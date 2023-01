L’affaire de fraude par chèque de George Santos va être relancée au Brésil

Commentez cette histoire Commentaire

SANTOS, Brésil – Les autorités brésiliennes cherchent à rétablir une accusation de fraude vieille de 15 ans contre George Santos, la dernière controverse à frapper le républicain de New York, qui devait prêter serment au Congrès mardi. L’accusation, rapportée pour la première fois par le New York Times lundi, découle du vol et de l’utilisation présumés d’un chéquier dans l’État de Rio de Janeiro en 2008, alors que Santos avait 19 ans. Les autorités ont ouvert une enquête, mais l’ont suspendue lorsqu’elles n’ont pas pu trouver lui. Il fait également l’objet d’une enquête par le procureur de district du comté de Nassau, NY, qui enquête sur les “nombreuses fabrications et incohérences” concernant sa biographie qui ont été révélées depuis son élection.

Le bureau du procureur de l’État de Rio a déclaré au Washington Post que les autorités avaient été alertées de l’endroit où se trouvait Santos par la nouvelle de son élection. Ils prévoyaient de déposer une demande d’assignation de Santos vendredi, lorsque le tribunal rouvrira après une pause de vacances.

Santos, aujourd’hui âgé de 34 ans, était à Washington mardi pour l’ouverture du 118e Congrès. Une personne qui a répondu à son téléphone mardi matin a dit « je suis vraiment occupé en ce moment » et « ce n’est pas le meilleur moment » et a mis fin à l’appel.

Un avocat de Santos a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer l’action brésilienne. “Je suis en train d’engager un avocat local pour traiter cette prétendue plainte contre mon client”, a déclaré l’avocat Joe Murray.

Les procureurs de l’État de Rio allèguent que Santos a dépensé 700 dollars dans un petit magasin de vêtements de la ville de Niterói en 2008 en utilisant un chéquier volé et un faux nom, selon les archives judiciaires. Santos a reconnu l’incident dans un message sur la plate-forme de médias sociaux Orkut, selon les procureurs, en écrivant “Je sais que j’ai foiré, mais je veux payer”. L’année suivante, selon les procureurs, il a dit à la police qu’il avait pris le chéquier d’un homme pour qui sa mère travaillait.

S’il est reconnu coupable de l’accusation de fraude, Santos pourrait être condamné à une amende et à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Mais compte tenu de la valeur en cause et de l’absence d’infractions antérieures, a déclaré ici un avocat, un juge l’ordonnerait probablement de payer une amende.

Santos a fait campagne en tant que républicain gay d’origine brésilienne et d’ascendance juive qui représentait la quintessence du «rêve américain» pour le siège ouvert dans le 3e district du Congrès de New York, comprenant des parties de Long Island et du Queens. Il a battu le démocrate Robert Zimmerman en novembre pour retourner le siège au GOP.

Il a depuis admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur son héritage, son éducation et son expérience professionnelle – il l’a appelé « embellissement de CV » – mais a déclaré qu’il n’était pas un criminel aux États-Unis ou au Brésil. Les démocrates ont exigé sa démission ; Les dirigeants républicains du Congrès sont restés silencieux.

La procureure du district du comté de Nassau, Anne T. Donnelly, une républicaine, a qualifié les fabrications et les incohérences de “rien de moins que stupéfiantes”.

“Les habitants du comté de Nassau et d’autres parties du troisième district doivent avoir un représentant honnête et responsable au Congrès”, a-t-elle déclaré. “Si un crime a été commis dans ce comté, nous le poursuivrons.”

Aux États-Unis, les questions les plus sérieuses sur Santos concernent ses finances et ses dépenses de campagne.

Dans une divulgation financière en 2020, lorsqu’il s’est présenté sans succès pour la Chambre, Santos a déclaré qu’il n’avait aucun actif ni revenu gagné, et n’a cité qu’une commission d’une valeur supérieure à 5000 $. Mais dans une divulgation de 2022, il a déclaré qu’il valait des millions, principalement d’une société de Floride dont il était l’unique propriétaire : la Devolder Organization.

À un moment donné, Santos a déclaré sur son site Web de campagne que Devolder était une entreprise familiale privée avec 80 millions de dollars d’actifs sous gestion. Dans sa divulgation du 6 septembre, il a indiqué que l’organisation Devolder lui avait versé un salaire annuel de 750 000 $ en 2021 et 2022 et que l’entreprise valait entre 1 et 5 millions de dollars.

Des documents déposés auprès du secrétaire d’État de Floride montrent que Santos a organisé l’entreprise en mai 2021. Le 30 juillet 2022, la société de données financières Dun & Bradstreet a estimé que Devolder avait un chiffre d’affaires de 43 688 $. En tant qu’entreprise privée, Devolder n’est pas tenue de publier des rapports financiers.

Les déclarations incorrectes des candidats peuvent entraîner des sanctions civiles ou pénales.

Les déclarations fausses et trompeuses de Santos ont attiré l’attention peu de temps après sa victoire surprise aux élections.

Dans une biographie de campagne, il a affirmé que ses grands-parents avaient fui la persécution juive en Ukraine, mais après que plusieurs organes de presse ont remis en question cette affirmation, Santos a déclaré qu’il était catholique.

« Je n’ai jamais prétendu être juif », a-t-il déclaré au New York Post en décembre. “Je suis catholique. Parce que j’ai appris que ma famille maternelle était d’origine juive, j’ai dit que j’étais “juive”.

Ses affirmations d’avoir fréquenté la Horace Mann School, une prestigieuse école préparatoire à New York, et d’avoir obtenu son diplôme du Baruch College se sont avérées fausses – “Je n’ai obtenu mon diplôme d’aucune institution d’enseignement supérieur”, a-t-il déclaré au New York Post – tout comme les affirmations selon lesquelles il travaillait chez Citigroup et Goldman Sachs.