L’affaire de sédition du 6 janvier de Oath Keepers passe aux plaidoiries finales

WASHINGTON (AP) – Les procureurs fédéraux devraient faire leur dernier discours aux jurés vendredi dans l’affaire de complot séditieux à enjeux élevés contre le fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et quatre associés inculpés dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Les plaidoiries finales commenceront devant le tribunal fédéral de Washington après la présentation des derniers éléments de preuve dans le procès alléguant que Rhodes et sa bande d’extrémistes antigouvernementaux ont comploté pendant des semaines pour interrompre le transfert pacifique du pouvoir du républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Les preuves présentées par les procureurs montrent que Rhodes et ses co-accusés discutent de la perspective de violence et de la nécessité de garder Biden hors de la Maison Blanche dans les semaines précédant le 6 janvier, avant de cacher une énorme cache d’armes appelée “rapide”. force de réaction » dans un hôtel de Virginie.

Le 6 janvier 2021, des gardiens du serment portant des casques et d’autres équipements de combat ont été vus en train de traverser la foule pro-Trump et d’entrer dans le Capitole. Rhodes est resté à l’extérieur, comme “un général surveillant ses troupes sur un champ de bataille”, a déclaré un procureur aux jurés. Après l’attaque, les procureurs ont déclaré que Rhodes et d’autres gardiens du serment avaient célébré avec un dîner dans un restaurant Olive Garden.

Les plaidoiries finales devraient avoir lieu lundi pour la défense, qui s’est concentrée sur le manque relatif de preuves des procureurs que les gardiens du serment avaient un plan explicite pour attaquer le Capitole avant le 6 janvier. Rhodes, qui est du Texas, a témoigné que lui et son les partisans n’étaient à Washington que pour assurer la sécurité de personnalités de droite comme Roger Stone. Ces gardiens du serment qui sont entrés dans le Capitole sont devenus des voyous et ont été « stupides », a-t-il dit.

Rhodes a témoigné que la montagne d’écrits et de SMS le montrant rassemblant sa bande d’extrémistes pour se préparer à la violence et discutant de la perspective d’une guerre civile “sanglante” avant le 6 janvier n’était qu’un discours grandiloquent.

Deux autres accusés ont témoigné dans l’affaire. Jessica Watkins, de Woodstock, Ohio, a fait écho au fait que ses actions ce jour-là étaient «vraiment stupides», mais a soutenu qu’elle ne faisait pas partie d’un plan mais plutôt «emportée» avec la foule, qu’elle a comparée à une foule rassemblée dans un magasin pour un vente lors de la journée de shopping populaire connue sous le nom de Black Friday.

L’accusé Thomas Caldwell, un vétéran de la marine de Virginie, a minimisé un élément de preuve effrayant : des messages qu’il a envoyés en essayant d’obtenir un bateau pour transporter des armes de Virginie à travers le Potomac jusqu’à Washington. Il a témoigné qu’il n’avait jamais été sérieux au sujet de ses questions, bien qu’il ait eu du mal à expliquer d’autres messages faisant référence à la violence le 6 janvier.

Deux autres accusés, Kelly Meggs et Kenneth Harrelson, tous deux de Floride, n’ont pas témoigné.

Le groupe est le premier parmi des centaines de personnes arrêtées lors de l’émeute du Capitole à être jugée pour complot séditieux, une accusation rare de l’époque de la guerre civile qui appelle jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Les enjeux sont élevés pour le ministère de la Justice, qui a obtenu une telle condamnation pour la dernière fois au procès il y a près de 30 ans, et a l’intention de juger deux autres groupes sur l’accusation plus tard cette année.

