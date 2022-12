L’affaire contre un législateur lié à Oath Keepers passe en jugement

JUNEAU, Alaska (AP) – Un juge d’un tribunal d’État a autorisé vendredi à poursuivre en justice une action en justice alléguant que les liens d’un législateur de l’Alaska avec le groupe d’extrême droite Oath Keepers le disqualifiaient pour exercer ses fonctions.

Le juge de la Cour supérieure Jack McKenna a rejeté une demande du représentant républicain David Eastman de rejeter le procès intenté par Randall Kowalke, qui faisait partie des personnes qui, plus tôt cette année, ont contesté la candidature d’Eastman auprès de la Division des élections. La division a déterminé qu’Eastman, un républicain de Wasilla, était éligible pour se présenter à la réélection, mais les avocats de Kowalke soutiennent que la division n’a pas enquêté sur l’éligibilité d’Eastman en vertu de la soi-disant clause de déloyauté de la constitution de l’État.

Le procès de Kowalke a souligné une disposition de la constitution qui stipule que personne qui “préconise, ou qui aide ou appartient à un parti ou une organisation ou une association qui préconise, le renversement par la force ou la violence du gouvernement des États-Unis ou de l’État doit être qualifié pour occuper » des fonctions publiques.

McKenna, dans l’une des nombreuses ordonnances vendredi, a déclaré qu’il interprétait la clause comme s’appliquant “uniquement à l’association, à la parole et à la conduite non protégées” et qu’il verrait la question à travers cette lentille. Le procès devrait commencer lundi.

McKenna a déclaré que Kowalke doit montrer que les Oath Keepers “sont une organisation qui prône une action concrète pour renverser le gouvernement des États-Unis par la force ou qu’ils se sont effectivement livrés à une telle conduite”.

Eastman a remporté sa course le mois dernier. McKenna avait précédemment ordonné que la certification de la course soit retardée en attendant le procès et une nouvelle ordonnance du tribunal.

McKenna a déclaré vendredi qu’un procès était nécessaire pour résoudre la plainte de Kowalke contre Eastman et pour déterminer si la réponse de la division à la contestation par Kowalke de la candidature d’Eastman était appropriée.

Un fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, a été reconnu coupable le mois dernier de complot séditieux lié à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Eastman a déclaré qu’il était à Washington, DC, ce jour-là, mais qu’il n’a pas pris part à l’émeute. Eastman n’a été accusé d’aucun crime.

McKenna a déclaré qu’on lui avait présenté des arguments le pressant de se demander s’il était sage d’interdire à quelqu’un d’exercer ses fonctions en vertu de la clause et d’examiner l’effet de l’application de la disposition.

Mais McKenna a déclaré qu’il ne lui appartenait pas de “décider de la sagesse” de la disposition constitutionnelle ou d’élaborer une politique.

“Au lieu de cela, lorsqu’une plainte est déposée impliquant des dispositions constitutionnelles et législatives, le tribunal doit interpréter et appliquer la Constitution de l’Alaska telle qu’elle a été rédigée par ses rédacteurs et ratifiée par le peuple de cet État”, a-t-il écrit. “Le tribunal doit également interpréter et appliquer les lois adoptées par le pouvoir législatif et promulguées par l’exécutif.”

Becky Bohrer, L’Associated Press