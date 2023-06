L’affaire d’agression pour délit de Davante Adams pour avoir bousculé un photographe est close

Une accusation d’agression contre le receveur des Raiders de Las Vegas, Davante Adams, pour avoir poussé un photographe au sol après un match d’octobre à Kansas City, a été abandonnée.

L’accusation de voies de fait a été abandonnée vendredi par le procureur.

Avec cela, l’affaire contre la star des Raiders est désormais officiellement close. Cependant, le photographe au centre de l’incident, identifié par la police comme étant Ryan Zebley, a toujours une poursuite civile en cours contre les Chiefs, les Raiders et Adams, entre autres, au sujet de l’incident.

Alors qu’Adams quittait le terrain après la défaite 30-29 des Raiders le 10 octobre 2022, il a poussé Zebley, le faisant tomber au sol. Zebley a révélé plus tard qu’il avait subi une commotion cérébrale et un coup de fouet cervical à la suite de l’incident.

À l’époque, la police du stade Arrowhead l’a qualifié d ‘«acte intentionnel et manifeste» et Zebley a affirmé qu’il «craignait pour sa vie».

Adams, reconnaissant son acte répréhensible, a assumé l’entière responsabilité de ses actes et a rapidement présenté des excuses.

« Il a sauté devant moi en sortant du terrain », a déclaré Adams en 2022. « Je l’ai en quelque sorte poussé. Il s’est retrouvé au sol. Je veux lui présenter des excuses pour cela. C’était juste de la frustration mêlée à lui vraiment juste courir devant moi.

« Je n’aurais pas dû répondre de cette façon, mais c’est ainsi que j’ai répondu. Je veux lui présenter mes excuses pour cela. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore