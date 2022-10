L’affaire de la Cour suprême de Lindsey Graham sur le grand mensonge de Trump, expliquée

Nous sommes sur le point d’avoir une autre fenêtre sur jusqu’où cette Cour suprême est prête à aller pour protéger les politiciens républicains – cette fois, l’un des alliés de l’ancien président Donald Trump.

Au début de cette année, le procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, a demandé à un tribunal géorgien de convoquer un grand jury spécial “dans le but d’enquêter sur les faits et circonstances liés directement ou indirectement à d’éventuelles tentatives de perturber l’administration légale des élections de 2020 en l’État de Géorgie. Les enquêteurs souhaitent interroger le sénateur Lindsey Graham (R-SC) sur son implication présumée dans les efforts de Trump pour rejeter les résultats des élections de 2020 et se consacrer pour un second mandat.

Entre autres choses, Willis veut que Graham témoigne de deux appels téléphoniques entre le sénateur et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, au cours desquels Graham aurait « interrogé le secrétaire Raffensperger et son personnel sur le réexamen de certains bulletins de vote par correspondance exprimés en Géorgie afin d’explorer la possibilité de un résultat plus favorable pour l’ancien président Donald Trump.

Graham, cependant, pense qu’il devrait être à l’abri de témoigner

Après quelques séries de litiges, une cour d’appel fédérale a conclu que Graham devait témoigner, bien que cela ait limité certains des sujets sur lesquels Willis et son équipe pourraient poser des questions à Graham lors de ce témoignage. Notamment, deux des trois juges du comité de la cour d’appel qui a statué contre Graham ont été nommés par Trump.

Pour ne pas se laisser décourager, Graham a demandé à la Cour suprême à la fin de la semaine dernière de lui éviter d’avoir à témoigner. L’affaire s’appelle Graham v.Fulton County Special Purpose Grand Jury.

L’argument le plus fort de Graham est que la clause de discours et de débat de la Constitution, qui prévoit que les membres du Congrès “ne seront interrogés dans aucun autre endroit” pour “tout discours ou débat dans l’une ou l’autre Chambre”, l’empêche d’être appelé à témoigner. La Cour suprême a longtemps soutenu que cette clause protège les législateurs, non seulement contre les enquêtes sur leur conduite lors de discours et de débats littéraux au Congrès, mais aussi contre “l’enquête sur les actes qui se produisent dans le cours normal du processus législatif et sur la motivation pour ces actes. Ainsi, dans la mesure où Willis veut sonder le travail officiel de Graham en tant que législateur, Graham ne peut pas être appelé à témoigner sur ces questions.

Mais, comme l’ont déterminé les tribunaux inférieurs, bon nombre des sujets sur lesquels Willis veut creuser n’ont aucun rapport avec les fonctions officielles de Graham en tant que législateur fédéral. Entre autres choses, Willis enquête pour savoir si Graham a fait pression sur “le secrétaire Raffensperger ou d’autres pour qu’ils rejettent les bulletins de vote ou modifient autrement les pratiques et procédures électorales de la Géorgie”. En conséquence, les tribunaux inférieurs ont déterminé que Graham pourrait être tenu de témoigner sur au moins certains aspects de ses conversations avec Raffensperger et d’autres.

Maintenant, cependant, Graham espère que la Cour suprême – où les personnes nommées par les républicains contrôlent une super majorité des sièges de la Cour – lui accordera une immunité beaucoup plus étendue contre l’enquête de Willis. Même si Graham perd finalement son procès devant la Cour, il faudra probablement beaucoup de temps avant que les enquêteurs de Géorgie n’obtiennent des informations utiles de Graham.

La clause de discours et de débat protège parfois les législateurs même lorsqu’ils sondent une théorie du complot paranoïaque

Prenons l’un des aspects les plus étranges de la Graham affaire à l’écart en premier. Le sénateur Graham affirme qu’il enquêtait sur des “allégations de fraude électorale en Géorgie” qui auraient pu éclairer sa décision de voter pour ou contre la certification de la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020. Il n’y a aucune preuve de fraude électorale en Géorgie qui aurait même pu avoir un impact plausible sur le résultat de la dernière élection présidentielle, bien que Trump ait poussé de fausses allégations de fraude lors de ses efforts pour annuler cette élection.

Graham, en d’autres termes, semble affirmer qu’il a parlé à Raffensperger et à d’autres parce qu’il essayait de décider si le gros mensonge de Trump était réellement vrai – et parce que, si les mensonges de Trump étaient, en fait, vrais, cela informerait la façon dont Graham a voté. certifiant la victoire de Biden.

