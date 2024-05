L’affaire de monopole de Live Nation mène à un recours collectif

Le premier d’une probable vague de recours collectifs a été déposé à la suite de la poursuite en justice par Live Nation Entertainment et Ticketmaster par le ministère de la Justice cette semaine. Déposé à New York le même jour où le DOJ a intenté une action en justice visant à mettre fin au prétendu monopole, le recours collectif vise à obtenir 5 milliards de dollars de dommages et intérêts au nom de millions de consommateurs potentiels acheteur de billets aux États-Unis.

« Live Nation et Ticketmaster ont continué à accroître leurs parts de marché déjà dominantes. [in concert promotion, primary ticketing services, and secondary ticketing services] en tirant parti de leur pouvoir de monopole sur chaque marché contre des concurrents plus petits sur les deux autres marchés », affirme la plainte. Il explique en détail comment cette domination du marché augmente les prix pour les consommateurs de multiples manières.

Abraham Leifer est le plaignant désigné dans cette affaire, qui désigne à la fois Live Nation Entertainment, Inc. et Ticketmaster LLC comme défendeurs. Il affirme que Leifer et d’autres membres du groupe ont été contraints de payer des « prix supracompétitifs » pour des billets pour des concerts et des événements sur les marchés de billets primaires et secondaires en raison des pratiques monopolistiques dont le gouvernement a accusé Live Nation et Ticketmaster.

Il fait également valoir que l’utilisation de technologies conçues pour bloquer la concurrence dans le domaine de la revente – comme le système de codes-barres dynamiques « Safe Tix » – nuit à la libre concurrence en rendant difficile la vente des billets qu’ils ont achetés sur des marchés indépendants, ce qui fait également gonfler les prix payés par les consommateurs.

Il cite, de la même manière que le dossier du DOJ contre Live Nation et Ticketmaster, le Sherman Antitrust Act une grande partie de ses allégations concernant l’illégalité de la conduite qu’il allègue. Il cite également les lois antitrust de 26 États, de Washington DC et de Porto Rico, comme ayant été violées par le comportement allégué.

Lire la plainte complète (le fichier PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) : LEIFER contre LIVE NATION

Live Nation Entertainment et Ticketmaster ont été la cible de nombreuses poursuites judiciaires de la part de consommateurs au cours de la dernière décennie, alléguant une inflation des prix provoquée par leur pouvoir de marché démesuré, mais ont largement évité de les voir se présenter aux procès devant jury en militarisant les termes et conditions qui exigent que de telles questions soient traitées dans arbitrage privé. Ils ont également été poursuivis en justice à plusieurs reprises par des actionnaires, en colère contre les chutes soudaines du cours des actions lorsque de mauvaises nouvelles éclatent.