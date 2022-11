L’affaire de la Cour suprême sur les législatures des États pourrait ouvrir des vannes de litige

“Les lois et pratiques qu’il mettrait en danger”, a déclaré le mémoire du centre à propos de la théorie, “allant du droit au scrutin secret dans de nombreuses constitutions d’État aux commissions de redécoupage indépendantes en Arizona et en Californie, du vote préférentiel en Alaska et dans le Maine à l’inscription automatique des électeurs dans le Michigan et le Nevada, des réglementations détaillées sur la tenue des listes électorales dans l’Indiana et l’Iowa aux procédures de test des machines à voter dans le Montana et l’Ohio.

Si la Cour suprême approuve la théorie, selon le mémoire, les questions de savoir si ces lois et pratiques peuvent survivre devraient être résolues par les juges fédéraux.

“Seuls deux acteurs resteraient des autorités évidentes en matière de droit – les législatures des États et les tribunaux fédéraux”, a déclaré le mémoire du centre, ajoutant: “Ce nouveau rôle fédéral étendu dans la surveillance des élections entraînerait des coûts importants pour les perceptions populaires de la légitimité de à la fois des tribunaux et des résultats des élections.

Benjamin L. Ginsberg, un avocat vétéran des élections républicaines, a averti dans un autre mémoire que l’acceptation de la théorie de la législature indépendante de l’État “rendrait le nombre de litiges exponentiellement plus élevé”.

Il a ajouté: «Ce résultat sera excellent pour les heures facturables des avocats électoraux. Mais ce sera mauvais pour tout le monde.

Richard L. Hasen, expert en droit électoral à l’Université de Californie à Los Angeles, a écrit dans un autre mémoire que les juges devraient se méfier à la fois du volume des litiges que la théorie produirait et de la vitesse à laquelle elle arriverait.

“Les litiges électoraux aux États-Unis ont déjà atteint des niveaux records, en hausse de près de 26 % au cours de la période électorale de 2020, par rapport à la période de 2016, et ont presque triplé depuis les élections contestées de 2000”, a écrit le professeur Hasen. Il a ajouté qu ‘«une interprétation large de la clause électorale alimentera sûrement beaucoup plus de litiges, imposant un lourd fardeau aux tribunaux fédéraux, et en particulier à ce tribunal, car il lui sera demandé d’examiner un nombre toujours croissant d’élections sensibles au facteur temps. – requêtes liées à son rôle d’urgence.