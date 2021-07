L’affaire de tutelle de Spears déclenche une poussée législative

COLUMBIA, SC (AP) – Poussé par la lutte pour la tutelle de Britney Spears, un effort législatif bipartite a émergé pour réformer le processus créé pour protéger les droits de plus d’un million de personnes à travers les États-Unis dans le cadre des accords de protection.

Mardi, les représentants Charlie Crist et Nancy Mace ont dévoilé « The Free Britney Act », conçu pour offrir plus d’options aux personnes placées sous tutelle. Celles-ci incluent la possibilité de parler de leur situation avec les assistants sociaux – malgré toute objection de leurs conservateurs – et de demander à un tribunal de remplacer leurs conservateurs sans avoir à « prouver un acte répréhensible ou une malversation ».

« C’est juste une approche de bon sens pour faire ce qui est juste, pour s’assurer que les droits sont équilibrés », a déclaré Crist, un démocrate de Floride, lors d’une conférence de presse virtuelle mardi.

Mace, un républicain de Caroline du Sud, et Crist ont déclaré que c’était le plaidoyer passionné de Spears le mois dernier pour qu’un juge mette fin à la tutelle qui contrôle sa vie et son argent qui a stimulé leur proposition.

« Ce qu’elle a eu, c’est l’occasion de faire la lumière, de faire la lumière sur ces abus », a déclaré Mace. « Sa situation est un cauchemar, et si cela peut arriver à Britney Spears, cela peut arriver à n’importe qui dans ce pays. »

S’exprimant en audience publique, Spears a condamné son père et d’autres qui contrôlent la tutelle, mise en place alors que Spears subissait une crise de santé mentale en 2008. Spears a déclaré que l’arrangement l’avait obligée à utiliser le contrôle des naissances et à prendre d’autres médicaments contre sa volonté, et l’empêchait de se marier ou d’avoir un autre enfant.

Le père de Spears et ses avocats ont souligné qu’elle et sa fortune, dont les archives judiciaires s’élèvent à plus de 50 millions de dollars, restent vulnérables à la fraude et à la manipulation. En vertu de la loi actuelle, il incombe à Spears de prouver qu’elle est compétente avant que l’affaire ne puisse se terminer.

Mace et Crist ont déclaré qu’ils s’attendaient à un soutien plus bipartite pour la mesure, qui fournirait également au moins 260 millions de dollars de subventions aux États pour embaucher des assistants sociaux ou des conservateurs.

Le mouvement #FreeBritney a déjà franchi les lignes du parti.

« Tout le monde mérite le contrôle de son propre corps. Point final », a tweeté la représentante américaine Katherine Clark du Massachusetts, quatrième démocrate à la Chambre, le mois dernier après le témoignage de Spears.

Certains républicains de la Chambre ont invité Spears à témoigner devant le Congrès. Le bras politique du caucus républicain de la Chambre a envoyé des textes décrivant Mme Spears comme « une victime de la censure et de la censure excessives du gouvernement ».

Plus tôt ce mois-ci, le représentant républicain des États-Unis de Floride, Matt Gaetz, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, a fait une brève apparition devant les partisans de Spears devant le palais de justice du centre-ville de Los Angels, criant à un moment donné « Libérez Britney! »

