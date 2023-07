L’affaire des admissions dans un lycée de Virginie pourrait être une suite juridique à une décision d’action positive

FALLS CHURCH, Va. (AP) – La décision d’une cour d’appel fédérale le mois dernier concernant la politique d’admission dans un lycée public d’élite en Virginie pourrait fournir à la Cour suprême des États-Unis un moyen d’étoffer la portée prévue de sa décision jeudi interdisant l’action positive dans les admissions au collège.

Le lycée Thomas Jefferson pour la science et la technologie, en dehors de la capitale nationale, se classe régulièrement parmi les meilleures écoles publiques d’Amérique; l’admission est très compétitive.

Une coalition de parents, soutenue par une fondation juridique conservatrice, a déposé une plainte en 2021 contestant la politique d’admission de TJ, et la fondation demande à la Cour suprême de se saisir de l’affaire. La poursuite soulève des questions similaires mais non identiques à celles abordées par la décision de la Haute Cour rejetant les politiques d’admission à Harvard et à l’Université de Caroline du Nord comme inconstitutionnelles.

Les règles d’admission des collèges tenaient compte de la race d’un candidat comme l’un des nombreux facteurs à prendre en compte. Dans l’affaire TJ, cependant, toutes les parties conviennent que les politiques d’admission sont neutres sur le plan racial.

Mais la coalition qui a intenté la poursuite affirme que les critères d’admission équivalent à des «procurations fondées sur la race» mises en œuvre pour parvenir à un équilibre racial. Ils disent que la politique est discriminatoire à l’égard des Américains d’origine asiatique, qui constituaient 70% du corps étudiant.

La coalition cite également le débat entre les membres du conseil scolaire du comté de Fairfax lorsqu’ils ont mis en œuvre leur nouvelle politique en 2020. Les membres du conseil et les administrateurs ont exprimé leur frustration que les étudiants noirs et hispaniques aient été terriblement sous-représentés à TJ pendant des décennies. La coalition soutient que les nouvelles politiques visent à renforcer la représentation des Noirs et des Hispaniques aux dépens des Asiatiques.

La première classe de première année admise selon les nouvelles règles a vu une composition raciale très différente. Les étudiants noirs sont passés de 1% à 7%; La représentation hispanique est passée de 3 % à 11 %. La représentation asiatique américaine est passée de 73% à 54%.

Les nouvelles politiques ont remplacé un test standardisé par un processus qui attribue un pourcentage de places sur une base géographique et prend en compte les « facteurs d’expérience » d’un étudiant, comme s’il vient d’un ménage à faible revenu ou s’il parle l’anglais comme langue seconde.

L’année dernière, un juge fédéral a déclaré que la politique d’admission était inconstitutionnelle, affirmant que « la discussion sur les changements d’admission était infectée par des discussions sur l’équilibre racial depuis sa création ».

Mais en mai, la 4ème US Circuit Court of Appeals à Richmond a renversé cette décision. Dans une décision 2-1, les juges ont déclaré que le conseil scolaire avait un intérêt légitime à accroître la diversité et que qualifier ces efforts de discrimination contre les Américains d’origine asiatique « va tout simplement à l’encontre du bon sens ».

La Pacific Legal Foundation, qui représente les parents alléguant une discrimination anti-asiatique, demande à la Cour suprême des États-Unis de se saisir de l’affaire.

« Nous pensons qu’il présente un véhicule vraiment solide et le moment est venu. Et nous espérons certainement que le tribunal s’en saisira », a déclaré Joshua Thompson, avocat principal à la fondation.

Eugene Kontorovich, professeur de droit à l’Université George Mason, a déclaré qu’il y aura des années d’affaires de suivi de la décision de jeudi, comme c’est généralement le cas avec les principales affaires de la Cour suprême, alors que les collèges traînent les pieds et cherchent des moyens de sauver les politiques auxquelles ils sont idéologiquement engagé.

Il était moins certain, cependant, que l’affaire TJ sera significative. Il a déclaré que le débat sur la constitutionnalité des politiques de TJ sera axé sur les faits et se concentrera sur ce qui peut être prouvé sur les motivations du conseil scolaire dans la mise en œuvre de la politique.

Il est plus probable, a-t-il dit, qu’il y ait un débat sur la façon dont les collèges utilisent des questions à développement sur des sujets tels que la diversité pour obtenir les mêmes résultats que les programmes d’action positive désormais interdits.

L’opinion majoritaire du juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, laissait un peu de marge de manœuvre sur ce front lorsqu’il écrivait que les collèges pouvaient examiner l’essai de candidature d’un individu et «comment la race a affecté sa vie, que ce soit par la discrimination, l’inspiration ou autre.

Mais Roberts a également noté que les collèges « ne peuvent pas simplement établir par des essais de candidature ou d’autres moyens le régime que nous considérons comme illégal aujourd’hui ».

Kontorovich a déclaré que les collèges poseront des questions à développement sur des sujets tels que la diversité « ce qui leur donnera la latitude de prendre tranquillement en considération la race de manière plus subtile ». En fin de compte, cependant, il pense que le tribunal, du moins tel qu’il est actuellement constitué, rejettera ce genre de tentatives de contournement.

Les écoles publiques du comté de Fairfax ont annoncé vendredi qu’elles réexaminaient la décision de la Cour suprême.

Thompson a déclaré que Pacific Legal s’attend à soumettre officiellement sa requête à la Cour suprême en août et saura probablement d’ici la fin de l’année si l’affaire sera entendue.

Matthieu Barakat, Associated Press