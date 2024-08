L’affaire de détournement de fonds du Département des services sociaux du Dakota du Sud revient devant le tribunal

L’affaire d’un ancien employé du Département des services sociaux du Dakota du Sud, qui aurait volé 1,78 million de dollars de fonds étatiques et fédéraux, revient devant le tribunal cette semaine.

Lonna Carroll, 68 ans, d’Algona, dans l’Iowa, comparaîtra mardi pour une mise en accusation au palais de justice du comté de Hughes, où elle devrait plaider coupable ou non coupable de deux chefs d’accusation de vol qualifié aggravé.

Carroll est accusé d’avoir volé des fonds aux services de protection de l’enfance, une division du département d’État qui gère les signalements de maltraitance et de négligence envers les enfants et « relie[s] « fournir aux parents les ressources nécessaires pour les aider à accroître leur capacité à assurer la sécurité de leurs enfants », selon le site Web de l’agence.

Carroll a comparu pour la première fois devant le tribunal le 25 juillet pour entendre les accusations qui pesaient contre elle. Un juge a décidé de verser une caution de 50 000 dollars à Carroll, qui a été arrêtée à Algona puis extradée vers le Dakota du Sud.

Lors d’une conférence de presse suivant la comparution de Carroll en juillet, le procureur général Marty Jackley, qui poursuit l’affaire, a déclaré aux journalistes que le tribunal « était ouvert » à permettre à l’ancien employé de l’État de retourner dans l’Iowa.

Le tribunal a également accordé une dispense d’extradition à Carroll, ce qui permettrait de contourner la procédure d’extradition si l’ancienne employée du DSS ne respecte pas les conditions de mise en liberté sous caution lors de son éventuel retour dans l’Iowa. Le tribunal a également accepté la demande de l’État d’exiger de Carroll qu’elle déclare toute dépense supérieure à 2 500 dollars.

Carroll est actuellement détenu à la prison du comté de Hughes.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le présumé détournement de fonds :

L’ancienne employée du DSS est soupçonnée d’avoir demandé des fonds à la division, puis d’avoir approuvé ses propres demandes avant d’intercepter des chèques destinés à être utilisés pour un enfant en particulier. Carroll aurait effectué plus de 500 transactions illicites entre le 1er janvier 2010 et le 24 mars 2023, et le détournement de fonds a été découvert par le DSS en février de cette année.

Lors d’une conférence de presse le 18 juillet à Sioux Falls, Jackley a expliqué que certains employés du DSS peuvent demander de l’argent au CPS pour le placement en famille d’accueil et d’autres questions liées aux services à l’enfance.

En règle générale, lorsqu’un employé du DSS demande des fonds, sa demande passe par un « double examen de supervision ». Une fois approuvée, la demande de financement est transmise au personnel financier du DSS, qui demande ensuite au vérificateur de l’État un mandat de paiement ou un chèque bancaire du montant souhaité, a déclaré Jackley. Selon les circonstances, le trésorier de l’État peut également intervenir si un virement bancaire ou un processus similaire est nécessaire pour déplacer l’argent là où il est demandé.

Toutefois, la différence avec le cas de corruption présumée de Carroll réside dans le fait qu’elle était la demanderesse des fonds du CPS et qu’elle s’est imposée comme la superviseuse de ses propres demandes, ce qui lui a permis d’approuver sa propre demande.

Jackley a expliqué qu’une fois ses demandes approuvées par le vérificateur de l’État, Carroll aurait intercepté les fonds et les aurait directement transférés à une banque.

« Ensuite, lorsque le chèque a été déposé au nom de la banque dans cette banque particulière, elle a immédiatement retiré les fonds, a emmené les fonds, l’argent liquide, dans une autre banque et les a placés sur son compte personnel », a déclaré Jackley.

La première accusation portée contre Carroll dans cette affaire est un vol qualifié de classe 2, qui est utilisé lorsqu’un suspect est censé avoir volé plus de 500 000 $ de biens. Selon les documents judiciaires, cela s’est produit entre le 1er juillet 2013 et le 24 mars 2023 dans le comté de Hughes. Jackley a déclaré aux journalistes que cette accusation impliquait environ 399 transactions où de l’argent a été volé.

Quelles sont les accusations portées contre Lonna Carroll, ancienne employée du DSS ?

La deuxième accusation portée contre l’ancien employé du DSS est un vol qualifié de classe 3 impliquant plus de 100 000 $ de biens volés. Cela se serait produit entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013, également dans le comté de Hughes. Jackley a déclaré que cette accusation concernait 172 autres transactions dans lesquelles de l’argent a été volé.

La peine maximale pour un crime de classe 2 est de 25 ans de prison et une amende de 50 000 $. La peine maximale pour un crime de classe 3 est de 15 ans de prison et une amende de 30 000 $.

Cet article a été publié à l’origine sur Sioux Falls Argus Leader : Lonna Carroll, ancienne employée du DSS, va plaider coupable de détournement de fonds