En vertu de la loi actuelle, il existe une véritable incertitude quant à savoir si un législateur est protégé par la clause de discours et de débat lorsqu’il mène ce type d’enquête personnelle sur la façon dont il devrait voter – par opposition à une enquête officielle du Congrès supervisée par un comité du Congrès ou par une chambre. du Congrès dans son ensemble. La Cour d’appel des États-Unis pour le 10e circuit a statué que «la collecte informelle d’informations par des membres individuels du Congrès» n’est pas protégée par la clause de discours et de débat. Mais d’autres tribunaux ont déterminé que «les enquêtes sur le terrain par un sénateur ou son personnel» sont protégées.

Les juridictions inférieures qui ont entendu les Graham L’affaire a adopté le «point de vue plus protecteur» de la clause – c’est-à-dire qu’ils ont estimé que, dans la mesure où Graham recueillait des informations sur la manière dont il devrait voter au Sénat, ses actions étaient protégées.

Mais attendez! La chose sur laquelle Graham prétend qu’il enquêtait – si des fraudeurs ont en quelque sorte volé les élections de 2020 à Donald Trump – est absurde. La clause de discours et de débat s’applique-t-elle vraiment à une enquête aussi idiote? Curieusement, la réponse à cette question est oui.

Le cas séminal est Eastland c.Fonds des militaires des États-Unis (1975), qui impliquait une enquête d’un sous-comité sénatorial sur des «activités subversives» présumées de groupes à but non lucratif qui s’opposaient à la guerre du Vietnam. Le sénateur du Mississippi, James Eastland, avait presque certainement des motifs illégitimes lorsqu’il a lancé cette enquête – il existe des preuves considérables que son véritable objectif était de fermer les groupes qui s’opposaient à la guerre en exposant et en faisant publiquement honte à leurs donateurs.

Néanmoins, la Cour suprême a déterminé que l’enquête d’Eastland était protégée par la clause de discours et de débat. Le but de cette clause, a expliqué la Cour, “est de” prévenir l’intimidation des législateurs par l’exécutif et la responsabilité devant un système judiciaire éventuellement hostile “, et ce but serait vaincu si les juges pouvaient priver un législateur de la protection de la parole et du débat parce que ils ont estimé que l’enquête du législateur était malveillante ou sans fondement.

Ainsi, le fait que Graham affirme qu’il menait une enquête vraiment ridicule ne diminue pas les protections dont il bénéficie en vertu de la clause de discours et de débat. Mais il est également très peu probable que toutes ses actions soient protégées par cette clause.

Il est très douteux que la plupart des actions présumées de Graham soient protégées par la Constitution

Bien que la clause de discours et de débat empêche le pouvoir judiciaire d’interférer avec au moins certaines actions d’un membre en exercice du Congrès, ses protections ne sont pas absolues. Le fait qu’un législateur essaie de décider comment voter sur une législation visant le vol de voitures ne devrait pas lui permettre d’« enquêter » sur ce sujet en volant une voiture.

En effet, comme le dit la Cour dans Gravel c.États-Unis (1972), « que les sénateurs accomplissent généralement certains actes en leur qualité officielle de sénateurs ne confèrent pas nécessairement à tous ces actes un caractère législatif ». Les membres du Congrès, par exemple, essaient fréquemment de « cajoler » et « d’exhorter » les responsables de l’exécutif à prendre certaines mesures ou à élaborer certaines politiques. Mais Gravier a conclu qu’« une telle conduite, bien que généralement commise, ne constitue pas une activité législative protégée ».

La règle plus large qui ressort de Gravier est que les législateurs bénéficient d’une certaine protection qui va au-delà de “la pure parole ou du débat dans l’une ou l’autre Chambre, mais” uniquement lorsque cela est nécessaire pour empêcher une atteinte indirecte à ces délibérations “. Les actions d’un législateur sont protégées si elles font “partie intégrante du processus délibératif et processus » que les législateurs utilisent pour s’acquitter de leurs fonctions législatives.

Dans États-Unis contre Brewster (1972), de plus, la Cour a énuméré certaines activités qui font partie intégrante des fonctions officielles d’un législateur, mais qui ne sont pas de nature « législative » et ne sont donc pas protégées. Celles-ci comprennent « un large éventail de « courses » légitimes effectuées pour les électeurs, la prise de rendez-vous avec les agences gouvernementales, l’aide à l’obtention de contrats gouvernementaux, la préparation de soi-disant « lettres d’information » aux électeurs, les communiqués de presse et les discours prononcés en dehors du Congrès. ” Comme Brasseur expliqué, les législateurs ne sont pas protégés lorsqu’ils accomplissent des actions qui “sont de nature politique plutôt que législative”.

