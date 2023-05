L’affaire de la pilule abortive est renvoyée devant la cour d’appel, en bonne voie pour la Cour suprême

NEW ORLEANS (AP) – Les juges d’appel ayant des antécédents de soutien aux restrictions à l’avortement entendaient mercredi des arguments sur l’accès à un médicament utilisé dans la méthode d’avortement la plus courante.

L’affaire étroitement surveillée est susceptible de se terminer devant la Cour suprême, qui est déjà intervenue pour maintenir le médicament, la mifépristone, disponible pendant que la bataille juridique se déroule devant les tribunaux.

Trois juges de la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis entendaient ce qui devait être au moins deux heures d’arguments mercredi après-midi. Le problème est l’approbation initiale de la mifépristone par la Food and Drug Administration en 2000 et les actions de la FDA rendant le médicament plus accessible au cours des années suivantes. Les juges ne statueront pas immédiatement.

L’affaire est portée devant la cour d’appel près d’un an après que la Cour suprême a annulé la décision Roe v. Wade qui avait établi le droit à l’avortement. Quatorze États ont depuis interdit l’avortement à tous les stades de la grossesse et d’autres États ont adopté ou débattent de restrictions majeures.

Plaidant pour l’administration Biden, Sarah Harrington a déclaré aux juges que les médecins et les groupes qui ont intenté le procès n’avaient pas le droit de poursuivre car ils n’auront pas à traiter les personnes qui ont pris de la mifépristone. Les trois juges semblaient sceptiques quant à cet argument.

« Cela me frappe que ce que la FDA a fait pour rendre cela plus disponible … c’est que vous avez rendu beaucoup plus probable que les patients aillent aux soins d’urgence ou dans une clinique médicale dont l’un de ces médecins est membre », a déclaré Le juge Cory Wilson, qui a été nommé par l’ancien président Donald Trump.

Harrington a contesté cela, affirmant que la mifépristone est extrêmement sûre, entraîne rarement des complications et que les médecins pourraient citer leur conscience et refuser de participer aux procédures.

Le juge James Ho, un autre candidat de Trump, a déclaré à une avocate du fabricant de mifépristone Danco Laboratories, Jessica Ellsworth, que l’argument de son côté équivalait à la « FDA ne peut pas faire de mal » et « Personne ne devrait jamais remettre en question la FDA ».

«Nous sommes autorisés à regarder la FDA comme nous sommes autorisés à regarder n’importe quelle agence. C’est le rôle des tribunaux », a déclaré Ho, qui a poursuivi en suggérant que la FDA a approuvé des médicaments dont on a découvert par la suite qu’ils présentaient des problèmes de sécurité.

Le troisième juge chargé de l’affaire est Jennifer Walker Elrod, une candidate de George W. Bush.

L’affaire a débuté en novembre. C’est alors que les opposants à l’avortement ont déposé une plainte devant le tribunal fédéral d’Amarillo, au Texas, présidé par le juge de district américain Matthew Kacsmaryk, un candidat de Trump. Kacsmaryk a rendu une décision le 7 avril qui aurait révoqué l’approbation de la mifépristone par la FDA. L’administration Biden et les laboratoires Danco ont rapidement fait appel au 5e circuit, demandant un sursis à la décision de Kacsmaryk.

Un panel d’appel a voté 2-1 pour restreindre, mais pas complètement bloquer, la décision de Kacsmaryk. La décision du 13 avril a déclaré que les opposants à l’avortement semblaient être empêchés par des délais de contester l’approbation initiale de 2000. Mais le panel a déclaré que les règles réimposées pour les visites chez le médecin et les interdictions d’envoyer le médicament pourraient rester en place.

Plus tard, la Cour suprême a suspendu les décisions des tribunaux inférieurs en attendant les appels, laissant presque certainement l’accès à la mifépristone inchangé au moins jusqu’à l’année prochaine.

Les règles entourant la mifépristone ont changé depuis l’approbation initiale du médicament. La FDA a prolongé la durée d’utilisation de sept à 10 semaines de grossesse, réduit la dose nécessaire pour mettre fin à une grossesse en toute sécurité, éliminé l’obligation de consulter un médecin en personne pour l’obtenir et autorisé l’obtention de pilules par courrier.

La mifépristone est l’une des deux pilules utilisées dans les avortements médicamenteux, avec le misoprostol. Les prestataires de soins de santé ont déclaré qu’ils pourraient passer au misoprostol si la mifépristone n’est plus disponible ou est trop difficile à obtenir. Le misoprostol est un peu moins efficace pour mettre fin aux grossesses.

La journaliste d’Associated Press, Jessica Gresko, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Kevin Mcgill, Associated Press