L’affaire de corruption contre le sénateur Menendez met en lumière un puissant développeur du New Jersey accusé de corruption

NEW YORK (AP) — Fin 2020, le sénateur Bob Menendez a rencontré Philip Sellinger, avocat en pratique privée et ancien collecteur de fonds pour le sénateur, pour évaluer son potentiel en tant que prochain procureur américain de l’État du New Jersey — et pour discuter un cas en particulier.

S’il est nommé, Sellinger prendrait le contrôle de l’un des plus grands bureaux de procureur du pays, un poste qui lui confère le pouvoir de démanteler les chefs de la mafia et de poursuivre les fonctionnaires corrompus.

Mais Menendez, disent les procureurs fédéraux, était obsédé par une question moins importante : s’assurer que le futur procureur agirait avec sympathie envers un de ses amis accusé de fraude bancaire, le promoteur immobilier Fred Daibes.

Daibes est désormais une figure clé dans une vaste affaire de corruption intentée contre Menendez, son épouse et plusieurs autres associés. Il accuse Menendez et son épouse d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars en espèces, des lingots d’or et une voiture de luxe en échange de toute une série de faveurs, notamment en aidant secrètement le gouvernement égyptien sur des questions de politique américaine et en s’ingérant dans trois enquêtes criminelles, notamment celui impliquant Daibes.

L’acte d’accusation dévoilé vendredi par le procureur américain de Manhattan indique que Daibes a payé des pots-de-vin, notamment des enveloppes remplies de milliers de dollars en espèces et des lingots d’or d’une valeur de plus de 120 000 dollars.

Menendez a nié tout acte répréhensible, accusant l’accusation de « forces en coulisses » qui « ne peuvent pas accepter qu’un Latino-Américain de première génération, issu de modestes débuts, puisse devenir sénateur américain ». L’avocat de Daibes, Tim Donohue, s’est dit convaincu que son client serait « complètement exonéré de toutes les accusations ».

Daibes et Menendez sont tous deux devenus des acteurs de pouvoir dans la même partie des communautés urbaines situées de l’autre côté du fleuve Hudson, à partir de Manhattan, où la politique locale et l’immobilier impliquent depuis longtemps des échanges de faveurs.

Dans sa base d’Edgewater, dans le New Jersey, juste en amont d’Union City, où Menendez était autrefois maire, Daibes est largement reconnu pour avoir construit une « côte d’or » de gratte-ciel de luxe le long de l’ancien front de mer industriel.

Cette réussite a peut-être été facilitée par les relations chaleureuses de Daibes avec un certain nombre de responsables d’Edgewater, qui ont refusé les développeurs rivaux de la communauté et ont approuvé ses accords lucratifs, selon des poursuites judiciaires et un récent rapport de la Commission d’enquête de l’État du New Jersey.

Ce rapport révèle que Daibes a loué un appartement à prix réduit au maire d’Edgewater et a fourni plusieurs millions de dollars de revenus à l’entreprise d’un conseiller municipal, tout en acquérant des droits de développement et en revenant sur ses promesses de construire des logements abordables.

Il indique que les personnes opposées à Daibes risquent des représailles. L’ancien maire d’Edgewater, James Delaney, a déclaré que son soutien politique s’était évaporé lorsqu’il s’était plaint de ce qu’il croyait être un accord corrompu entre les responsables locaux et Daibes. Il ne s’est finalement pas présenté aux élections.

« Ce rapport est une mise en garde concernant les dangers inhérents à permettre à un citoyen privé influent, politiquement connecté et non élu de détenir un pouvoir démesuré dans les affaires gouvernementales », a écrit la commission.

L’ex-épouse de Delaney, Bridget Delaney, qui a travaillé pendant 15 ans pour Daibes dans son restaurant, a déclaré que le couple avait effectivement été chassé d’Edgewater, ruinant ainsi leur vie.

« Il y a de la fraude partout dans cette ville », a-t-elle déclaré vendredi à l’Associated Press. « Quand il sera en prison, cela lui apportera peut-être un certain soulagement. »

En 2018, Daibes a été accusé par les procureurs fédéraux de Newark d’avoir obtenu des prêts sous de faux prétextes auprès d’une banque dont il était propriétaire. Les accusations étaient graves et passibles de plusieurs années de prison.

Daibes attendait toujours son procès en 2021 lorsque Menendez, en tant que sénateur principal du New Jersey, a joué un rôle clé en conseillant la nouvelle administration du président Joe Biden sur les candidats potentiels pour devenir le plus haut procureur fédéral de l’État.

Selon l’acte d’accusation, Menendez a initialement rejeté la candidature de Sellinger après leur entretien d’embauche de décembre 2020, car l’avocat lui avait dit qu’il devrait probablement se récuser de toute affaire impliquant Daibes en raison d’une affaire antérieure dans laquelle il représentait le développeur.

Mais après l’échec d’un autre candidat, Menendez l’a finalement recommandé pour le poste.

Après que Sellinger ait prêté serment, le ministère de la Justice l’a fait se retirer des poursuites contre Daibes et en confier la responsabilité à un autre procureur principal. Menendez, selon l’acte d’accusation, a ensuite harcelé Sellinger et le procureur chargé de l’affaire Daibes, les appelant à plusieurs reprises.

Menendez a également demandé à l’un de ses conseillers politiques de faire savoir à Sellinger qu’il était mécontent de la façon dont l’affaire Daibes était traitée, selon l’acte d’accusation.

Au cours des mois de 2022, alors que Menendez tentait d’influencer le traitement de l’affaire, Daibes a fait en sorte que l’épouse de Menendez, Nadine, reçoive deux lingots d’or, d’une valeur d’environ 60 000 dollars chacun, ainsi qu’une enveloppe contenant des milliers de dollars en espèces, selon l’acte d’accusation. dit.

À un moment donné, Menendez a effectué une recherche sur le Web pour savoir « combien vaut un kilo d’or ? »

David Schertler, l’avocat de Nadine Menendez, a déclaré qu’elle « nie toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».

Sellinger et son procureur principal ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient caché les tentatives de Menendez d’influencer l’affaire à l’équipe d’avocats chargée de l’accusation et n’avaient pris aucune mesure pour intervenir, indique l’acte d’accusation.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, un porte-parole du bureau du procureur américain du New Jersey a noté la récusation de Sellinger, ajoutant que toutes les activités liées à cette affaire étaient traitées de manière appropriée conformément aux principes des poursuites fédérales.

L’année dernière, à la suite d’un procès retardé, Daibes a plaidé coupable dans son affaire de fraude bancaire. Aux termes de l’accord, il ne bénéficierait que d’une probation, selon son avocat. Mais sa condamnation a été retardée à plusieurs reprises et devrait désormais avoir lieu le mois prochain.

Jake Offenhartz, Associated Press