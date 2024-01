L’affaire de corruption de Singapour contre l’ex-ministre S. Iswaran suscite des plaisanteries et des éloges pour sa position ferme

Les internautes ont répondu que les sommes impliquées étaient minuscules par rapport aux affaires de corruption dans leurs villes natales, certains décrivant les montants comme de la « petite monnaie » ou kacang qui signifie « cacahuètes » en malais.

“Je pense qu’en Malaisie, c’est juste un mardi comme les autres”, a affirmé l’un d’eux, tandis qu’un autre a écrit : “En Malaisie, une affaire de corruption vous permet d’être promu.”

D’autres ont exprimé leur envie, un internaute utilisant des emojis pour exprimer son incrédulité face à la décision d’Iswaran de démissionner de ses fonctions officielles de ministre et de député et du Parti d’action populaire (PAP) au pouvoir, ainsi que de restituer les salaires et indemnités qu’il a reçus depuis l’enquête. commencé l’année dernière.

Le magnat Ong Beng Seng et l’ancien ministre des Transports de Singapour, S. Iswaran, photographiés en 2007. Iswaran est accusé d’avoir accepté des cadeaux de l’homme d’affaires. Photo : EPA-EFE

Iswaran, largement reconnu pour avoir amené la Formule 1 dans la cité-État et membre de longue date du PAP, a plaidé non coupable jeudi après avoir été accusé de plusieurs accusations de corruption, six mois après le début de l’affaire. publique.

Il risque des amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu’à sept ans pour 27 chefs d’accusation. Deux des accusations, en vertu de la loi sur la prévention de la corruption, l’accusent d’avoir reçu une « gratification » d’une valeur d’environ 166 282,03 dollars singapouriens en échange de l’aide qu’il a apportée à Ong dans ses intérêts commerciaux liés à un contrat entre le Grand Prix de Singapour et l’Office du tourisme de Singapour.

Parmi les accusations restantes, 24 relèvent de l’article 165 du Code pénal, qui couvre les abus de pouvoir des fonctionnaires. Il leur interdit d’obtenir des cadeaux de quelque valeur que ce soit de la part de toute personne avec laquelle ils sont impliqués à titre officiel, qu’ils aient ou non rendu des faveurs en retour. La valeur totale de ces frais s’élève à 218 058,95 dollars singapouriens.

La commentatrice sociale et ancienne rédactrice en chef Bertha Henson a déclaré que le montant de ces 24 accusations était « une petite bière pour un ministre » et qu’il ne s’agissait pas « d’accusations de corruption en soi mais plutôt de quelqu’un qui a enfreint un code de conduite ».

Parmi les « cadeaux » qu’il a acceptés, Iswaran aurait reçu des billets pour le Grand Prix de Singapour, des matchs de football de la Premier League anglaise, des spectacles musicaux tels que Harry Potter en Grande-Bretagne et les vols à bord de l’avion privé du milliardaire Ong.

Certains internautes ont immédiatement comparé le cas d’Iswaran – l’un des plus flagrants des dernières décennies à Singapour pour un leader politique – avec le scandale multimilliardaire 1MDB en Malaisie.

Un de ces mèmes circulant en ligne montrait Najib Razak, l’ancien Premier ministre et l’une des principales figures de l’affaire 1MDB, riant avec un groupe d’hommes avec la légende : « Iswaran a pris quoi ? Des billets de football ?

“Ces accusations semblent presque mignonnes, comparées à la portée habituelle des allégations en Malaisie”, a déclaré Meredith Weiss, professeur de sciences politiques au Rockefeller College of Public Affairs and Policy de l’Université d’Albany à New York.

«Je pense que, c’est tout à leur honneur, le PAP a traité cette affaire de manière à suggérer une délibération et une enquête appropriée. Même si les rumeurs sont inévitables, rien dans cette affaire n’a présenté le genre de cirque qui semble être la norme en Malaisie – pas de raids en sureffectif à 3 heures du matin, ni de couverture médiatique hautement sensationnaliste, ni même de score politique évident », a-t-elle déclaré.

« Le fait qu’Iswaran soit l’un des leurs, par opposition à un parti d’opposition, rend tout cela plus crédible. »

Un mème impliquant l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak se moquant de l’affaire de corruption d’Iswaran. Photo : Document à distribuer

Mais la décision d’Iswaran de plaider non coupable a alimenté les spéculations sur la ligne de défense qu’il adopterait, a-t-elle déclaré, notamment s’il tenterait de « présenter ce genre de cadeaux comme « normaux » » au sein de l’establishment de Singapour.

