L’affaire de l’État de New York concernant la valeur nette de Trump, expliquée

Le procureur général de New York, Letitia James, demande un jugement rapide contre l’ancien président Donald Trump pour avoir prétendument gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars afin d’obtenir frauduleusement des conditions de prêt et d’assurance avantageuses pendant plus d’une décennie.

Dans un dossier déposé mercredi soir devant le tribunal de New York, James a fait valoir que Trump, ses fils et son entreprise avaient obtenu « des centaines de millions de dollars d’économies et de bénéfices mal acquis » et que, compte tenu du volume de preuves recueillies par son bureau, le juge devrait rendre ce qu’on appelle un jugement sommaire, essentiellement une décision sans le procès prévu le 2 octobre. Le camp de Trump a répondu en demandant également au tribunal de statuer sur l’affaire avant qu’elle ne soit jugée – mais en sa faveur.

Ces demandes sont le point culminant d’une enquête de plusieurs années sur les relations commerciales de Trump à New York, pour lesquelles il pourrait devoir payer jusqu’à 250 millions de dollars et se voir interdire de faire des affaires dans l’État. Cette enquête est une affaire civile et est distincte des quatre séries d’accusations criminelles auxquelles Trump fait face, de New York à la Géorgie. Ensemble, les affaires civiles et pénales de Trump continuent de dominer le calendrier des primaires républicaines de 2024, et ses problèmes juridiques ont englouti des millions de dollars de ses fonds de campagne.

Rien n’indique jusqu’à présent qu’un jugement contre Trump dans l’affaire du procureur général de New York lui nuise politiquement. Bien qu’une majorité d’Américains souhaitaient plus de transparence dans ses relations commerciales pendant qu’il était candidat à la présidence et qu’il était au pouvoir, il n’a jamais proposé grand-chose – et il n’en a pas souffert.

Pendant des années, il a refusé de divulguer ses déclarations de revenus, comme c’était devenu la norme pour les présidents et les candidats à la présidentielle, protégeant apparemment des années d’évasion fiscale du contrôle public avant que les documents ne soient divulgués. Il a tout de même remporté les élections de 2016 et jouit désormais d’une avance historiquement importante, qui semble s’accroître à chacune de ses inculpations pénales, dans la primaire républicaine.

[Related: Why Trump seems to grow more popular the worse his legal troubles become]

Trump est accusé d’avoir grossièrement gonflé la valeur de ses propriétés pour obtenir un gain financier frauduleux

James affirme que son équipe dispose de nombreux exemples de cas dans lesquels Trump a gonflé de manière inappropriée la valeur de ses actifs.

Par exemple, elle accuse Trump d’avoir menti sur la superficie de son appartement de la Trump Tower à Manhattan – où sa femme Melania et son fils Barron ont passé du temps au début de sa présidence – pour gonfler sa valeur d’environ 100 à 200 millions de dollars par an à partir de 2012. jusqu’en 2016. Elle fait également valoir que Trump a évalué son domaine de Mar-a-Lago en Floride comme s’il pouvait le vendre comme une résidence unifamiliale, plutôt que comme un club social auquel il doit appartenir en vertu de multiples actes restrictifs. Il aurait également évalué un terrain non bâti sur son terrain de golf à Aberdeen, en Écosse, en partant de l’hypothèse qu’il pourrait construire et vendre beaucoup plus de maisons d’habitation sur ce terrain que ce qui était autorisé par le gouvernement écossais.

James soutient que le tribunal ne doit examiner que deux questions « simples et directes » avant de statuer : si les déclarations annuelles de Trump sur sa situation financière entre 2011 et 2021 étaient fausses ou trompeuses, et si lui et ses associés ont invoqué ces déclarations de manière répétée ou persistante lors de leur conduite. transactions commerciales. Elle fait valoir que la réponse à ces deux questions est « oui », sur la base des preuves présentées par son bureau, et que cela suffit pour justifier la déclaration de Trump responsable de fraude et lui interdire de mener des affaires en vertu de la loi de l’État de New York.

«… [T]Les preuves incontestées établissent que les accusés ont eu recours à divers stratagèmes trompeurs pour gonfler considérablement la valeur de nombreux actifs de M. Trump », écrit-elle.

Dans un autre dossier déposé au tribunal mercredi soir, les avocats de Trump ont accusé James d’avoir mené une « croisade contre le président Trump et sa famille » injustifiée, bien qu’il soit un « multimilliardaire qui a présidé pendant des décennies un empire international de l’immobilier et des licences extrêmement prospère ».

Ils ont également fait valoir que même si une partie de la comptabilité de Trump n’était pas tout à fait exacte (et ils soutiennent que cela n’a pas d’importance si c’était le cas parce qu’aucune des parties aux transactions commerciales en question ne s’est jamais plainte), la plupart des allégations portées par Trump le procureur général concerne des activités commerciales qui se sont déroulées il y a si longtemps qu’elles sont devenues sans objet.

« Sous couvert de protéger le « public », la NY AG a cherché à atteindre le marché élitiste et insulaire des transactions complexes et rentables entre des promoteurs milliardaires et de grandes banques et assureurs internationaux, sans aucune preuve que la prétendue fraude ait eu un impact négatif sur qui que ce soit. , public ou privé », écrivent-ils.

Mercredi, ses avocats ont également publié la déposition de Trump en avril dans cette affaire, qui a duré sept heures. Dans ce document, Trump affirme que James n’avait pas de dossier et qu’elle devrait l’abandonner. Il parle de sa contribution au développement immobilier de la ville de New York et déclare : « C’est dommage » que « maintenant je doive venir me justifier auprès de vous ».

On ne sait pas quel camp l’emportera. Mais pour l’instant, c’est un autre casse-tête juridique pour l’ancien président en difficulté.