L’affaire de tentative de conduite désordonnée de l’ex-conseiller de Joliet est rejetée – Shaw Local

Un juge a accueilli la requête d’un ancien conseiller municipal de Joliet pour rejeter une accusation de tentative de conduite désordonnée alléguant qu’il avait faussement accusé le maire de l’avoir menacé.

Mardi, le procureur spécial Bill Elward n’a présenté aucun argument en réponse à la requête déposée le 18 juillet par Frank Andreano, avocat de l’ancien conseiller municipal Don “Duck” Dickinson.

Elward a accusé Dickinson de tentative de conduite désordonnée qui l’accusait d’avoir fait un faux rapport à un agent spécial de la police de l’État de l’Illinois en 2020 en accusant à tort le maire Bob O’Dekirk de le menacer.

La juge du comté de Will, Victoria Breslan, a déclaré qu’à la lumière de l’absence d’arguments d’Elward et qu’Andreano défendait sa requête, elle l’a accordée et a rejeté l’affaire contre Dickinson.

“Il est libéré”, a déclaré Breslan.

Après l’audience de mardi, Dickinson a déclaré qu’il souhaitait remercier tous ceux qui l’ont soutenu.

“Surtout des amis”, a déclaré Dickinson.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait que O’Dekirk avait essayé de lui faire du mal, il a renvoyé les questions à Andreano, qui a répondu: “Nous sommes simplement heureux que ce soit fini.”

La requête en rejet d’Andreano du 18 juillet avait fait valoir que Dickinson “ne croit pas avoir communiqué à la police [the] la réception de toute menace de violence ou autre comportement criminel.

“Plutôt l’accusé a fait un tel rapport sur les conseils du chef de la police de la ville de Joliet”, a déclaré la requête d’Andreano, faisant référence à Al Roechner, qui a pris sa retraite en janvier 2021.

La requête d’Andreano indiquait qu’étant donné la position et l’expérience de Roechner, il “savait ou aurait dû savoir qu’aucune menace pénalement passible de poursuites n’avait été communiquée par le maire à l’accusé”.

Dickinson a annoncé sa démission le 20 novembre 2020. Lors de la dernière réunion du conseil de Dickinson le 2 novembre 2020, il a lu une déclaration dans laquelle il a dit qu’il avait été “harcelé, harcelé, tourmenté et maintenant victime de chantage injuste” pour une relation passée impliquant des photos.

Sa déclaration ne faisait pas spécifiquement référence à O’Dekirk.

À ce moment-là, Dickinson a confirmé qu’il soupçonnait un élu de Joliet de comploter pour le faire chanter avec une photo de nu. Il n’a pas voulu commenter le rapport de police ou l’implication présumée d’O’Dekirk ou de Jennifer Jobe-Gavin, une commissaire du district de Joliet Park qui a été nommée dans le rapport.

Le même jour, Dickinson a déposé un rapport de police alléguant qu’on lui avait dit qu’O’Dekirk prétendait avoir des photos nues de lui. Le rapport énumère l’infraction d ‘«intimidation», qui est un crime dans l’Illinois.

O’Dekirk a nié l’accusation.

Le maire de Joliet, Bob O’Dekirk, a été accusé dans un rapport de police de 2020 d’avoir affirmé qu’il avait des photos nues de l’ancien conseiller Don “Duck” Dickinson. O’Dekirk a nié l’accusation. (Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com/Geoff Stellfox – gstellfox@shawmedia.com)

À la suite d’une enquête de la police de l’État de l’Illinois, Elward a accusé Dickinson le 9 mars de tentative d’entrave à la justice en faisant un faux rapport à l’ancien chef adjoint de la police de Joliet, Marc Reid. Elward a ensuite changé l’infraction en tentative de conduite désordonnée.

Dickinson faisait partie d’une majorité du conseil qui était en conflit avec O’Dekirk et d’autres membres du conseil au sujet de l’embauche d’un directeur municipal pendant plusieurs années.

La majorité du conseil s’était également opposée au paiement de 200 000 $ à l’ancien procureur de la ville Marty Shanahan dans le cadre d’un règlement dans son procès pour licenciement abusif contre la ville. O’Dekirk a poussé une fois à faire de Shanahan le directeur permanent de la ville.

Le rapport de police de Dickinson du 2 novembre 2020 a été déposé le jour même où le conseil a rejeté le paiement de Shanahan lors d’un vote de 4 contre 3. Dickinson a été choisi par O’Dekirk et le conseiller municipal Larry Hug pour une explication sur son vote contre l’accord. Dickinson a refusé d’expliquer son vote.

Suite à la démission de Dickinson, Todd Wooten, ancien membre du Conseil des commissaires d’incendie et de police de la ville, a été recommandé pour nomination au conseil municipal par O’Dekirk. Wooten a été rejeté par le conseil lors d’un vote 4-3.

Le conseil a ensuite approuvé à l’unanimité la nomination de Lande, qui est l’un des principaux contributeurs de la campagne d’O’Dekirk. Lande est également membre du Conseil des commissaires d’incendie et de police.

Lande faisait partie du vote majoritaire 5-4 pour donner à Shanahan un paiement de 200 000 $. O’Dekirk a exprimé le vote décisif.

Lande faisait également partie du vote majoritaire 5-3 pour embaucher James Capparelli en tant que directeur municipal. O’Dekirk avait soutenu Capparelli pour le poste.