WASHINGTON – L’homme d’affaires milliardaire Tom Barrack fait face à des accusations criminelles qui sont généralement décrites comme du « lobbying étranger illégal » ou enfreignant les lois sur le « lobbying étranger ». Mais la loi fédérale en vertu de laquelle Barrack a été inculpé, l’article 951 du Code pénal américain, est utilisée par le ministère de la Justice pour poursuivre les espions, pas les lobbyistes. Ce qui signifie que cette affaire concerne vraiment la sécurité nationale. Fondateur de Colony Capital et ami proche de l’ancien président Donald Trump, Barrack a été arrêté mardi dernier et chargé d’opérer en tant qu’agent du gouvernement des Émirats arabes unis sans en informer le ministère de la Justice. Barrack a également été inculpé de complot, d’entrave à la justice et de mensonge à des agents fédéraux.

Il a fait sa première comparution devant le tribunal lundi, où il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 250 millions de dollars. Barrack vivra chez lui à Aspen, dans le Colorado, en attendant son procès. Ses mouvements seront surveillés par un bracelet électronique à la cheville et un GPS. Les experts juridiques qui ont lu l’acte d’accusation ont déclaré que l’affaire contre Barrack pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité nationale. Cela a également soulevé de nouvelles questions sur la façon dont les gouvernements étrangers ont pu tirer parti de la préférence de Trump pour mener la politique étrangère par des voies détournées opaques. Les procureurs allèguent qu’à partir d’avril 2016, Barrack et Matthew Grimes, un employé junior de Colony Capital, ont conspiré avec le ressortissant émirati Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi pour tirer parti de l’accès de Barrack à Trump afin d’exécuter les directives qu’ils ont reçues des hauts responsables du gouvernement émirati. En tant que conseiller informel de la campagne Trump, de la transition et de la Maison Blanche sur les questions du Moyen-Orient, Barrack a utilisé sa position de confiance pour recommander les politiques souhaitées par les Émirats arabes unis, permettre aux responsables émiratis d’éditer les points de discussion qu’il a ensuite transmis à Trump et conseiller à la Maison Blanche de choisir le candidat souhaité par les Émirats arabes unis comme ambassadeur des États-Unis auprès du consortium des États du Golfe, ont déclaré les procureurs. Selon les e-mails et les SMS contenus dans l’acte d’accusation, Barrack a également transmis des renseignements via Al-Malik aux responsables du gouvernement des Émirats arabes unis au sujet des discussions internes en cours à la Maison Blanche. Barrack et Grimes ont été arrêtés en Californie. Lundi, ils ont comparu devant un juge dans une salle d’audience de Brooklyn du district oriental de New York, qui poursuit l’affaire. Après sa comparution devant le tribunal, Barrack a publié une déclaration qui disait en partie : « Bien sûr, je suis innocent de toutes ces accusations et nous le prouverons devant le tribunal. »

Toujours en fuite

Al-Malik est toujours en fuite. Il serait retourné aux Émirats arabes unis en 2018, trois jours après avoir été interrogé par le FBI dans le cadre de l’enquête sur la Russie de l’avocat spécial Robert Mueller. Formé en tant que pilote, Al-Malik était à Los Angeles prétendument à la recherche d’investissements immobiliers en 2016-17. Son fonds immobilier basé à Dubaï n’a ni site Web ni adresse physique. Il ne semble pas avoir conclu d’accords aux États-Unis. Mais il pourrait y avoir une bonne raison à cela. En 2019, L’interception a rapporté qu’Al-Malik était à la solde des services nationaux de renseignement des Émirats arabes unis, qui lui auraient versé des dizaines de milliers de dollars par mois en 2017 pour recueillir des informations sur l’administration Trump. A l’époque, la Maison Blanche questions renvoyées de The Intercept sur Al-Malik à la CIA.

Deux sortes d' »agents étrangers »

Une partie de la raison pour laquelle les actions de Barrack sont souvent décrites comme du lobbying illégal est que le langage de l’article 951 est similaire au langage d’une autre loi, la Foreign Agents Registration Act ou FARA. Ils s’appliquent tous deux aux personnes travaillant pour le compte d’entités étrangères non commerciales, et ils contiennent tous deux des exigences de divulgation. Mais ils recouvrent des actions très différentes. Le FARA est une règle de déclaration réglementaire qui s’applique à toute personne représentant un « mandant étranger ». Cela peut être un gouvernement, mais il peut aussi s’agir d’un organisme à but non lucratif, d’un office du tourisme, d’un parti politique ou d’une agence indépendante.