Cependant, Bilveer Singh, politologue de l’Université nationale de Singapour, ne pense pas que les auditions seraient aussi dommageables qu’on le craignait.

« Il y aura de nombreuses perspectives différentes, mais beaucoup se souviendront qu’Iswaran a été inculpé, malgré les vents contraires négatifs qui surviendront », a-t-il déclaré.

Le gouvernement n’a pas attendu qu’il soit inculpé pour suspendre ses fonctions de ministre. Lorsque l’organisme de surveillance anticorruption de la cité-État a révélé pour la première fois le 12 juillet de l’année dernière qu’Iswaran participait à une enquête découverte par l’agence, il a reçu l’ordre de prendre une décision. congé autorisé le même jour.

« L’approche de Singapour est typiquement rapide, approfondie et sévère. Dans le reste de l’Asie du Sud-Est, où la corruption dans l’administration et la collusion entre le gouvernement et les grandes entreprises semblent être à l’ordre du jour, implicitement sinon explicitement, les scandales sont souvent traités de manière prolongée et progressive », a déclaré Oh Ei Sun, conseiller principal au Pacific Research Center de Malaisie.

Singapour est fière d’être une ville sans corruption, se classant régulièrement en bonne place dans les indices anti-corruption mondiaux. Il a été classé cinquième pays le moins corrompu dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International en 2022, juste après plusieurs pays nordiques et la Nouvelle-Zélande.

Les efforts de lutte contre la corruption à Singapour ne semblent pas non plus entachés de motivations politiques telles que l’élimination de rivaux politiques.

« Les efforts de lutte contre la corruption [in Malaysia] sont rarement « apolitiques » : des décisions doivent être prises quant à savoir qui enquêter ou poursuivre en justice, quand, dans quel ordre et avec quel niveau d’attention du public », a déclaré Weiss.

Même si les Singapouriens ont été amusés par les sommes présumées impliquées et admirés par la position ferme adoptée, la question controversée de longue date des salaires des hauts ministres a également refait surface dans le débat.

« Le PAP a défendu l’idée qu’il paierait très bien ses hauts fonctionnaires et ses politiciens afin qu’il y ait moins de tentation de se corrompre. Malgré tous ces mécanismes, le fait qu’un haut responsable politique soit impliqué dans des allégations de corruption est une très grande surprise pour beaucoup », a déclaré Chong Ja Ian, politologue à l’Université nationale de Singapour (NUS).

Les ministres de Singapour sont parmi les mieux payés au monde, avec des salaires annuels supérieurs à environ 1 million de dollars singapouriens (739 000 dollars américains), et le gouvernement les défend comme un moyen d’attirer les meilleurs talents vers la direction politique tout en respectant un système salarial propre. sans avantages cachés du bureau.

Les révélations de jeudi soulèvent également des questions sur d’éventuelles défaillances du système, dans la mesure où les pots-de-vin présumés ont été distribués dès 2015 et n’ont été découverts que l’année dernière, a déclaré Singh du NUS.

Les pilotes courent lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, à Singapour, le 19 septembre 2016. L’ancien ministre des Transports, S. Iswaran, a été largement reconnu pour avoir amené l’événement dans la cité-État. Photo : AFP

Les crimes présumés, qui impliquent les deux hommes largement considérés comme essentiels à l’organisation de la course de Formule 1 à Singapour, soulignent également la nécessité de mécanismes et de lois plus solides en matière de lobbying politique, a déclaré Chong.

« De telles lois ne seront pas parfaites mais rendront difficile toute tentative d’influencer les politiciens ou les dirigeants politiques. [instances of] il est beaucoup plus difficile pour les politiciens de rechercher des avantages », a-t-il déclaré.

Les accusations ont été annoncées alors que le pays était sur le point de connaître seulement sa troisième transition de Premier ministre, attendue pour l’année prochaine, avec des élections générales à l’ordre du jour, a déclaré Singh, qui a ajouté que l’affaire pourrait causer des problèmes à l’ancienne équipe de circonscription d’Iswaran. Les députés.

« Tout le monde suit l’actualité de très près et va voir la longue liste d’accusations. Alors l’opposition [contesting in his ward] Il n’est peut-être pas nécessaire de faire campagne, la campagne est déjà menée par les médias », a-t-il déclaré.

Le GRC de la côte ouest d’Iswaran, qui est un groupe de cinq membres plutôt qu’une circonscription à siège unique, a été le groupe PAP le moins performant qui a conservé sa circonscription, battant de peu ses rivaux avec 51,7 pour cent des voix aux élections générales de 2020.