Le sergent d’instruction de l’armée blanche accusé d’avoir agressé un homme noir marchant près de son domicile sera traité par un tribunal civil, a déclaré l’armée.

Le brigadier du commandant de Fort Jackson. Le général Milford Beagle Jr. a déclaré vendredi que l’armée laisserait le système de justice pénale civile jouer dans l’agression et l’accusation de batterie contre Jonathan Pentland pour éviter de se mêler du fond de l’affaire.

L’incident du 12 avril au cours duquel le sergent d’instruction de l’armée aux pieds nus Jonathan Pentland a tenté de se présenter physiquement avec un jeune homme souffrant de troubles mentaux, connu sous le nom de Deandre, pour quitter sa rue natale Crédit: Facebook

«Même si j’ai le pouvoir de prendre des mesures en vertu du Code uniforme de justice militaire ou de prendre d’autres mesures administratives, j’ai la plus grande confiance dans notre système pénal civil et je suis convaincu qu’il parviendra à une résolution juste et équitable de cette affaire», a déclaré Beagle dans un communiqué, rapporté pour la première fois par Army Times.

«Je ne veux pas prendre d’action maintenant qui pourrait interférer avec le règlement équitable des accusations criminelles civiles.

S’il est reconnu coupable, Pentland pourrait purger 30 jours de prison et payer une amende de 500 $, selon le Greenville News.

Pentland, 42 ans, a été confronté à une réaction violente après qu’une vidéo mise en ligne a montré le sergent d’instruction pieds nus le 12 avril attaquant un jeune homme noir qui marchait dans la rue de sa maison à Columbia, en Caroline du Sud, et a grogné: « Vous êtes venu dans le mauvais quartier motherf ** ker. «

Les manifestants du BLM se rassemblent devant la maison de Pentland à Columbia, en Caroline du Sud, pour exiger qu’il soit tenu responsable de l’altercation avec le jeune homme noir Crédit: Twitter / @ davenewworld_2

Pentland fait face à des accusations de voies de fait et de voies de fait et s’il est reconnu coupable, il pourrait purger 30 jours de prison et payer une amende de 500 $ Crédit: AP

À la suite de la confrontation du 12 avril à l’extérieur de son domicile, Pentland a été suspendu de ses fonctions formelles de sergent instructeur à Fort Jackson, où il travaillait depuis 2019. Crédit: Facebook

Le général commandant de Fort Jackson, le brigadier. Le général Milford ‘Beags’ Beagle, Jr.a déclaré vendredi que l’armée n’interviendra qu’après que l’accusation criminelle civile de Pentland aura été jugée Crédit: 1re Brigade Combat Team

La victime présumée – qui n’a été identifiée que par le prénom Deandre – a été internée dans un centre de traitement mental à la suite de la confrontation qui fait rage.

L’instigateur présumé Pentland était instructeur de forage depuis 2019 à Fort Jackson, une base de l’armée américaine située à Columbia, en Caroline du Sud.

Mais deux jours après l’incident, Pentland a été «suspendu de ses fonctions principales» en tant qu’instructeur de forage mais «continue de servir son commandement à titre administratif, en attendant la prochaine étape de la procédure civile», a confirmé le général Beagle Jr dans un communiqué de vendredi. .

Après sa suspension et après avoir été giflé d’accusations criminelles, le département du shérif du comté de Richland a transféré Pentland à Fort Jackson.

«La conduite des soldats en service et hors service doit être exemplaire pour conserver la confiance de nos communautés et de notre nation», a déclaré le général Beagle dans un communiqué. «Fort Jackson continue de travailler avec et de soutenir le shérif Lott, nos professionnels locaux de l’application de la loi, ainsi que les dirigeants communautaires et civils au fur et à mesure que cette affaire progresse.

Depuis, le quartier de Pentland est inondé de protestations du BLM.

Les manifestants se sont rassemblés au domicile du sergent en scandant «Pas de justice, pas de paix» et ont exigé des réponses et des comptes pour le comportement haussier de Pentland pendant l’impasse.

«Je suis dans votre cour, mon frère, je suis sur votre territoire en ce moment», une femme rugit à l’extérieur d’une propriété considérée comme sa maison. « Allez! Nous voulons vous parler, nous voulons simplement parler – nous voulons comprendre certaines choses. «

« Quoi [are] vous allez faire – vous [are] tu vas rester ici tous les soirs? «