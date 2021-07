L’affaire contre Tom Barrack pourrait entraîner des documents classifiés devant les tribunaux

Thomas Barrack, un ami milliardaire de Donald Trump qui a présidé le fonds inaugural de l’ancien président, se tient aux côtés de son co-accusé et ancien employé Matthew Grimes et de son avocat Matt Herrington lors de leur audience de mise en accusation au palais de justice fédéral de Brooklyn à Brooklyn, New York, États-Unis, 26 juillet 2021 dans ce sketch de la salle d’audience.

