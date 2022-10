L’affaire de fraude contre l’ancien chef d’école de Lincoln-Way dépasse la barre des cinq ans – Shaw Local

Une affaire de fraude fédérale contre un ancien surintendant du district scolaire Lincoln-Way 210 a dépassé cinq ans sans résolution en vue et avec lui continuant à recevoir des centaines de milliers de dollars en prestations de retraite qu’il pourrait perdre s’il était reconnu coupable des accusations portées contre lui.

Dans un rapport de situation conjoint du 11 octobre, les deux parties dans l’affaire contre Lawrence Wyllie, 84 ans, ont rapporté que les avocats de Wyllie “ont de nouveau informé le gouvernement que les problèmes de santé graves et persistants de M. Wyllie continuent et restent les mêmes”.

“Bien que les parties ne soient pas encore en mesure de déterminer comment cette affaire se déroulera, les parties poursuivront leur dialogue sur le travail qu’il reste à faire avant d’être en mesure de déterminer comment cette affaire se déroulera”, indique le rapport.

À la lumière de ce rapport, le juge américain Gary Feinerman a décidé de poursuivre l’affaire Wyllie jusqu’au 19 janvier, environ cinq ans et quatre mois depuis que Wyllie a été inculpé pour la première fois pour avoir fraudé le Lincoln-Way School District 210 pendant son mandat de surintendant. Le district scolaire compte deux lycées à New Lenox et un troisième à Frankfort.

Ces accusations ont été déposées le 13 septembre 2017 sous la direction de Zachary Fardon, ancien procureur américain du district nord de l’Illinois, avant que John Lausch ne prenne la relève le 22 novembre 2017.

Ni les procureurs fédéraux ni les avocats de Wyllie n’ont révélé la nature des conditions médicales de Wyllie, ni indiqué quand l’affaire sera jamais jugée.

Laurent Wyllie (Shaw Media)

Alors que l’affaire contre Wyllie continue de traîner année après année, il continue de percevoir un revenu de retraite annuel qui augmente de 3 % chaque année.

Wyllie pourrait perdre sa pension s’il était reconnu coupable des accusations fédérales, selon Dave Urbanek, porte-parole du système de retraite des enseignants de l’État de l’Illinois.

Depuis le départ à la retraite de Wyllie du district 210 en 2013, il a reçu un total de 3 millions de dollars en revenus de pension au 30 septembre par le système de retraite des enseignants de l’État de l’Illinois.

En 2019, le revenu de pension annuel de Wyllie était d’environ 340 191 $. L’année suivante, ce montant est passé à environ 350 397 $, puis à 360 909 $ en 2021.

Au 30 septembre, Wyllie avait reçu 309 629 $, selon les données fournies par le système de retraite des enseignants en réponse à une demande de la Freedom of Information Act. Il pourrait recevoir un total d’environ 372 641 $ pour cette année.

Les accusations contre Wyllie ont été déposées longtemps après que le district 210 a traversé une crise financière qui a conduit à la fermeture en 2016 du Lincoln-Way North High School à Frankfort. Le conseil scolaire du district a voté la fermeture de l’école North en 2015 afin de réduire les coûts.

Sous Wyllie, les écoles du Nord et de l’Ouest ont été construites à la fin des années 2000 pour répondre à la demande d’une croissance projetée de la population étudiante qui ne s’est jamais réellement produite. La construction des écoles a été financée par 225 millions de dollars en obligations. Les contribuables du district continuent de rembourser ces obligations.

Lincoln-Way North High School est vu le 15 septembre 2016 à Frankfort. (Eric Ginnard)

Au moment où les membres du conseil envisageaient de fermer l’école du Nord, ils attribuaient les malheurs du district au faible financement de l’État et à un marché du logement paralysé par la Grande Récession qui a commencé en 2007.

Le conseil a reconnu plus tard que le véritable état du district 210 était masqué par une comptabilité incorrecte et que Wyllie avait pris des mesures non autorisées sur les finances du district.

L’acte d’accusation fédéral contre Wyllie l’a accusé d’avoir amené le district à assumer une dette supplémentaire de 7 millions de dollars, d’avoir abusé d’au moins 80 000 dollars des fonds du district à son profit personnel et de dissimuler la santé financière du district.

Wyllie a également été accusé d’avoir utilisé 50 000 $ de fonds du district, y compris des fonds obligataires, pour construire et exploiter Superdog, une école d’obéissance canine à l’école North. Les procureurs ont déclaré que Superdog n’avait fourni aucun avantage au district.

L’école canine, ainsi que les allégations de corruption financière à Lincoln-Way, ont été soulevées dans un procès intenté le 29 décembre 2015 par le groupe Lincoln-Way Area Taxpayers Unite. Le procès a cherché en vain à bloquer la fermeture de l’école du Nord.