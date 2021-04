L’Irlandais a été appréhendé par la police locale sur le territoire français en septembre 2020, après qu’une femme l’a accusé de «tentative d’agression sexuelle et exposition sexuelle».

Depuis, «The Notorious» a proclamé son innocence et a été libéré sans être officiellement arrêté ni inculpé d’un crime.

Environ sept mois plus tard, TMZ Sports a rapporté que les autorités de Bastia avaient envoyé une lettre à l’homme de 32 ans expliquant comment ils n’avaient pas été en mesure de trouver suffisamment de preuves pour porter plainte contre lui à la suite d’une enquête.

Traduit du français, il se lit comme suit: « L’examen de la présente procédure ne justifie aucune poursuite pénale puisque:

– Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’auraient pas pu être clairement établis par les enquêtes.

– Les éléments de preuve ne sont donc pas suffisants pour que l’infraction soit constituée et pour que des poursuites pénales soient engagées.«

McGregor a juré à l’époque qu’il le ferait « ne me tuez jamais, peu importe combien le souhaitent», dans un message Facebook supprimé destiné à un prétendu agent d’intervention suicide qui l’a sauvé en ligne pour la fureur.

« Essayez de me configurer tout ce que vous voulez, encore et encore. La vérité me libérera toujours! » il a continué.

« Que ce soit des réclamations de père de bébé, un viol, une exposition indécente, des conneries de groupe WhatsApp. Vous f * cking le nom. Je ne plierai jamais! »

Avec ce scandale à l’écart, plus la controverse concernant un don retardé à l’organisme de bienfaisance de son rival, McGregor peut maintenant se concentrer sur un combat de trilogie contre Dustin Poirier le 10 juillet qui le remettra dans le mélange pour le titre des poids légers de l’UFC en cas de victoire.