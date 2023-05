L’affaire de la pilule abortive est renvoyée devant la cour d’appel, en bonne voie pour la Cour suprême

NEW ORLEANS (AP) – Les avocats cherchant à préserver l’accès des femmes enceintes à un médicament utilisé dans la méthode d’avortement la plus courante ont été repoussés mercredi par des juges d’appel ayant des antécédents de soutien aux restrictions à l’avortement.

Un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis a entendu des arguments sur la question de savoir si l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration devait être révoquée plus de deux décennies après son octroi. L’affaire est susceptible de se terminer devant la Cour suprême, qui est déjà intervenue pour maintenir le médicament disponible pendant que la bataille juridique serpente devant les tribunaux. La décision de la Haute Cour est intervenue après qu’un juge basé au Texas a révoqué l’approbation du médicament.

L’avocate de l’administration Biden, Sarah Harrington, a commencé par qualifier la décision du 7 avril du juge de district américain Matthew Kacsmaryk d' »attaque sans précédent et injustifiée contre l’expertise scientifique de la FDA ».

« Je déteste vous interrompre si tôt, mais vous avez dit » sans précédent « », a déclaré le juge James Ho, faisant référence à une affaire sans rapport qui a été débattue mardi. « Nous avons eu un défi à la FDA pas plus tard qu’hier. »

« Oui, mais je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un tribunal qui ait annulé la décision de la FDA selon laquelle un médicament est sûr d’être sur le marché. … Ce n’est pas le rôle d’un tribunal d’intervenir et de deviner cette expertise », a déclaré Harrington à Ho, qui a été nommé à la cour par l’ancien président Donald Trump.

Il n’existe aucun précédent pour qu’un tribunal américain annule l’approbation d’un médicament que la FDA a jugé sûr et efficace. Alors que de nouveaux problèmes de sécurité des médicaments émergent souvent après l’approbation de la FDA, l’agence est tenue de surveiller les médicaments sur le marché, d’évaluer les problèmes émergents et de prendre des mesures pour protéger les patients américains. Le Congrès a délégué cette responsabilité à la FDA – et non aux tribunaux – il y a plus d’un siècle.

Mercredi, les disputes ont duré deux heures, Harrington et Jessica Ellsworth, avocate de Danco Laboratories, disant au panel que les médecins et les groupes qui ont intenté le procès n’avaient pas le droit de poursuivre parce qu’ils n’avaient pas prouvé qu’ils l’étaient ou le seraient. lésés par l’approbation de la mifépristone. Leurs affirmations selon lesquelles ils seraient forcés de traiter les personnes qui souffrent de complications de la mifépristone – peut-être même de terminer des avortements lorsque le médicament échoue – sont «spéculatives», a déclaré Harrington.

Les trois juges semblaient sceptiques quant à cet argument.

« Cela me frappe que ce que la FDA a fait pour rendre cela plus disponible … c’est que vous avez rendu beaucoup plus probable que les patients aillent aux soins d’urgence ou dans une clinique médicale dont l’un de ces médecins est membre », a déclaré Le juge Cory Wilson, une autre personne nommée par Trump.

Harrington a contesté cela, affirmant que la mifépristone est extrêmement sûre, entraîne rarement des complications et que les médecins pourraient citer leur conscience et refuser de participer aux procédures.

Mais Erin Hawley, une avocate plaidant pour les plaignants anti-mifépristone, a insisté sur le fait que les médecins opposés à l’avortement peuvent être contraints de violer leur conscience s’ils sont appelés à retirer des fœtus du ventre de femmes qui ont subi un avortement médicamenteux incomplet.

« Ils allèguent qu’ils se sentent complices d’un avortement électif en étant forcés de terminer cette procédure », a-t-elle déclaré en réponse aux questions de la juge Jennifer Walker Elrod, une personne nommée par le président George W. Bush.

L’affaire est portée devant la cour d’appel près d’un an après que la Cour suprême a annulé la décision Roe v. Wade qui avait établi le droit à l’avortement. Quatorze États ont depuis interdit l’avortement à tous les stades de la grossesse et d’autres États ont adopté ou débattent de restrictions majeures.

Ho a évoqué à deux reprises le thème « La FDA ne peut pas faire de mal » dans les arguments pro-mifépristone.

«Nous sommes autorisés à regarder la FDA comme nous sommes autorisés à regarder n’importe quelle agence. C’est le rôle des tribunaux », a déclaré Ho à Ellsworth, qui a poursuivi en disant que la FDA a approuvé des médicaments dont on a découvert par la suite qu’ils présentaient des problèmes de sécurité.

Le troisième juge chargé de l’affaire était Jennifer Walker Elrod, une candidate de George W. Bush.

Les opposants à l’avortement ont poursuivi en novembre devant un tribunal fédéral à Amarillo, au Texas, où préside Kacsmaryk, un candidat de Trump. Un panel d’appel a voté 2-1 pour restreindre, mais pas complètement bloquer, la décision de Kacsmaryk.

La décision du panel du 13 avril a déclaré que les opposants à l’avortement semblaient être empêchés par des délais de contester l’approbation initiale de 2000. Mais le panel a déclaré que les ajustements apportés au cours des années suivantes – parmi lesquels l’envoi du médicament par la poste et son administration sans la présence d’un médecin – pourraient toujours être révoqués.

L’audience de mercredi a également traité de la question du délai et de la question de savoir si les modifications apportées par la FDA plus tard dans l’année ont réinitialisé l’horloge et rendu l’approbation complète mûre pour examen.

«Est-ce que chaque fois que la FDA va assouplir une restriction, une exigence ou une sauvegarde préalable basée sur un historique de performances, cela signifie-t-il que nous sommes ici pour un problème de réouverture? Je veux dire, comment tracez-vous cette ligne ? Wilson a demandé à Hawley.

« Absolument pas, Votre Honneur », a-t-elle répondu.

D’autres règles sur la mifépristone qui ont changé depuis l’approbation initiale du médicament incluent l’extension de la durée d’utilisation de sept à 10 semaines de grossesse et la réduction de la dose nécessaire pour mettre fin à une grossesse en toute sécurité.

La mifépristone est l’une des deux pilules utilisées dans les avortements médicamenteux, avec le misoprostol. Les prestataires de soins de santé ont déclaré qu’ils pourraient passer au misoprostol si la mifépristone n’est plus disponible ou est trop difficile à obtenir. Le misoprostol est un peu moins efficace pour mettre fin aux grossesses.

___

Les journalistes d’Associated Press Jessica Gresko et Matthew Perrone ont contribué à ce rapport depuis Washington.

Kevin Mcgill, Associated Press