Afin de se conformer au FARA, les lobbyistes sont tenus de soumettre des copies de tout média qu’ils distribuent, comme des brochures, et de divulguer qui ils contactent et combien ils sont payés. « Généralement, si vous ne respectez pas le FARA et que vous travaillez pour un pays étranger, vous pouvez revenir en conformité en signalant tout ce que vous faites et en remplissant les documents que vous étiez censé remplir », a déclaré Brett Kappel, un avocat de Washington. et expert en lois sur le lobbying et l’influence. Pensez-y de cette façon : le statut du FARA concerne principalement le travail, en particulier, d’un lobbyiste pour le client étranger. L’article 951, d’autre part, se concentre sur pour qui l’agent le fait : un gouvernement étranger. Pour les procureurs, « l’inculpation de 951 est l’alternative à leur inculpation en vertu de la loi sur l’espionnage », a déclaré Michael Atkinson, qui a été inspecteur général de la communauté du renseignement de 2018 à 2020. Les affaires relevant de l’article 951 « impliquent généralement un comportement de type espionnage ou clandestin ou un lien autrement prouvable avec un service de renseignement, ou une activité de collecte d’informations ou de type approvisionnement pour le compte d’un gouvernement étranger », a écrit un inspecteur général du ministère de la Justice dans un audit du FARA en 2016 mise en vigueur. Condamnations sous L’article 951 est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.

Les affaires d’espionnage

Les origines de l’article 951 sont antérieures à celles des règles du FARA, remontant aux premières années de la Première Guerre mondiale. Alors que les États-Unis débattaient de l’opportunité de se joindre ou non à l’effort de guerre des Alliés en Europe, l’Allemagne impériale a mené une campagne d’influence secrète sur les États-Unis. sol, visant à affaiblir le soutien public à la guerre. L’effort a échoué, mais cela a choqué les responsables américains. En 1917, le précurseur de l’article 951 a été promulgué dans le cadre de la loi sur l’espionnage. Un siècle plus tard, l’article 951 est toujours utilisé pour poursuivre des agents étrangers secrets. Plusieurs affaires très médiatisées impliquant des espions russes ont été inculpées en vertu de l’article 951 au cours de la dernière décennie. En 2010, le FBI a arrêté 10 ressortissants russes à travers le New Jersey, New York et la Virginie, et les a accusés de vivre aux États-Unis illégalement, certains depuis plus d’une décennie, et de se faire passer pour des Américains afin de recueillir des renseignements au nom des services de renseignement russes. service, le SVR. L’une des espionnes, Anna Chapman, a brièvement acquis une notoriété en tant que personnalité de la télévision.

Ils ont été accusés de complot pour violer l’article 951, et ils ont plaidé coupable peu de temps avant d’être renvoyés en Russie dans le cadre d’un échange international de prisonniers. En 2012, le russe Alexander Fishenko et plusieurs complices ont été inculpés en vertu de l’article 951 pour avoir exploité une société écran qui a acheté pour environ 50 millions de dollars d’équipement militaire américain de haute technologie et l’a expédié à des entrepreneurs de défense russes. Fishenko a plaidé coupable en 2015 à 19 chefs d’accusation et il a été condamné à 10 ans de prison. En 2016, un autre ressortissant russe, Evgeny Buryakov, a plaidé coupable d’avoir enfreint l’article 951 après avoir été arrêté pour travaillant secrètement pour le compte du service de renseignement russe, le SVR, tout en se faisant passer pour un banquier de développement à New York. Bouriakov a été condamné à deux ans et demi de prison, mais il a obtenu une libération anticipée et a été expulsé en 2017. En 2018, Maria Butina, également originaire de Russie, a plaidé coupable de complot en vue de violer l’article 951 après avoir été inculpée pour avoir tenté d’infiltrer des organisations politiques conservatrices, notamment la National Rifle Association, au nom du gouvernement russe. Butina a été condamnée à 18 mois de prison et elle a été libérée et expulsée fin 2019.

Les poursuites en vertu de l’article 951 ont tendance à avoir un taux de réussite élevé devant les tribunaux. Aucun de ces accusés n’a évité la prison, bien qu’un échange international de prisonniers ait signifié que les Russes impliqués dans une affaire n’ont pas purgé leur peine aux États-Unis. Pourtant, si l’objectif de ces opérations d’espionnage russes était de s’infiltrer dans les enceintes du pouvoir et d’accéder aux secrets d’État, elles ont toutes échoué. Les membres du réseau d’espionnage de 2010 n’ont jamais fait de percée dans les cercles de la sécurité nationale et de l’économie qu’ils espéraient. Fishenko a acheté son équipement militaire de gré à gré. Bouriakov est entré directement dans une piqûre d’infiltration du FBI. Et le plus loin que Butina ait jamais atteint le pouvoir réel a été une réunion avec un responsable du département du Trésor. Mais cela ne sert qu’à rendre encore plus extraordinaire le niveau d’influence, de richesse, de confiance et d’accès direct de Barrack à Trump et à la famille royale émiratie.

Portée de la caserne

En tant qu’ancien président du comité inaugural de Trump et l’un de ses meilleurs groupes de campagne, Barrack a utilisé ses avantages uniques pour atteindre des objectifs concrets pour les Émirats arabes unis.

