi. Ils devraient se réunir à nouveau mardi matin.

Le procès très médiatisé a lieu avant les élections présidentielles de novembre, ainsi que moins d’un mois après qu’un jury new-yorkais a déclaré le favori républicain Donald Trump coupable de falsification de dossiers commerciaux.

Le fils du président, âgé de 54 ans, fait face à trois accusations criminelles liées à son achat d’un revolver Colt Cobra. L’accusation allègue qu’il avait menti sur ses antécédents de consommation de drogue alors qu’il remplissait les documents relatifs à la vente. Alors que Biden a admis avoir souffert de dépendance à l’alcool et aux drogues dans le passé, son équipe de défense insiste sur le fait qu’il ne se considérait pas comme un toxicomane lorsqu’il a acheté l’arme à feu.















Le jury a entendu des détails sur les antécédents de Biden en matière de drogue, ainsi que les témoignages de ses anciens partenaires amoureux, et a vu ses messages personnels et ses photos privées. L’accusation a montré l’ordinateur portable de Hunter Biden, le même qui est devenu le centre d’un scandale en 2020 après que le fils du président l’a laissé dans un atelier de réparation du Delaware.

L’ex-femme de Biden et ses deux ex-petites amies à propos de sa consommation de crack et de ses efforts infructueux pour se abstenir. Hunter Biden n’a pas pris la parole. Un témoin clé contre lui était Hallie Biden, veuve de son défunt frère Beau et partenaire romantique à court terme. Elle a déclaré qu’elle avait trouvé le revolver dans le camion de Hunter en octobre 2018, qu’elle avait paniqué et l’avait jeté dans la poubelle d’un magasin, où il avait été retrouvé plus tard.















L’accusation a présenté des textes indiquant prétendument que Biden essayait d’acheter de la drogue au moment où il a acheté l’arme. Dans l’un des messages texte, il admet à Hallie qu’il fumait du crack. La défense a fait valoir que Hunter Biden ne pensait pas ce qu’il avait écrit et tentait simplement de repousser Hallie.

« Nous te demandons [to] constater que la loi s’applique également à cet accusé comme à n’importe qui d’autre », » a demandé le procureur Derek Hines au jury dans les plaidoiries finales. « Lorsqu’il a choisi de mentir et d’acheter une arme à feu, il a violé la loi. Nous vous demandons de rendre le seul verdict étayé par des preuves – coupable », » dit Hines.

L’équipe de défense de Biden a fait valoir qu’elle avait prouvé son cas « sept façons d’arriver dimanche » claquant les preuves de l’accusation comme étant « laid. »

Les procureurs ont tenté d’obtenir un accord de plaidoyer avec Biden en 2023, mais celui-ci s’est effondré après avoir été critiqué par le juge.

Les républicains et les conservateurs ont évoqué à plusieurs reprises les addictions et la vie personnelle désordonnée de Biden dans le but de ternir la campagne de réélection de son père. Ils ont accusé le jeune Biden de corruption et de trafic d’influence au nom de son père.

Le président a nié les allégations de corruption et a publiquement défendu son fils. « En tant que président, je ne commenterai pas et ne ferai pas de commentaires sur les affaires fédérales en cours, mais en tant que père, j’ai un amour sans limites pour mon fils, une confiance en lui et un respect pour sa force », Joe Biden a déclaré dans un communiqué ce mois-ci.