Compte tenu de ce cadre, certaines actions que Graham aurait pu entreprendre dans ses conversations avec Raffensperger et d’autres personnes en Géorgie pourraient être protégées par la clause de discours et de débat. Supposons, par exemple, que Graham appelle Raffensperger et lui dise : « Hé, je suis préoccupé par toutes ces discussions sur la fraude électorale, devrais-je m’inquiéter à ce sujet lorsque je vote pour certifier cette élection ? » Ce genre de question concerne clairement les devoirs législatifs de Graham, et est donc protégé par la parole et le débat, sous la lecture plus large (mais toujours contestée) de la clause.

Mais Graham aurait fait bien plus que demander s’il devait voter pour certifier les élections de 2020. Comme l’a expliqué un tribunal fédéral, Graham est également accusé d’avoir “suggéré ou laissé entendre que le secrétaire d’État géorgien Raffensperger devrait rejeter les bulletins de vote ou adopter d’une autre manière des procédures qui modifieraient les résultats des élections de l’État”. Si Graham a effectivement exercé une telle pression sur Raffensperger, cela s’apparente au genre de cajolerie ou d’exhortation des fonctionnaires qui, sous Graviern’est pas protégé de la parole et du débat.

De même, Graham est accusé d’avoir coordonné ses efforts présumés avec la campagne Trump. Encore une fois, dans la mesure où Graham a parlé aux responsables de la campagne pour savoir s’il devait voter pour certifier les élections de 2020, ces conversations pourraient être protégées. Mais, dans la mesure où il cherchait à aligner sa stratégie politique sur celle de Trump, ses actions « sont de nature politique plutôt que législative », et donc sans protection.

Les tribunaux inférieurs ont tracé des lignes similaires pour déterminer les questions sur lesquelles Graham pourrait être tenu de témoigner. Ils ont conclu, par exemple, que « dans la mesure où le sénateur Graham posait simplement des questions sur les procédures électorales alors en vigueur en Géorgie et les allégations de fraude électorale dans la perspective de son vote de certification, ces questions sont protégées de l’enquête en vertu de la clause de discours ou de débat. ”

À l’inverse, les tribunaux inférieurs ont statué que « dans la mesure où le sénateur Graham a suggéré que les responsables électoraux de Géorgie prennent certaines mesures ou modifient leurs procédures », Graham doit répondre aux questions de l’enquête de Willis.

Il faudra probablement beaucoup de temps avant que Willis n’obtienne des informations utiles de Graham

Les décisions des juridictions inférieures en Graham sont nuancés et réfléchis. Sur la question juridique la plus difficile présentée par l’affaire – si l’enquête informelle d’un législateur individuel peut être protégée par la parole et le débat – les tribunaux inférieurs ont statué en faveur de Graham. Et le cadre adopté par ces juridictions inférieures a été approuvé par deux juges Trump.

En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que la Cour suprême se prononce sur cette affaire. Et il est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Bien que la Cour dominée par le GOP ait été très protectrice envers Trump pendant qu’il était en fonction, elle a montré beaucoup moins de désir de fermer les enquêtes sur la conduite personnelle de Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions.

Si les juges décident de saisir la Graham cas, cependant, cela pourrait retarder la sonde de Willis pendant un certain temps. Dans le pire des cas pour Willis, la Cour pourrait décider que Graham est complètement protégé d’avoir à témoigner sur n’importe quelle affaire. Et même si la Cour adopte finalement l’approche plus réfléchie proposée par les tribunaux inférieurs, elle pourrait potentiellement retarder le témoignage de Graham pendant des mois pendant qu’elle examine l’affaire.

Même si l’enquête de Willis est autorisée à avancer, les avocats de Graham ont encore de nombreuses astuces à utiliser pour faire échouer l’enquête. Parce que les tribunaux inférieurs ont déterminé que Graham était à l’abri de certaines questions que l’équipe de Willis pourrait lui poser, les avocats de Graham sont susceptibles de soulever une série d’objections à toutes les questions posées à Graham – et il faudra très probablement un litige supplémentaire pour déterminer quelles questions tombent du côté autorisé de la ligne.

Mais, en supposant que la Cour suprême n’interfère pas, Graham devra répondre à au moins quelques questions sur son implication présumée dans les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020.